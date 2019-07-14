Малыш, я же лучше машины! Три летних средства передвижения

Летом машин на дорогах становится в два раза больше, а воздух – в два раза грязнее. Если хотите оставаться мобильным, но при этом не отравлять окружающую среду, предлагаем пересесть на более удобные и малогабаритные летние средства передвижения. Для внутренних перемещений по городу они лучше машины – проверено на 100%!

Электросамокат

Удобная, модная и простая для передвижения по городу вещь. Аккумулятор и электромотор позволяют экономить силы. Поэтому выбирайте самокат с более емкой батареей. Максимальная скорость на таком устройстве может достигать 15 км/час, а нагрузка до 120 кг. Для города вполне хватит, согласитесь? Основное преимущество электросамоката – его малые габариты и экологичность. Носить его можно с собой везде, и это не составит для вас особых усилий. А заряжать можно от любой сети. Стоимость – от 4500 рублей. За небольшие деньги вы получаете компактное, безвредное и относительно быстрое транспортное средство. А еще гарантированно привлечете к себе внимание: самокатчиков во Владимира пока немного.

Велогибрид

Еще до того, как этот вид транспорта вошел в моду, некоторые владимирцы сами приделали моторчик к велосипеду и ездили себе преспокойно. Но самому провести такой тюнинг велосипеда под силу не каждому. На выручку, как всегда, приходит рынок, на котором достаточно много моделей велогибридов на любой вкус и кошелек. В зависимости от мощности двигателя велосипед может развивать скорость до 20-30 км/час, а может выдавать и 50 км/час. Но, конечно, чем мощнее – тем дороже. Стоимость стартует от 15 тысяч рублей. Заряжать велогибрид также можно от любой сети. Внешне он не отличается от обычного велосипеда, так что выделиться из толпы не удастся – вас сочтут обычным поклонником ЗОЖа. Но, может, это и хорошо?

Мопед

Мопед – уже полноправный родственник мотоцикла. Он развивает скорость до 50 км/час и работает на бензине. Для езды на нем не нужно прав. Но так как мопед является полноправным участником дорожного движения, его владелец обязан знать ПДД и иметь защитную экипировку. Серьезно травмироваться, упав с мопеда, так же просто, как и при езде на мотоцикле. Если мотоциклистов на дороге уважают и побаиваются, то над хозяевами мопедов посмеиваются. Так что не стоит рассчитывать на восхищенные взгляды, предупредительность и вежливость водителей. Правда, этого можно избежать, если сыграть на стиле и моде. Например, некоторые производители предлагают ретро-модели мопедов, оседлав которые, вы сразу представите себя Грегори Пеком в “Римских каникулах”. Стоимость стартует от 20 тысяч рублей.

Юлия Митина

Фото из открытых источников