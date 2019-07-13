Какие хиты 90-х зашифрованы в клипе Билана «Про белые розы»?

10 июля на Youtube вышел новый клип Димы Билана, выдержанный в стиле 90-х со всеми присущими тому времени «фишками». В первый же день его посмотрели около 800 тысяч человек и оставили массу восторженных отзывов. Надеемся, что и вы относитесь к поклонникам новой работы Билана и Ко, не менее десяти раз посмотрели этот мини-фильм, наизусть выучили текст песни и с легкостью ответите на вопросы теста.

В припеве песни зашифрованы названия нескольких хитов 90-х годов:

Про белые розы, жёлтые тюльпаны,

Сибирские морозы, танцы странные;

И снова ночь седая

Никак не отпускает меня.