Купить одежду дешево и выиграть автомобиль

Одеваться красиво, качественно и недорого хотят все. А девушки – особенно! И сегодня мы расскажем об одном классном месте, где можно стильно одеться, потратив совсем небольшую сумму. Но главная фишка, что вместе с обновками можно получить… машину Lada Granta. Но обо всем по порядку.

Магазин модной одежды «Мегапланета» уже работает в микрорайоне Доброе, но совсем скоро, уже в эту субботу, еще один появится в ТЦ «Орбита» на Нижней Дуброве.

Но самое главное в том, что до 25 августа в магазине проходит акция «Выиграй автомобиль». Суть проста: вы делаете покупки на сумму от 5000 рублей и автоматически участвуете в розыгрыше новенького авто! А если купили обновок на сумму от 2 000 до 5 000 рублей, получаете шанс выиграть бытовую технику.

Из ассортимента «Мегапланеты» мы составили три образа как раз на сумму более 5000 рублей: деловой, повседневный и спортивный. Итак, поехали! Смотрим, оцениваем и бежим покупать!

Деловой

Пиджак в клетку – это тренд этого лета и осени. Плюс ко всему – это классика, которая никогда не потеряется у вас в шкафу. Под него мы надеваем маечку на тоненьких бретелях. Дополняем брюками. Если у вас костюм, лучше, чтобы они были с высокой посадкой. Можно отдать предпочтение и обычным черным джинсам.

Пиджак – 1200 рублей

Джинсы – 950 рублей

Майка – 350 рублей

Повседневный

На каждый день я нашла в магазинчике уйму вещей. Много разных футболок, брюк, даже кюлоты есть симпатичные! Но мы собрали комфортный образ – брюки в клеточку и футболка с принтом. Первое не выходит из моды годами, второе стало популярно совсем недавно. Так что мы в тренде!

Футболка – 390 рублей

Брюки – 690 рублей

Спортивный

Мы искали максимально спортивный и модный образ – и нашли! Ветровка оверсайз с принтом и стилизованными ремнями, брюки в стиле карго и укороченная толстовка. Образ максимально комфортный и так органично выглядит, что можно пойти и мусор выбрасывать, и на шумную тусовку с друзьями.

Ветровка – 1690 рублей

Брюки – 720 рублей

Толстовка – 610 рублей

Как видите, варианты есть и очень даже стильные. Розыгрыш уже начался и продлится до 25 августа 2019 года. Так что в конце лета все узнают, кто заберет себе машину!

Приходите на открытие нового магазина «Мегапланета» в ТЦ «Орбита», которое состоится 20 июля (в эту субботу). Там сможете поподробнее ознакомиться с ассортиментом для взрослых и детей, а также попытать счастье в розыгрыше! Удачи!

Магазины «Мегапланета» ул. Растопчина, 57-б; ул. Нижняя Дуброва, 13 (ТЦ «Орбита», 3-й этаж)

С любовью, Модная!

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Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения…” Вместо многоточия указывается либо: по номеру телефона, на сайте, у администратора магазина, у продавцов магазина и т.д, где можно ознакомиться с данной информацией.