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Царь-гриб нашли в Судогодском районе

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Жители Судогодского района нашли в местному лесу настоящий царь-гриб. В диаметре его шляпка больше 40 сантиметров. Срывать гриб не стали, просто сфотографировались на его фоне. Как правило, такие находки употреблять в пищу нельзя, переросшие грибы червивые. Зато снимком с гигантом явно можно похвастаться. Тем более что обнаружила гриб маленькая девочка. Алина Малышенко вместе с папой ходит в лес каждый день.  Пока это самая большая находка за все время.

Полина Тарбеева 

Фото Александра Малышенко

Заглавное фото: rk-news.com

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