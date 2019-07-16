Владимирская гимнастка взяла три «золота» на Универсиаде

Владимирская гимнастка Ангелина Шкатова завоевала на летней Универсиаде в Неаполе сразу три золотые медали. Студенческая сборная команда России в групповых упражнениях по художественной гимнастике, в составе которой выступала наша спортсменка, одержала первенство в многоборье. Российская команда также стала бесспорным лидером в финале отдельных видов многоборья, завоевав золотые медали в обоих видах.

Соревнования проходили в Неаполе.

Ангелина Шкатова – воспитанница Владимирской спортивной школы олимпийского резерва № 5 по художественной гимнастике. Спортсменка является мастером спорта международного класса. В апреле Шкатова отличилась на чемпионате России в Казани, пополнив свою копилку сразу тремя медалями. Спортсменка завоевала две золотые и одну серебряную медали.

Ранее «Призыв» рассказывал, как гимнаст из Владимира Кирилл Прокопьев добыл для сборной страны «золото» на Универсиаде. Наш земляк стал лучшим в вольных упражнениях.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено региональным департаментом физической культуры и спорта