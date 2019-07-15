День варенья: топ-5 самых полезных и популярных угощений

Необычное и очень вкусное варенье порадует любителей полезности. В нем скрыта масса витаминов, которые спасут вас от простудных заболеваний в холода.

Нам понадобятся:

Красная рябина – 1 кг

Сахар – 7,5 ст.

Ядра грецких орехов – 2 ст.

Вода – 3 ст.

Способ приготовления:

Очищаем рябину от веточек, моем и высушиваем. После того как вся вода стечет, нужно высыпать рябину на стол и скалкой немного подавить ее. После чего перекладываем в посуду и обдаем кипятком. Даем настояться 10-15 минут, после чего откинем на решето.

Далее варим сахарный сироп, выливаем в него приготовленную рябину и варим варенье до готовности, время от времени снимая пенку. За несколько минут до окончания варки добавляем крупно рубленные ядра грецкого ореха. Готово!