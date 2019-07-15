Усадебный дом чудом уцелел в деревне под Камешково

Неподалеку от города Камешково расположена деревня с необычным названием Волковойно. Происхождение этого имени до сих пор неизвестно. В старину называлось оно и «Волкобойня» – может быть, в тех местах кто-то знатно поохотился на волков? Кроме загадочного названия есть в деревне вполне конкретная достопримечательность – бывший усадебный дом. Принадлежал он роду Шуваловых.

Школа спасла дом

Старый дом сохранился до наших дней благодаря тому, что ещё до революции его у наследников Шуваловых выкупило земство. Оно устроило там деревенскую школу. Нынешняя двухэтажная часть здания – это и есть прежний барский домик. Кстати, во Владимирской области известны аналогичные примеры сохранения памятников. Например, в селе Павловское Ковровского района флигель усадьбы Леванидовых-Юкичевых сохранился лишь благодаря тому, что последним помещиком был отдан под сельскую школу. Теперь в этом деревянном домике XIX века размещаются музейные экспозиции «Усадьбы двух генералов».

Дом Шуваловых в Волковойне формально не числится историческим памятником, хотя является им по сути.

Замечательно, что этот очаровательный уголок, удивительным образом уцелевший среди множества катаклизмов прошлых веков, дошел до наших дней. И жаль, что он, имея немалый потенциал как уникальный объект для патриотического воспитания и развития туризма, скорее всего, останется невостребованным. Таких усадеб очень мало, и они пропадают буквально на глазах. А пока ещё каждый может увидеть шуваловский дом в окружении вековых лип у зарастающего пруда.

Большая деревня

В начале XX века Волковойна была едва ли не самой большой деревней в Ковровском уезде. Там тогда проживало около 1200 человек. Сегодня число жителей там сократилось в два с половиной раза, однако и сейчас в данном селении значится около 550 постоянных обитателей. Достаточно сказать, что сама деревня протянулась почти на три километра вдоль дороги из Камешково на село Горки и далее на Мишнево, Мостцы и Патакино. В Волковойно несколько прудов, несколько порядков домов, и сегодня там действует одно из крупнейших предприятий Камешковского района НПО «Вояж», занимающееся разработкой и изготовлением деталей интерьеров транспортных средств, в том числе вагонов метро и скоростных поездов.

Почти в самом центре Волковойны посреди двух рядов подворий на достаточно обширном незастроенном пространстве в окружении старых лип, которым полтора-два века, если не более, и рядом с зарастающим прудом расположен необычный старенький деревянный дом на массивном фундаменте из красного кирпича. Он нестандартной архитектуры и, кажется, возводился в несколько приемов. Одна его часть в два этажа, другая – одноэтажная. Возможно, одноэтажная часть пристроена позднее.

Старожилы помнят, что прежде там находилась деревенская школа, после закрытия которой примерно два десятка лет назад здание отдали под квартиры переселенцам из бывших советских республик. Сегодня там проживает три семьи (один из обитателей – на верхнем фото), хотя сам дом, очевидно, нуждается в ремонте.

Бывшая школа – не что иное, как чудом сохранившийся усадебный дом, в котором когда-то жили местные помещики Шуваловы. Усадебный комплекс из дома, остатков парка и пруда сохранился в Волковойне очень неплохо, особенно учитывая, что его никто никогда не изучал и не охранял, а указанные объекты находятся посреди жилой застройки.

С чего всё начиналось

История Волковойны уходит в начало XVII столетия, когда эта деревня вместе с окрестными селениями была пожалована царем Василием IV Шуйским в вотчину дворянину Тихону Ивановичу Траханиотову. В 1750-е годы надворный советник Николай Иванович Траханиотов отдал петербургскому чиновнику действительному статскому советнику (чин, равный генерал-майору) Александру Федоровичу Шувалову в счет уплаты долга свою вотчину из сельца Волковойна и деревни Коромыслово. В 1763 году за Шуваловым там состояло 183 крестьянина мужского пола, не считая женского населения. Новый помещик принадлежал к дворянскому роду, который прославился как раз в XVIII веке благодаря близости его представителей к императрице Елизавете Петровне.

Одна из ветвей Шуваловых была графской, но Александр Шувалов относился к той ветви рода, которая сиятельным титулом не пользовалась.

В Экономических примечаниях к Генеральному межеванию, проведенному в 1770-х гг., указывалось, что в Волковойне «земля иловатая с песком, хлеб средственный, хлеб и покосы хороши; лес строевой еловый, сосновый, осиновый, а дровяной – березовый и ивовый, крестьяне на пашне (то есть на барщине)». В состав того же имения входила деревня Коромыслово. Про неё говорилось, что там «земля иловатая с песком, хлеб средственный, покосы худшие, крестьяне на оброке». Данное имение тогда состояло за Анной Ивановной Шуваловой – вдовой А. Ф. Шувалова, и их детьми – Петром Александровичем и Ольгой Александровной Шуваловыми.

Последние владельцы

Петр Александрович Шувалов окончил Артиллерийский и инженерный шляхетский кадетский корпус и служил офицером в артиллерии. После того, как он умер, имение унаследовала его сестра Ольга Александровна Шувалова. Она замуж так и не вышла, постоянно проживала в Волковойне, была очень богомольной, занималась благотворительностью и делала большие пожертвования в церкви и монастыри.

Как явствует из архивных документов, Ольга Шувалова жила в волковойновской усадьбе со своими племянницами Еленой Николаевной и Елизаветой Николаевной Шуваловыми. В 1844 году умерла Елизавета, а в 1845-м и Ольга Александровна – ей было 82 года. Барышня и барыня Шуваловы были похоронены в Боголюбовском монастыре, который патронировали при жизни. После них усадьба в Волковойне досталось Елене Николаевне Шуваловой, которая, очевидно, и стала последней местной помещицей до отмены крепостного права в 1861 году.

Николай Фролов

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