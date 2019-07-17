Что означают гербы Владимирской области. Поём герб-арию

Герб – это в своём роде удостоверение личности. Он уникален, как отпечатки пальцев. Видим на гербе побеги гороха, вяз или мельницу – это, конечно, Гороховец, Вязники и Меленки. Но откуда взялись зайцы на ковровском гербе? Что делают грабли на судогодском, а тиски на александровском? Какая диковинная птица украшает герб Селивановского района? Пора разобраться во всех этих геральдических тонкостях. И начнем мы с областного центра.

Первую герб-арию в нашей геральдической опере исполнит символ Владимира. По старшинству, наверное, следовало бы уступить место Мурому, однако герб этого города намного моложе владимирского. Свой нынешний облик отличительный знак областного центра принял, безусловно, не сразу, но лев на нём был всегда. Так откуда же появился этот величавый хищник с крестом в лапе? И лев ли это?

И да, и нет. Чисто технически это, конечно, лев с его гривой, статью, мощными лапами и хвостом. Именно львы были покровителями рода владимиро-суздальских князей, в чем мы можем легко убедиться, осмотрев белокаменную резьбу древнейших храмов в городах области. Изображение льва часто повторяется, например, на Георгиевском соборе в Юрьеве-Польском и на Дмитриевском во Владимире. Немного непонятно, правда, откуда появились такие покровители у князей, живущих далеко за пределами ареала упомянутых хищников. Откуда им тут было взяться?

Трудно представить, что Юрий Долгорукий повёл своего сына Андрюшу в цирк или зоопарк к кинотеатру «Факел», а тот увидел льва в клетке и захотел себе такого же.

Впрочем, согласно самой популярной гипотезе, к появлению льва на владимирском гербе причастен как раз Андрей Боголюбский. Дело в том, что он, как и подобает мудрому политику, был весьма дружен с сильными мира сего и проявлял изрядную толерантность в вопросах вероисповедания. По этой причине тогдашний глава Священной Римской империи Фридрих Барбаросса (да-да, тот самый, чьё имя потом использовал в своих планах другой, совсем уж немудрый политик) в знак расположения отправил Боголюбскому своих отнюдь не православных мастеров для постройки Успенского собора, Золотых ворот и церкви Покрова на Нерли. Основоположник русской исторической науки В.Н. Татищев сокрушался, что к моменту написания им «Истории Российской» от первозданной красоты храмов уже мало что осталось, но подчеркнул, что «Мастеры же присланы были от императора Фридерика Перваго, с которым Андрей в дружбе был» (Татищев В.Н. История Российская. Т. 3. М.-Л., 1964. С. 245).

Иноземные мастера, конечно, постарались. А заодно и привнесли в здешнюю, по большей части византийскую, храмовую архитектуру романский флёр. В те времена лев стремительно ворвался в западноевропейскую геральдику, изрядно потеснив орла. Всё-таки царь зверей. Символ отваги, мужества и благородства. Великому князю Андрею Боголюбскому эта трактовка весьма понравилась – лев стал родовым княжеским знаком и вполне естественно перешёл потом на герб тогдашнего стольного града Владимира.

Итак, со львом мы разобрались. Теперь осталось выяснить, почему на гербе Владимира изображён всё-таки… не очень лев. Дело в том, что геральдика – точная и чрезвычайно консервативная наука. Строго говоря, по классическим канонам лев, как и вся остальная живность, – вообще НЕ геральдическая фигура. Однако стоит ему попасть в щит герба, начинается самая настоящая бюрократия по принципу «я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу».

Согласно строгим правилам гербовый лев может лежать, сидеть, стоять, идти, прыгать и вздыбливаться.

Ему вполне допустимо поднять лапу или взять какой-то предмет. Одни львы злобно скалятся и высовывают окровавленный язык, в то время как другие всячески показывают своё дружелюбие. Некоторым полагается окрашивать зубы и когти в тон туловища, для других это не приемлемо ни при каких обстоятельствах. Одни львы косматые, другие носят головной убор в виде короны (даже не буду перечислять типы корон – это отдельная история). Но самое главное – решительно все упомянутые детали вносят различные оттенки символизма в образ льва, и только специалисту под силу разглядеть многочисленные смысловые нюансы. Их оказалось настолько много, что одним лишь биологическим видом «лев негеральдический обыкновенный» обойтись не получилось. Поэтому, если изображённый в профиль царь зверей принимает любую позу, но смотрит при этом прямо перед собой, то в семи случаях из восьми ­­это просто лев.

Стоит лишь ему повернуть голову в сторону зрителя – всё. Просыпаются гены леопарда. Сильнее всего они действуют, когда хищник шагает, приподняв переднюю правую лапу. Для геральдиста этот лев – чистокровный леопард. Да, с гривой и кисточкой на хвосте, без малейшего намёка на пятна. А есть ещё и промежуточные формы, шокирующие зоологов. Леопардовый лев (идёт налево, но не песнь заводит, а смотрит прямо на тебя) и львиный леопард, классическим примером которого и стал владимирский, вставший на задние лапы и не сводящий глаз со зрителя. Или «впрям смотрящий», как говорят специалисты.

