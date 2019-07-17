Гость из Турции надеется на расширение турпотока

Россия и Турция преодолели кризис в отношениях. Это подчеркивалось и в ходе недавнего визита главы российского МИД в малоазиатскую страну, это могут наблюдать жители Владимирской области на уровне своего региона. Месяц назад Владимирскую землю посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Российской Федерации Мехмет Самсар. А на днях сюда приезжал советник по образованию Республики Турция Альпер Альп. В обоих случаях высокие гости посетили Владимирский филиал РАНХиГС.

В ходе последнего визита диппредставитель обсудил с руководителем филиала Академии Вячеславом Картухиным вопросы взаимодействия по линии организации обмена профессорско-преподавательского состава и студентов между вузами Турции и Владимира. Альпер Альп отметил высокий профессионализм преподавателей российских учебных заведений. Он выразил надежду на укрепление ранее установленных дружеских отношений, несмотря на периодически возникающие между нашими странами разногласиями.

Отдельно обсуждалась сфера туризма. Вячеслав Юрьевич отметил, что россияне, в том числе владимирцы, посещают Турцию регулярно, а вот из Турции туристов – единицы. А между тем туристический потенциал Владимирской области велик, и трафик туристов из Малой Азии мог бы вырасти в разы.

В подтверждении турецкому гостю были продемонстрированы красоты Владимира и Суздаля. Иностранец проникся культурой Владимирской области, отметив, что 2019 год объявлен перекрестным Годом культуры и туризма в Турции и России. Это должно отразится в лучшую сторону и на объёме турпотока наших стран.

Сергей Литовченко

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