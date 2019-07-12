День Петра и Павла: традиции и приметы

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Праздник в честь апостолов
День святых первоверховных апостолов отмечается ежегодно в один и тот же день – 12 июля. Согласно преданию именно в этот день Петр и Павел приняли мученическую смерть. Апостолы более других потрудились в проповеди христианства, поэтому церковь и называет их первоверховными.
В день Петра и Павла завершается пост в память о служении и страданиях святых апостолов. Согласно народным поверьям этот день является серединой лета. Период с 12 июля по 5 августа считается временем летних свадеб. По поверью, все браки, заключенные в это время, будут счастливыми.
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Традиции
Утром следует пойти в храм, там исповедоваться и причаститься, а также отстоять праздничную службу.
Весь день провести в спокойствии, не ругаться и не ссориться, а также не думать о плохом.
Собрать остатки вишен и раздать нуждающимся.
Устроить семейный ужин, на который обязательно подать рыбу, как гарант счастья и мира, и борщ из овощей нового урожая. К чаю испечь ватрушки с творогом и ягодами или фруктами.
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Правила
Как и в любой православный праздник, на день Петра и Павла нельзя много работать. Исключаются полностью работы в саду и огороде, уборка дома. На мелкие бытовые работы и ремонт ограничения не распространяются.
За столом на день Петра и Павла не пьют алкоголь. А еще не убирают после ужина со стола. Считается, что вся пища на столе остается для душ умерших родственников, которые навещают своих родных.
На день Петра и Павла наши предки избегали купаться в водоемах, потому что много смертей случалась в этот день именно в воде.
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Приметы
“Петр и Павел день убавил” – так говорят в народе. Действительно, с сегодняшнего дня световой день убывает.
“Придет Петрок – сорвет листок” – с этого дня начинают падать листья.
Если не слышно кукушки, значит, зима будет ранняя. Если кукушку слышно в сам праздник и несколько дней после – зима будет теплой и наступит поздно.
На Петров день ясно – год будет хорошим.
Если утром есть роса, то день будет солнечным. Отсутствие утренней росы предвещает дождь.
Если сегодня будет дождь, то урожай жди хороший.
Если дождь льет, то ещё сорок дней будет ненастье.
Сон на Петров день считается вещим. И может исполниться на седьмой день.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: divnoje.ru
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