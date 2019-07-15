День огурца усадил Светлану Мельникову на трактор

Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея заповедника села на трактор, который специально на День Огурца установили в Суздале. Светлана Мельникова последовала призывному плакату и сфотографировалась на экспонате подмосковного Музея техники Вадима Задорожного. «Первенец» тракторного завода напомнил гостям праздника, по традиции прошедшего на территории Музея деревянного зодчества, о юбилее одного из символов Владимирской области. 75 лет назад с конвейера сошли первые «Универсалы». Вместе с собой Светлана Мельникова взяла на трактор символ праздника – огурец, который потом и запустили в небо.

Полина Тарбеева

Фото группы “Владимиро-Суздальский музей-заповедник”