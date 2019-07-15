В чем опасность жаркой погоды?

Инфаркт миокарда – это грозное осложнение гипертонической и ишемической болезни.

У сердца есть свои сосуды, коронарные артерии, по которым осуществляется приток крови с питательными веществами и кислородом. Это необходимо, чтобы обеспечить нормальную работу сердца. Если эти сосуды поражены атеросклерозом, склонны к спазму или в них попадает тромб, питание сердца резко ухудшается, оно сигнализирует об этом болью.

Чаще всего это сжимающая или давящая жгучая боль за грудиной, которая может сопровождаться чувством нехватки воздуха, сердцебиением, страхом смерти. Так может протекать приступ стенокардии, но он кратковременный, длительностью 5-10 минут, купируется в покое или после использования нитропрепаратов-нитроглицерина, нитросорбида, нитроспрея. Они расширяют коронарные артерии и восстанавливают кровоток в сердце, боль исчезает.

Если же такой приступ продолжается более 20-30 минут, нет эффекта от нитропрепаратов, боль интенсивнее, чем обычно, больше по площади, продолжается в покое, значит, кровообращение в нем критически нарушено, начинает развиваться инфаркт (омертвение) миокарда.