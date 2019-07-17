Домашние купаты: рецепт от дедушки

Лето выдалось в этом году не таким уж плохим. Во всяком случае есть возможность провести время всей семьёй на природе, поиграть с детьми. Или просто пожарить вкусные и сочные колбаски на костре.

А вот как их сделать самим, в домашних условиях, расскажет наш дедушка Андрей Савельев. Ведь, если помните, он в этом знает толк. Не так давно он обучал всех желающих делать домашнюю колбасу.

Итак, приступим. Для приготовления домашних купат нам понадобится:

– Мясо – 1 кг (говядина, свинина, индейка – на ваш вкус).

– Кусочек жирной свинины. Это для сочности. Свинину можно заменить на свежие томаты, понадобится примерно 3-4 штуки.

– Соль и перец по вкусу.

– Оболочка для колбасок (натуральная). Ее можно приобрести на специализированных сайтах в Интернете (цена упаковки – от 500 руб.). Стоимость зависит от метража. Перед употреблением оболочку необходимо ненадолго замочить в обычной воде, чтобы соль ушла (10 минут).

Шаг за шагом:

1. Мясо мелко рубим или прокручиваем через мясорубку с крупной насадкой.

2. Если вы заменили жирную свинину на томаты, то очищаем их от кожицы, предварительно обдав кипятком, и тоже пропускаем через мясорубку.

3. Солим, перчим. Можно добавить любимые вами специи и приправы для мяса. Это сугубо ваше творчество. Фишечка, так сказать. Кому-то достаточно соли и перца. Или же можно сделать смесь из специй для мяса: паприка, мускат, сушеный чеснок, сушеный лук. Но не переборщите.

4. Ненадолго оставляем готовый фарш «отдохнуть» (30 минут).

5. Тем временем мочим оболочку для колбасок в воде (в данном случае имеется в виду солёная и высушенная оболочка).

6. Надеваем на мясорубку специальную насадку для колбасок, закрепляем оболочку и аккуратно начинаем набивать наши колбаски. У современных мясорубок, как правило, такая насадка присутствует в комплекте.

Можно воспользоваться также специальным шприцем. Наш дедушка сначала набивает длинную колбасу, а потом, скручивая серединки, формирует маленькие колбаски.

Домашние колбаски для жарки готовы, теперь можно отправляться на пикник. Ну а если вдруг пошёл дождь и выехать на природу невозможно, колбаски смело можно зажарить в духовке или на сковороде. Приятного вам аппетита и отличного семейного отдыха!

Ваша бабушка Инна Савельева

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