Конечно, все эти премудрости западноевропейской геральдики пришли в отечественную много позже – уже после того, как окно в Европу было не только прорублено, но и застеклено, украшено шторами, занавеской и цветами на подоконнике. Родовой лев владимиро-суздальских князей, например, не вставал на задние лапы и прекрасно обходился без головного убора и креста. Впервые эти атрибуты появились на гербе, изображённом в «Титулярнике» 1672 года, преподнесённом в подарок царю Алексею Михайловичу. Правда, владимирский лев там был ещё по привычке обращён в левую сторону, смотрел перед собой и дерзко показывал червлёный язык. Носил он не шапку Русского царства, а какую-то невнятную корону.

Очень похожего льва нарисовал и немецкий дипломат Иоганн Георг Корб во время весьма долгосрочного, в высшей степени официального и номинально дружеского визита в Россию. В петровские времена такие визиты назывались посольствами. Глава Священной Римской империи Леопольд I сказал царю Петру, мол, ребята, давайте жить дружно, после чего взял да и отправил в Москву группу подозрительных личностей. Вышеупомянутый И.Г. Корб состоял при них секретарём: всё высматривал, выслушивал, зарисовывал и аккуратно записывал в свой дневник. И надо такому случиться, аккурат во время этого самого посольства в Москве произошёл стрелецкий бунт со всеми его нелицеприятными последствиями. Немецкий дипломат всё педантично записал и немедленно, в 1700 году, издал свой дневник в Вене. Через пару лет весь нераспроданный тираж пришлось со скандалом изъять из продажи и уничтожить, потому что Пётр Алексеевич изрядно осерчал. Книга Корба стала библиографической редкостью.

Посмотрим на рисунок владимирского герба, выполненный на орлином крыле.

В 1712 году городской герб появился в крыже знамени Владимирского пехотного полка. В этот раз лев не только снял перед боем корону и повернулся в левую сторону, то есть к древку, чтобы вместе с воинами смотреть на неприятеля, но и попирал своими лапами шкуру другого льва – «свейского». У скандинавов лев уже тогда был одним из важнейших геральдических символов.

В знамённом гербовнике 1730 года лев уже изображён с головой, повёрнутой анфас. Этот образ и послужил основой для привычного нам герба Владимира, который был высочайше утверждён 16 августа 1781 года. В блазоне, то есть геральдическом описании герба, никакой «львиный леопард» ещё не упоминается: «Въ красномъ полҍ стоящій на заднихъ лапахъ левъ, имҍющій на головҍ желҍзную корону, держитъ въ передней правой лапҍ длинный серебряный крестъ. Сіе внесено и во всҍ вновь сочиненные гербы въ верхней части щита, въ означеніе того, что тҍ города принадлежатъ Володимірскому Намҍстничеству».

Львов, у которых оскаленные зубы, выпущенные когти и высунутый язык окрашены в иной цвет, чем тело, геральдисты называют вооружёнными. Владимирский – олицетворение миролюбивости. Такие в науке о гербах называются смирными. Ни капельки агрессии. Более того, морду льва изобразили так, что она стала напоминать человеческое лицо.

Ни дать ни взять – Дед Мороз в короне. Или какой-нибудь Леонардо да Винчи.

В середине XIX века Россия продолжала приводить свои нормы к европейским стандартам. Коснулось это и геральдики. По инициативе известного геральдиста барона Б.В. Кёне в стране была проведена геральдическая реформа, во время которой впервые появился и герб Владимирской губернии. Барон лично принимал участие в его создании и настоял на том, что изображённого в щите зверя следует называть именно львиным леопардом, поскольку иного геральдика ни в коем случае не допускает. Каких-то заметных изменений в городской герб Кёне не привнёс. Разве что ликом львиный леопард стал чуточку больше похож на представителя семейства кошачьих и каким-то сердитым. Губернский герб увенчала императорская корона и обрамили золотые дубовые листья, перевитые лазоревой Андреевской лентой.

Таким герб и оставался вплоть до прихода к власти большевиков. В советское время никакими законодательными актами гербовая символика городов регламентирована не была. На печатях и официальных бумагах города и области красовался лишь герб СССР. Однако на государственных заводах активно выпускали значки, открытки и другую сувенирную продукцию со знакомым львиным леопардом. Правда, иногда на всякий случай крест в лапе заменяли на посох и даже на меч – религиозную символику в Стране Советов, мягко говоря, не приветствовали. Туристов и коллекционеров такие мелочи не смущали. А сейчас даже и радуют – ограниченные тиражи предметов коллекционирования у знатоков высоко ценятся.

Нынешний герб Владимира не сильно изменился со времён екатерининской эпохи. Разве что чуть менее детально прорисован и корону слегка подновил. Самое главное отличие – на нас теперь смотрит морда самого настоящего льва. И называть его, согласно описанию герба, следует именно львом, а никаким не львиным леопардом. Иначе голову сломаешь со всеми этими геральдическими заморочками. Владимирский горсовет принял такое решение 17 марта 1992 года. И повторно утвердил герб 29 июня 2005-го.

Олег Беспалов

Заглавное фото: pics.meshok.net