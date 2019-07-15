Родить нельзя годить

Владимирская область потеряет 200 000 человек в ближайшие 17 лет. Зачем строить планы, если чужие народы, которые займут наше место, могут сами запланировать свою жизнь? Кто поможет утопающим? – рассуждает Николай Лившиц в программе «Бредешок» № 31.

Расшифровка “Бредешка”

Владимирстат дал прогноз (на сайте можно посмотреть), как изменится численность населения Владимирской области до 36 года. Сейчас нас с вами миллион 366 тысяч человек, а будет миллион 167 тысяч – то есть почти двести тысяч долой. Двести тысяч – это, я вам скажу, Юрьев-Польский, Собинка, Лакинск, Радужный, Покров, Петушки, Гороховец, Камешково, Судогда и Суздаль вместе взятые – и ещё Курлово в придачу. Вот это мы потеряем в ближайшие 17 лет. А может, и раньше.

Ну, понятно, цифры печальные, и не только во Владимирской области. Неделю назад шума наделало выступление вице-премьера Голиковой – та сокрушалось, что население России убывает стремительными темпами. Правда, ничего нового в качестве панацеи она не предложила – сказала о том, что надо качество медицины повышать, благосостояние поднимать. Это всё верно, хотя очевидно, что только этим не спасёшься. В Европе и медицина не хуже нашей, и благосостояние о-го-го, а народ – фигушки, не плодится.

Всё идёт от установок в голове. Я тут никаких Америк не открываю, всем известно, что человек – существо социальное, он старается соответствовать общепринятым нормам. В прежние времена нормой была большая семья. Сейчас – нет. Сейчас даются совершенно другие установки. Которые в нашем сознании не очень сочетаются с понятием многодетная мама, многодетная семья. Ну, скажем, успех в бизнесе, личностный рост и прочее. Но мало того, что образец успешности – это прыгающая из самолёта в самолёт бизнес-леди, которая успевает только лаком себя попрыскать – она этого достойна. Проблема в том, что у нас многодетная семья государством (а государство мощно формирует стереотипы) изначально отнесена к разряду ущербных, социально зависимых, нуждающихся.

Смотрите. У нас многодетные семьи получают меры социальной поддержки. Вроде как инвалиды или сироты. Государство показывает: ну что, ну, убогие люди, надо им помогать… И помогает-то соответственно – как милостыню подаёт. Выделят участок под строительство где-то в попе мира. Через несколько лет коммуникации, дай бог, подведут. Половина к этому времени участки уже распродали, потому что дом построить – это не шутка, и власть утирает руки: ну вот видите, помогли же, хоть что-то они с этого поимели…

На самом деле программы обеспечения жильём – вот они воплощение нашей убогости, а не семьи многодетные. Они не продуманы от «А» до «Я» – от выделения участка до проектирования типовых домов, системы кредитования и так далее, чтобы многодетные не ждали годами дороги или газ и не толкали свои участки перекупщикам, а гарантированно получали дома с минимальными затратами.

Убогость государственных подходов тесно взаимосвязана с бытовыми стереотипами о том, что большая семья – это бедность, это социальное неблагополучие, это ограниченность родителей и так далее. А на самом деле надо по-другому на вещи смотреть. Многодетные семьи – это единственный шанс на спасение страны. Потому что вот сейчас Владимирстат до 2036 года прогноз сделал, а дальше, если так пойдёт, не надо будет париться над планами, прогнозами, национальными проектами. Нечего будет планировать. И ни к чему. Кто-то, кто наше место займёт – китайцы, арабы, индусы, не знаю кто, – они сами хорошо запланируются.

Поэтому многодетная семья – это не объект социальной защиты должен быть. Это должен быть статус, высокий статус, дающий преимущественные права и поднимающий его обладателя над другими. Об этом, кстати, говорил Юрий Васильевич Крупнов, руководитель Института демографии, миграции и регионального развития. Мы «ВКонтакте» дружим, я его выступление на эту тему смотрел. Вот вы на улице – я не знаю, Героев Советского Союза уже нет в области, Героя России увидите – вы какие чувства испытаете? Пожалеете его, подумаете, надо этому бедолаге помочь, денежку сунуть? Нет, конечно. Это ж герой. Мужественный человек. Сильный. Подвиг совершил. Для Родины. Вы гордость почувствуете, что такого человека видели.

Так вот статус многодетной матери или многодетного отца – он должен такие же чувства вызывать. Им не нищенские пособия надо выдавать, а наделить такими привилегиями, чтобы всем было понятно: вы три ребёнка родили и больше – всё, в рай попали. В переносном, конечно, смысле. Мы ведь депутатов наделяем особым статусом – а от них польза совсем не столь очевидна… Нет, честно, надо это как-то в виде инициативы оформить. Через Совет отцов во Владимире. Там Алексей Сорокин – человек пробивной. А чего? Папы могут!

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