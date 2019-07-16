Историческая лиственница растёт на месте исчезнувшей деревни

Ковровские учёные и экологи проводят необычную работу. Они выявляют старые деревья, которые являются не только уникальными природными памятниками, но и напоминают о различных исторических событиях. Недавно перечень этих объектов пополнила большая старая лиственница. Она растёт на месте не существующей ныне деревни Аносино на берегу реки Тары – правого притока Клязьмы. Молва связывает появление этого дерева с местной помещицей XVIII столетия Марией Пановой, урожденной Шубиной.

Дочь опального фаворита цесаревны Елизаветы Петровны, родившаяся во время сибирской ссылки отца, Мария провела детство на Камчатке. А когда бывшая возлюбленная его отца стала императрицей, переехала в Центральную Россию.

Здесь она вышла замуж за поручика лейб-Кирасирского полка Федора Федоровича Панова. И будто бы приказала посадить в своем аносинском имении несколько лиственниц, чтобы они напоминали ей малой родине – на Камчатке и в Сибири лиственницы распространены почти повсеместно. Сегодня от тех лиственниц уцелела одна-единственная, которая стоит посереди огромного поля.

Это большое в два обхвата кряжистое сучковатое дерево любопытно само по себе, а с учетом истории его происхождения представляет немалый интерес как для биологов, так и для историков. Не исключено, что о старых деревьях Ковровской округи будет со временем издана целая книжка с «биографиями» и «портретами» этих немых свидетелей давних эпох.

В эту книгу войдут и другие ковровские достопримечательности. Например, почти 400-летний огромный старый дуб-патриарх на месте бывшей усадьбы помещиков Горюшкиных в несуществующем ныне сельце Чурилове Медушского стана. Или остатки ясеневой аллеи, устроенной около 180 лет назад в селе Павловское героем Бородинского сражения генералом Василием Юкичевым.

Немалый интерес представляет посаженная почти три века назад потомком хана Кучума князем Яковом Сибирским липа в три обхвата близ села Нового.

Уникальны высаженные в конце 1750-х гг. частично уцелевшие липы в усадьбе Танеевых в селе Маринино. Крайне любопытны старые березы, чей возраст пока точно не установлен (им не менее двух веков), образующие аллею при ныне несуществующем селе Нестерово, бывшей вотчине князей Кривоборских-Стародубских. Памятником исчезающему сельцу Ченцы, где уже нет ни одного постоянного жителя, является огромная лиственница, посаженная при основании этого селения с барской усадьбой ее владельцем поручиком Петром Беклемишевым.

А ещё заслуживает внимания исследователей сейчас уже почти исчезнувшая обсадка из превратившихся в исполинские деревья ив, возрастом в два с лишним столетия, на плотине при пруде в старинном селе Русино, имевшем еще два названия – Новое Заозерье и Богородское тож. Оно было когда-то центром большого имения Владыкиных.

Николай Фролов

Фото автора