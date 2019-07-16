Во Владимире прошел конкурс художественного творчества «Подари тепло своей души»

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Конкурс бьет рекорды
Они занимаются рукоделием, танцуют, поют, декламируют стихи и делятся радостью творчества. Во Владимире прошел областной конкурс художественного творчества для людей старшего поколения «Подари тепло своей души». В этом году в оргкомитет конкурса поступило рекордное число заявок – более 250. Участники из всех районов Владимирской области представили свои работы в трех номинациях: «Эстрадный и народный вокал» (солисты и ансамбли) и «Народно-прикладное творчество». Предлагаем вам познакомиться с ними поближе.
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Песня - лучшее лекарство
Для Татьяны Ермаковой из Владимира музыка – стимул жить и помогать жить другим. Татьяна – инвалид с детства, вынуждена передвигаться на костылях, из-за проблем с правой рукой не может играть на любимом инструменте – гитаре. Но выход всегда есть – уверена участница конкурса «Подари тепло своей души».
– Я по жизни оптимистка, – говорит Татьяна. – Пела с самого детства, а как только появился клуб бардовской песни «Станция Владимир» – сразу пришла в него. Мы выступаем с концертами в населенных пунктах Владимирской области, у меня есть сольная программа, где я пою и читаю стихи. В прошлом году мы были в Сыктывкаре на Всероссийском конкурсе бардовской песни, где я заняла второе место. Я хочу, чтобы как можно больше людей слышали меня, чтобы они чувствовали мой посыл: «Все будет хорошо!». И знаете, когда после концерта подходят люди и благодарят меня за мое творчество, когда признаются, что оно помогло им в непростой жизненной ситуации, – это дорогого стоит. Я понимаю, что все усилия не напрасны.
Полгода назад с Татьяной случилась беда – она упала и сломала ногу. Но четыре месяца в гипсе не сломили ее дух.
– Мне нужна была цель для преодоления недуга, – говорит Татьяна. – И тут я узнаю о конкурсе «Подари тепло своей души». Я сказала себе: мне непременно нужно выздороветь и снова выйти на большую сцену. И вот я здесь.
Песни Татьяна выбирает созвучные своему душевному состоянию: очень любит произведения Булата Окуджавы и солнечную манеру исполнения Галины Хомчик. На конкурсе «Подари тепло своей души» Татьяна обратилась к новой для ее творчества теме – военной. Вместе с Рамизом Сеидовым Татьяна исполнила произведение Вадима Егорова «Белые панамки». Получилось очень проникновенно.
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Старые мотивы на новый лад
Выступление этого коллектива – гарантия ярких эмоций у зрителей. Фолк-поп группа «Настроение» из деревни Кипрево Киржачского района – победитель конкурса «Подари тепло своей души» прошлых лет, лауреат различных межрегиональных фестивалей.
«Настроение» – это бывший учитель начальных классов Валентина Яшина и ее дочь, завуч Елена Христофович, повар в детском саду Елена Грязнова, библиотекарь Ирина Репина и профессиональный музыкант Надежда Попова. А руководит девичьим ансамблем директор Кипревского Дома культуры Александр Попов.
Он же отвечает за обработку фонограмм, работает со звуком и светом. В репертуаре группы – более 25 песен. В основном это композиции ансамбля народной песни «Сорока», Надежды Кадышевой и Надежды Бабкиной. В исполнении фолк-поп группы «Настроение» они приобретают необычное звучание.
– Фолк-поп – это исполнение русских народных песен или стилизованных народных песен в современной обработке, – говорит Александр Попов. – Зрители общественной организации «Милосердие и порядок» знакомы с нашим творчеством. Но мы каждый год стараемся их удивить. Приезжаем на конкурс уже в четвертый раз: здесь потрясающая, теплая атмосфера и замечательные участники, многие из которых уже стали нашими друзьями.
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Поющие Молотицы
Молотицкий хор – гордость города на Оке. Коллектив не один раз объехал с концертными программами Муромский район, и сегодня он желанный гость на городских и областных мероприятиях. В начале 90-х годов коллективу было присвоено звание народного.
А ведь этих успехов могло и не быть, если бы не заслуженный работник культуры РФ Александр Черников. Это сейчас Александр Евгеньевич – человек известный и уважаемый. А тогда, 37 лет назад, он только начинал свой творческий путь. И так уж получилось, что судьба привела его в Молотицы.
– Я пришел из армии, устроился преподавателем в музыкальную школу и искал подработку, – вспоминает Александр Черников. – Мне предложили руководить коллективом в Молотицах. Когда-то там был хор, но он распался. Необходимо было начинать с чистого листа. И я взялся. Молотицы – очень поющее село. Я собирал коллектив буквально с крыльца Дома культуры – тех, кто проходил мимо. И оказалось, что почти у всех есть музыкальный слух и голос.
С тех пор прошло много лет. Хор стал визитной карточкой села, накопил внушительный песенный репертуар. Но, как и прежде, Александр Черников приезжает на автобусе за 20 километров в Молотицы, чтобы в течение двух часов дарить коллективу радость творчества и любовь к народной песне.
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Ткань + газета = кукла
В Доме культуры села Березники два года работает кружок «Березка». Здесь рождаются необычные куклы. Секрет – в сочетании двух техник: лоскутного шитья и плетения газетных трубочек. Они не только оригинальны внешне, но и функциональны внутри. Ключница, чайный домик, сосуд для хранения мелких вещей, магниты.
– Каждый образ – уникален. Мы черпаем вдохновение из русских народных сказок, стараемся хранить традиции и обычаи, – рассказывает участница кружка Елена Бизяева. – Мы хотим, чтобы каждая наша поделка несла мир и любовь в каждый дом. Но мы не забываем и о том, что она должна приносить пользу своему хозяину. Чтобы не просто поставить ее на полку и забыть, а соприкасаться с ней ежедневно, чтобы она помогала, вдохновляла, поднимала настроение.
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Эффект галстука-бабочки
Мастерица Ева Леман из поселка Новый Быт Селивановского района представила на конкурсе свою коллекцию галстуков-бабочек. Пошивом этих аксессуаров она занимается всего около двух лет, но ее коллекция впечатляет. Во Владимир она привезла без малого полсотни бабочек.
– У нас вся семья носит мои изделия, – улыбается Ева Леман. – Первым бабочки оценил мой сын, который работает барменом. Потом стала носить дочка. А сейчас своя бабочка есть даже у нашего кота.
Идеи Ева черпает из… ткани. Увидела и сразу же возникает образ будущего аксессуара. А сейчас рукодельница всерьез задумывается об освоении нового вида – жилетки с галстуком.
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Лучшие из лучших
Победители конкурса «Подари тепло своей души»:
в номинации «Эстрадный и народный вокал» (солисты) – Насухина София Михайловна (г. Гороховец, МБУК МДНТР);
в номинации «Эстрадный и народный вокал» (ансамбли) – вокальная группа «Элегия» (г. Гусь-Хрустальный);
в номинации «Народно-прикладное творчество» – женский клуб «Берёзка» (с. Березники, Собинский район).
Обладателями специального приза – экскурсионной поездки по Владимирской области – стали ансамбль «Русская душа» и женский клуб «Берёзка» (с. Березники, Собинский район).
Юлия Денисова
Фото ВПОО «Милосердие и порядок»
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