Отравление грибами: меры профилактики

Ежегодно в Российской Федерации регистрируется порядка 1 тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами. К счастью, во Владимирской области не было отмечено подобных ситуаций ни в этом, ни в прошлом году. Тем не менее, чтобы избежать неприятных последствий, важно соблюдать меры предосторожности.

Роспотребнадзор предупреждает, что в грибах много грибной клетчатки — хитина, который не переваривается и затрудняет доступ пищеварительного сока к перевариваемым веществам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.