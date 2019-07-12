Шесть отличных идей для выходного дня

13 июля в формате open-air зрители окажутся в Гороховце 1612 года. В древнем городе в течение всего дня будут работать событийные площадки:

– Военно-исторический парад, представляющий воинов в костюмах, со снаряжением и вооружением XVII столетия,

– Музыкально-театрализованная композиция «Слово о полку Гороховецком»,

– Театральная инсценировка: «Дмитрий Пожарский принимает нижегородское посольство от Кузьмы Минина с просьбой возглавить народное ополчение»,

– Традиционное ярмарочное театрализованное представление «Балаган»,

– Интерактивный городской квест «Гороховец – город-страж» на знание истории Гороховца XVI-XVII вв. и его роли в борьбе с иностранными интервентами в начале XVII в.,

– Ярмарка на Торговой площади,

– Интерактивная площадка «Военный лагерь XVII столетия» с экскурсиями и мастер-классами по жизни, быту и организации военного дела в Русском государстве XVI-XVII вв.,

– Инсценировка-реконструкция исторического сражения 1612 года,

– Концерт коллективов народного творчества.

Завершится акция вечерним праздничным салютом.

г. Гороховец, пл. им. Патоличева

13 июля с 12.00 до 21.30

Вход свободный