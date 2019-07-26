140 тысяч мальков царской рыбы запустили в Оку

Около 140 тысяч мальков стерляди выпустили в Оку в районе Мурома. Царская рыба добралась до нового места жительства при соблюдении всех норм длительной перевозки, сообщает портал «Муром24». Выпуск мальков произошёл под контролем специалистов. Правда, из такого количества молоди до взрослого возраста доживёт только 10-15 процентов.

Из 140 тысяч мальков царской рыбы выживут только 10-15%.

Мероприятие по искусственному зарыблению провела компания «Транснефть — ТСД». Так она компенсирует воздействие на окружающую среду при проведении работ по реконструкции участков магистральных нефтепроводов. Общество сотрудничает с рыбозаводами, которые по заказу предприятия выращивают мальков.

Стерлядь – единственный представитель рода осетровых, обитающий в Оке.

Ранее «Призыв» писал, что, по оценке рыбных хозяйств, в акватории Оки в районе Мурома процент так называемой зарыбленности составляет всего 12%. Прошлым летом в реку выпустили 280 тысяч мальков стерляди.

Ольга Ефремова

Фото: vologda-oblast.ru