Царь-гриб нашли в Судогодском районе

Жители Судогодского района нашли в местному лесу настоящий царь-гриб. В диаметре его шляпка больше 40 сантиметров. Срывать гриб не стали, просто сфотографировались на его фоне. Как правило, такие находки употреблять в пищу нельзя, переросшие грибы червивые. Зато снимком с гигантом явно можно похвастаться. Тем более что обнаружила гриб маленькая девочка. Алина Малышенко вместе с папой ходит в лес каждый день. Пока это самая большая находка за все время.

Полина Тарбеева

Фото Александра Малышенко

Заглавное фото: rk-news.com