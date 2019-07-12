Шесть отличных идей для выходного дня

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«Поход в историю. Гороховец-1612» 0+
13 июля в формате open-air зрители окажутся в Гороховце 1612 года. В древнем городе в течение всего дня будут работать событийные площадки:
– Военно-исторический парад, представляющий воинов в костюмах, со снаряжением и вооружением XVII столетия,
– Музыкально-театрализованная композиция «Слово о полку Гороховецком»,
– Театральная инсценировка: «Дмитрий Пожарский принимает нижегородское посольство от Кузьмы Минина с просьбой возглавить народное ополчение»,
– Традиционное ярмарочное театрализованное представление «Балаган»,
– Интерактивный городской квест «Гороховец – город-страж» на знание истории Гороховца XVI-XVII вв. и его роли в борьбе с иностранными интервентами в начале XVII в.,
– Ярмарка на Торговой площади,
– Интерактивная площадка «Военный лагерь XVII столетия» с экскурсиями и мастер-классами по жизни, быту и организации военного дела в Русском государстве XVI-XVII вв.,
– Инсценировка-реконструкция исторического сражения 1612 года,
– Концерт коллективов народного творчества.
Завершится акция вечерним праздничным салютом.
г. Гороховец, пл. им. Патоличева
13 июля с 12.00 до 21.30
Вход свободный
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Творческие выходные на Пушкинском бульваре 6+
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XIX Международный праздник Огурца в Суздале 0+
Огуречная вечность и огуречная бесконечность стали лейтмотивом знаменитого ежегодного фестиваля в Суздале. О празднике можно много рассказывать. Но лучше приехать в Суздаль и всё увидеть самому. Ну и, конечно, попробовать. Суп, варенье, рулеты – всё из огурцов. Этому меню много сотен лет.
Прогуляйтесь по Обжорному и Мастеровому рядам, загляните в фотоателье «На память с Огурцом!» О физических свойствах огурца и альтернативных источниках энергии расскажут на площадке Информационного центра по атомной энергии. И покажут, как с помощью корнишона получать электричество и какой огурец дает его больше – свежий или солёный?
Для маленьких «гурманов» сотрудники музея приготовили детское «меню»: мастер-классы по изготовлению куклы Акилы-огуречника – старинного оберега, использовавшегося огородниками во время засолки огурцов; уроки карвинга от мастерицы Галины Кратовой из села Павловское; потешный аквагрим и кукольный театр Василия Лыгорева из Владимира.
В концертной программе Праздника Огурца примут участие известные музыканты из Суздаля и Владимира, участник вокального телевизионного шоу «Голос. Дети» Захар Усенко и группа «Free Fire», этно-фьюжн проект «Груня» из Москвы. Специальный гость огуречного фестиваля – смелая и харизматичная рок-группа из Владимира «Рекорд Оркестр» со знаменитым синглом «Лада Седан» – и не только с ним.
Суздаль, Музей деревянного зодчества
13 июля в 11.00
Цена билета – 250-400 рублей
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Фестиваль традиций, музыки и ремесел «Папоротник» 6+
Фестиваль «Папоротник» – это возможность на два дня погрузиться в атмосферу традиций и творчества, на живописном острове окруженном рекой малый Киржач и сосновым бором. Это обширная музыкальная программа от аутентичного фольклора, до оригинальных направлений и современного звучания традиционных стилей в живом исполнении. Это старинные игры и молодецкие забавы. Это множество мастер классов и интерактивных площадок. Это полеты на воздушном шаре, ярмарка мастеров, ночной кинотеатр и детский городок, со специальной программой, для самых юных гостей фестиваля. Подробную программу смотрите здесь.
Александровский район, д. Легково, берег реки Малый Киржач
13 июля с 12.00 до 20.00
Вход свободный
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Концерт «Solar System» 16+
Кульминация этого лета для городских романтиков – концерт Sasha Naiman. 13 июля во дворике на Ильича пройдет презентация альбома «Solar System». Эта музыка – космическая, создающая непередаваемую атмосферу из другой реальности. Закройте глаза и плывите по ее волнам – от вокальной прелюдии Юпитера до уверенных живых аккордов Солнца.
Sasha Naiman — музыкант, композитор, звукоинженер, диджей, продюсер и саунд-дизайнер. В 2019 году записывает альбом «Solar System», на котором самостоятельно исполняет вокальные партии. Работа над альбомом велась в Италии, Испании, Германии, Австрии, Нидерландах и России.
«Изучая космос, мифологию древней Греции и Рима, я чувствовал, что ко мне мгновенно приходят мелодии. Каждая планета, спутник или звезда — это наука и философия, боги и богини. В альбоме представлены девять планет, звезда и один спутник», — Sasha Naiman.
Музыкант является членом Международной конфедерации обществ авторов и композиторов, в настоящее время сотрудничает с компаниями Orchestraltools, Native Instruments, Arturia, Output, Apple, Cableguys, Bitwigstudio.
Дворик на ул. Ильича, 4
13 июля в 20.00
Цена билета – 500 руб.
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Вишневый Спас 0+
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Денис Болотин Stand up 18+
Вечер комедии, на котором выступят местные и не только комики, а также специальный гость – отличный московский стендапер, участник комедийных проектов на ТНТ Денис Болотин. Он придумал для себя челендж #вхабаровскзахабаровск , потому что очень хочет посмотреть Россию и рассказать свои шутки людям в разных городах. Условия челенджа: Денис приезжает в город, выступает, ставит ведро, собирает деньги и едет в следующий город. И так пока не доберется до Хабаровска. Про каждый город он будет писать отдельную статью в своей группе в «ВКонтакте» https://vk.com/standupfiction. Во Владимире стендапер расскажет лучшие шутки, проверенные в Москве и на различных комедийных фестивалях.
Арт-кафе “Абажур”: ул. Княгининская, 7
14 июля в 19.00
Вход свободный
Татьяна Лысова
Заглавное фото: bbqmag.ru
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