В чем опасность жаркой погоды?

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Как защитить сердце?
Когда термометр показывает выше 30 градусов, людям с сердечными проблемами может стать плохо. Такое происходит не у всех и нечасто, но жара является одним из факторов риска. Если вдруг у вас начинается одышка, головокружения, учащение пульса – все это признаки усиленной нагрузки на сердце. Что делать? Как защититься? Какие последствия такого самочувствия и кто в группе риска, отвечает терапевт высшей категории медицинской клиники «Здоровье» Надежда Юрьевна Бутина.
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Главные опасности – перегревание и обезвоживание
Перегреванию более подвержены дети, так как процессы терморегуляции у них еще несовершенны. Для взрослого большую опасность представляет обезвоживание.
С целью увеличения теплоотдачи в жару у человека повышается потоотделение, расширяются мелкие сосуды кожи, нарастает их проницаемость для жидкой части крови. Внешне это проявляется покраснением кожных покровов, склонностью к отекам. При этом вязкость крови увеличивается, возникает риск тромбообразования. А тромб – самая частая причина инфарктов миокарда и головного мозга.
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Кто в группе риска в жаркую погоду?
В группе риска прежде всего пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями (атеросклерозом сосудов сердца и головного мозга, гипертоники с нестабильными цифрами артериального давления). Кроме того, к этой категории можно отнести больных с варикозной болезнью нижних конечностей, высоким содержанием в крови форменных элементов – эритроцитов, тромбоцитов.
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Как профилактировать осложнения?
Соблюдайте простые правила:
– избегайте длительного пребывания на солнце;
– соблюдайте питьевой режим –не менее 1 литра чистой воды в сутки;
– носите одежду из натуральных тканей, не стесняющую движения;
– ограничьте употребление соли, алкоголя, крепкого чая и кофе;
– поддерживайте достаточную влажность в помещении;
– строго контролируйте показатели давления и принимайте своевременные меры.
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Как понять, что с сердцем что-то не так?
Самые частые признаки сердечных проблем:
– боли за грудиной, связанные с физической или эмоциональной нагрузкой;
– одышка;
– сердцебиения и перебои в работе сердца;
– отеки нижних конечностей.
Если эти симптомы появились впервые или стали значительно более выражены, чем ранее, – это повод для обращения к врачу терапевту или кардиологу. Специалист проведет коррекцию лечения, при необходимости назначит дообследование.
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Что такое инфаркт миокарда?
Инфаркт миокарда – это грозное осложнение гипертонической и ишемической болезни.
У сердца есть свои сосуды, коронарные артерии, по которым осуществляется приток крови с питательными веществами и кислородом. Это необходимо, чтобы обеспечить нормальную работу сердца. Если эти сосуды поражены атеросклерозом, склонны к спазму или в них попадает тромб, питание сердца резко ухудшается, оно сигнализирует об этом болью.
Чаще всего это сжимающая или давящая жгучая боль за грудиной, которая может сопровождаться чувством нехватки воздуха, сердцебиением, страхом смерти. Так может протекать приступ стенокардии, но он кратковременный, длительностью 5-10 минут, купируется в покое или после использования нитропрепаратов-нитроглицерина, нитросорбида, нитроспрея. Они расширяют коронарные артерии и восстанавливают кровоток в сердце, боль исчезает.
Если же такой приступ продолжается более 20-30 минут, нет эффекта от нитропрепаратов, боль интенсивнее, чем обычно, больше по площади, продолжается в покое, значит, кровообращение в нем критически нарушено, начинает развиваться инфаркт (омертвение) миокарда.
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Что делать при инфаркте миокарда?
Незамедлительно нужно вызвать скорую медицинскую помощь. Ожидая приезда врача, постарайтесь успокоить больного, уложить, обеспечить приток свежего воздуха, воспользоваться нитроспреем или нитроглицерином под язык. Обратите внимание, что нитропрепараты в связи с выраженным сосудорасширяющим эффектом могут снизить давление, принимать их желательно лежа или сидя, особенно в первый раз, когда вы с препаратом еще не знакомы.
К счастью, в настоящее время инфаркт миокарда успешно может лечиться хирургическим путем. Проводится операция стентирования пораженного сосуда, кровоток в сердце восстанавливается, и человек быстро идет на поправку. Важно не упустить время, чтобы в миокарде, не получающем питание, не развились необратимые процессы.
Даже если инфаркт миокарда все же случился, в арсенале кардиологов большой набор лекарственных препаратов. При правильном и своевременном лечении, соблюдении рекомендаций по режиму исход заболевания будет благоприятным.
Всего вам доброго и будьте здоровы!
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Юлия Митина
Заглавное фото: moykursk.ru
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