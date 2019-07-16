Во Владимире прошел конкурс художественного творчества «Подари тепло своей души»

Для Татьяны Ермаковой из Владимира музыка – стимул жить и помогать жить другим. Татьяна – инвалид с детства, вынуждена передвигаться на костылях, из-за проблем с правой рукой не может играть на любимом инструменте – гитаре. Но выход всегда есть – уверена участница конкурса «Подари тепло своей души».

– Я по жизни оптимистка, – говорит Татьяна. – Пела с самого детства, а как только появился клуб бардовской песни «Станция Владимир» – сразу пришла в него. Мы выступаем с концертами в населенных пунктах Владимирской области, у меня есть сольная программа, где я пою и читаю стихи. В прошлом году мы были в Сыктывкаре на Всероссийском конкурсе бардовской песни, где я заняла второе место. Я хочу, чтобы как можно больше людей слышали меня, чтобы они чувствовали мой посыл: «Все будет хорошо!». И знаете, когда после концерта подходят люди и благодарят меня за мое творчество, когда признаются, что оно помогло им в непростой жизненной ситуации, – это дорогого стоит. Я понимаю, что все усилия не напрасны.

Полгода назад с Татьяной случилась беда – она упала и сломала ногу. Но четыре месяца в гипсе не сломили ее дух.

– Мне нужна была цель для преодоления недуга, – говорит Татьяна. – И тут я узнаю о конкурсе «Подари тепло своей души». Я сказала себе: мне непременно нужно выздороветь и снова выйти на большую сцену. И вот я здесь.

Песни Татьяна выбирает созвучные своему душевному состоянию: очень любит произведения Булата Окуджавы и солнечную манеру исполнения Галины Хомчик. На конкурсе «Подари тепло своей души» Татьяна обратилась к новой для ее творчества теме – военной. Вместе с Рамизом Сеидовым Татьяна исполнила произведение Вадима Егорова «Белые панамки». Получилось очень проникновенно.