Премьера на ТНТ4 – независимое стендап-шоу «22 комика»

Тимур Каргинов и Deadly Vipers Black Panthers представляют новое стендап-шоу «22 комика» (18+). Премьера 22 июля в 23:00 на ТНТ4.

«Когда я увидел первый выпуск «22 комика», у меня кольнуло в сердце. Потом меня просто смыло волной новой комедии. И расстреляли убойными репризами. Потом я понял, что использую слишком олдскульные метафоры и юмор». (Анонимный комик из одного популярного стендап-шоу)

Формат шоу – новый для российского телевидения: за 8 выпусков выступят ровно 22 комика (название не врёт), причём один и тот же комик выступит максимум 2 раза. Многие из участников уже появлялись на ТВ, например, Расул Чабдаров, Илья Озолин, Сергей Орлов, Александр Киселёв, Ариана Лолаева. Но многие известны в основном по живым выступлениям или в Интернете: Женя Сидоров, Лука Хиникадзе, Кирилл Селегей. В шоу «22 комика» нет резидентства и привычной структуры «ведущий-комик-ведущий». Каждый выпуск состоит из коротких связанных блоков, как будто смотришь подряд рекомендованные видео в Интернете. Стендап-комик Тимур Каргинов выступил, по его словам, «другом-продюсером» проекта.

Тимур Каргинов, стендап-комик, продюсер: «Цель проекта «22 комика» — это создать возможность выбора для зрителя и конкуренцию для комиков. Я бы хотел, чтобы было много российского стендапа, чтобы он конкурировал сам с собой, и в итоге пришёл к реальной конкуренции с американским и английским стендапом».



Тимур заметил перспективных комиков из объединения Deadly Vipers Black Panthers и предложил им сделать своё стендап-шоу. Креативными продюсерами стали Артур Чапарян и Андрей Шарапов. Сами они считают слово «объединение» слишком пафосным и говорят, что это «просто стендап-комики на одной волне».

Артур Чапарян, стендап-комик, креативный продюсер: «В состав проекта «22 комика» мы набрали тех, кто нам действительно нравится, за кем следили на открытых микрофонах. Целый год просматривали кандидатов, и были ребята, у которых мало шуток, но мы были уверены, что к съёмкам они напишут больше. И давали им шанс, такого никто не делает на ТВ. Никому из них не писали материал со стороны».

Андрей Шарапов, стендап-комик, креативный продюсер: «22 комика» — это, по сути, срез стендап-комедии в Москве и Петербурге на данный момент. В шоу снялись активно действующие комики, которые выступают каждый день и иногда по нескольку раз».

В шоу камерная атмосфера без декораций и большой сцены, а у комиков нет чёткого хронометража выступлений и ограничений по темам. Перед съёмками не было редактур, только проверка на живом зале, и при подготовке материала чаще звучала фраза «Давай попробуем», чем «Не надо». Каждый выпуск — это вечер в стендап-клубе, ради которого не надо выходить из дома.

Гавриил Гордеев, директор ТНТ4: «Это первое шоу, которое мы никак не редактировали со стороны телеканала. Deadly Vipers Black Panthers — творческое объединение, которое работает как продакшн полного цикла. Даже все маркетинговые материалы – плакаты, афиши, графика, заставка, логотип – всё сделано руками комиков. За все художественные решения проекта отвечает Андрей Шарапов, за состав комиков — Артур Чапарян, а за крутость лично передо мной отвечает Тимур Каргинов».

Все новые проекты ТНТ4 создаются вне привычных телевизионных рамок и не оглядываются на проверенные форматы. Только на таком телеканале может существовать самая актуальная стендап-комедия страны.

Стендап-шоу нового формата «22 комика» — премьера 22 июля в 23:00 на ТНТ4.