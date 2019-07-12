День Петра и Павла: традиции и приметы

День святых первоверховных апостолов отмечается ежегодно в один и тот же день – 12 июля. Согласно преданию именно в этот день Петр и Павел приняли мученическую смерть. Апостолы более других потрудились в проповеди христианства, поэтому церковь и называет их первоверховными.

В день Петра и Павла завершается пост в память о служении и страданиях святых апостолов. Согласно народным поверьям этот день является серединой лета. Период с 12 июля по 5 августа считается временем летних свадеб. По поверью, все браки, заключенные в это время, будут счастливыми.