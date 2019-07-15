День варенья: топ-5 самых полезных и популярных угощений

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Вкус и аромат лета
В понедельник, 15 июля, отмечается праздник «Международный фестиваль варенья». В саду многое созрело, поэтому уже есть из чего готовить всеми любимое с детства лакомство. Предлагаем вам самые популярные, необычные и полезные рецепты варенья. Запаситесь им на зиму, чтобы холодной зимой баловать себя вкусом и ароматом лета.
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Варенье из крыжовника с апельсином
Самое популярное и любимое всеми варенье – из крыжовника с апельсинами. Хранить его не обязательно в холодильнике, ему подойдет и комнатная температура.
Нам понадобятся:
Крыжовник – 1,5 кг
Арельсины – 2 шт.
Сахар – 1,5 кг
Способ приготовления:
Промываем ягоды и отрезаем все листочки и хвостики. У апельсинов убираем все косточки, но оставляем кожуру. Далее все это вы пропускаем через мясорубку или блендер и выливаем массу в кастрюлю. Там уже добавляем сахар и варим в течение 15 минут. Вот и все! Не забудьте закатать горячее варенье.
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Варенье из красной рябины с грецкими орехами
Необычное и очень вкусное варенье порадует любителей полезности. В нем скрыта масса витаминов, которые спасут вас от простудных заболеваний в холода.
Нам понадобятся:
Красная рябина – 1 кг
Сахар – 7,5 ст.
Ядра грецких орехов – 2 ст.
Вода – 3 ст.
Способ приготовления:
Очищаем рябину от веточек, моем и высушиваем. После того как вся вода стечет, нужно высыпать рябину на стол и скалкой немного подавить ее. После чего перекладываем в посуду и обдаем кипятком. Даем настояться 10-15 минут, после чего откинем на решето.
Далее варим сахарный сироп, выливаем в него приготовленную рябину и варим варенье до готовности, время от времени снимая пенку. За несколько минут до окончания варки добавляем крупно рубленные ядра грецкого ореха. Готово!
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Сухое яблочное варенье
Вы делали когда-нибудь сухое варенье? Представляете, что это такое? Очень вкусная и простая в приготовлении вещь. Записывайте!
Нам понадобятся:
Яблоко — 1 кг
Сахар тростниковый — 300 г
Корица — 1 ст. л.
Кислота лимонная — 1 ч. л.
Способ приготовления:
Яблоки нужно нарезать, чтобы получились мелкие дольки. После чего укладываем кусочки на противень, посыпаем корицей, лимонной кислотой и сахаром. Перемешиваем и ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. Потом вынимаем, облизываемся и оставляем сушить дольки на пергаменте на 2-3 дня. Готовые дольки можно хранить в стеклянных, негерметично закрытых банках, в сухом месте, при комнатной температуре.
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Повидло сливовое, или Джем для ленивых
Нам понадобятся:
Слива — 3,2 кг
Сахар — 2,5 кг
Вода — 1 ст.
Способ приготовления:
Помоем сливу, вычистим все косточки. Воду выливаем в кастрюлю, засыпаем сахар и доводим до кипения. Выкладываем туда сливы и варим 30 минут. Они должны размякнуть. После чего даем массе немного остыть и перемалываем ее блендером или с помощью мясорубки. Что вам удобнее. После чего нужно еще раз довести массу до кипения, после чего уменьшить огонь и варить до готовности (около часа).
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Лимонное варенье
Лимон не всегда есть в холодильнике, а чай с ним попить хочется часто? Благодаря этому варенью не нужно будет покупать лимон! Пейте чай с ним, и в организме всегда будет витамин С, и ни одна простуда вас не возьмет.
Нам понадобятся:
Лимон — 2 кг
Сахар — 4 кг
Способ приготовления:
Моем лимоны, нарезаем их вместе с кожурой, удаляем косточки и пропускаем через мясорубку. После чего в массу добавляем сахар и оставляем на целый день стоять. Это нужно для того, чтобы сахар растаял. Вечером ставим кастрюлю с лимонами на маленький огонь. Доводить до кипения не нужно. Нам нужно только его прогреть, чтобы сахар окончательно растаял. Когда это произойдет, остужаем варенье, разливаем в банки и убираем в холодильник.
Юлия Митина
Заглавное фото: yandex.kz
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