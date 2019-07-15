Как подготовить ребенка к детскому саду?

С конца августа и в сентябре у малышей начнется адаптация к детскому саду. Воспитатель 1-й квалификационной категории детского сада № 68 г. Владимира Ксения Мамаева рассказывает, с чего и когда родителям начать подготовку, чтобы адаптация прошла успешно.

Зачем детям детский садик?

Детский сад нужен для развития и социализации ребенка. Дошкольное образование – это первый уровень общего образования. Мы работаем по принципу преемственности, поэтому дети, посещающие детский сад, лучше, по моему мнению, подготовлены к школе и физически, и психологически.

У детей в коллективе быстрее развиваются коммуникативные качества: они учатся взаимодействовать, решать конфликтные ситуации, сочувствовать и уступать, отстаивать свою правоту. Режим дня включает занятия по различным направлениям развития, дозированные по времени в соответствии с возрастом ребенка.

Раньше считалось, что три года – оптимальный возраст для поступления в детский сад. Но практика все же показывает, что детки ясельного возраста переносят разлуку с родителями легче, возможно, в силу своей эмоциональной незрелости. А переход из яслей в сад для таких детей в большинстве случаев проходит безболезненно, они уже адаптированы.

Режим дня и подготовительная беседа

Я не только воспитатель, но еще и мама, дочка уже год ходит в детский садик. Знаю на личном опыте, как важна правильная адаптация. Дочка пошла в садик в 2 года без слез и проблем, а я вышла на работу.

Итак, сейчас самое время поменять режим дня вашего ребенка, приблизить его к режиму детского сада, причем это касается и выходных дней! Малышу, который привык ложиться в 22.00 – 23.00, крайне сложно будет проснуться в 6-7 утра. Выспавшийся ребенок – это хорошее настроение и минимум капризов. Пересмотрите также меню ребенка, поинтересуйтесь, что дают в детском саду. Приучайте его к твердой пище.

Конечно, надо рассказать ребенку о детском саде, причем в позитивном ключе: у тебя появятся новые друзья, будет много интересных игрушек и книжек. Обязательно сходите на экскурсию в детский сад, познакомьтесь заранее с воспитателем, чтобы ребенок увидел при первом посещении не чужую тетю, а уже знакомого человека.

Ни в коем случае не обсуждайте при ребенке свои переживания и тревоги по поводу привыкания к саду! Дети очень чувствительны к настроению и эмоциональному состоянию родителей, а еще они понимают гораздо больше, чем нам кажется.

Сами не с усами

Учите ребенка самостоятельности: пользоваться ложкой, вилкой, горшком, умываться и вытирать лицо и руки полотенцем. Никто из воспитателей не будет требовать, чтобы ребенок умел полностью одеваться в 3 года. Но ребенок способен выполнять элементарные вещи: снять и надеть носки, обувь на липучках, трусики и штанишки (юбку).

Дома поиграйте с большой куклой или медвежонком, предложите ребенку одеть игрушку на прогулку. Постепенно малыш научится натягивать и снимать вещи с плюшевого друга, а потом сможет повторить эти действия и на себе. Можно посоревноваться, кто быстрее оденется: ребенок или кукла с помощью родителей, не забудьте немного подыграть.

Родителям также важно понимать, что одежда малыша не должна содержать сложных застежек, быть слишком узкой или широкой. Вещи должны быть по размеру, застежка – молния или липучка, и никаких шнурков, если ребенок не в состоянии завязать их сам. Воспитатель всегда поможет справиться с пуговицами, потому что моторика малыша еще не развита для таких мелких операций.

Не больше месяца

Легкой считается адаптация в две недели, средней – не больше месяца. Если процесс затянулся, можно говорить о тяжелой степени адаптации (от месяца до полугода). К счастью, тяжелая адаптация встречается редко.

Конечно, процесс успешной адаптации зависит от многих факторов: правильной подготовки ребенка, тесного взаимодействия родителей и воспитателей, от профессионализма самого педагога. Не забывайте рассказывать воспитателю об особенностях и предпочтениях вашего ребенка, его привычках. Это важно, так как помогает наладить контакт воспитателя с вашим ребенком.

Адаптацию следует запланировать так, чтобы мама не выходила на следующий день на работу. Стоит понимать, что это процесс, требующий времени и определенных усилий со стороны семьи и детского сада. Начинать следует всего с пары часов в саду: это может быть прогулка в присутствии мамы или игры в группе, когда ребенок знает, что мама находится рядом, в раздевалке, и ждет его.

Потом постепенно доводим время до нескольких часов в саду без родителей: от завтрака до обеда. Воспитатель скажет, когда ваш ребенок готов остаться на тихий час (родители на телефоне на случай казусов). Если все сложилось, ребенок чувствует себя комфортно, можно оставлять малыша в саду на весь день. При успешной адаптации весь этот процесс займет не больше двух недель.

Слезы – это нормально

Единого рецепта нет, да и причины слез у детей разные. Надо четко понимать, что со слезами, по меньшей мере на пару недель, придется смириться. Слезы – это нормально, это ответная реакция ребенка на стресс.

Конечно, если «слезный» период затягивается, может возникнуть необходимость поработать с психологом (в крайних случаях). Воспитатель обычно за этот период находит причину и старается решить ее совместно с родителями. Но дети не всегда плачут, многие охотно и с удовольствием идут в сад.

В любом случае родителям нужно набраться терпения, прислушиваться к рекомендациям и просьбам воспитателя. Не показывать ребенку своих страхов и волнений, быть на позитиве. И заранее подготовить малыша к важным изменениям в его жизни.

Елена Середина

Фото из архива Ксении Мамаевой