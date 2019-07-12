Куда пойти с ребенком в дождливую погоду?

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Каникулы, дождь, развлечения
Непростительно сидеть дни напролет дома в ненастную погоду. Надо искать развлечения в городе. С закрытием детских центров “Антошка” выходы с ребятней стали проблемой. Выбор театров и музеев зависит от предпочтений в семье, поэтому культурную программу каждый определит себе сам. Остановимся только на развлечениях, которые можно посетить в любое удобное время, и при этом родители или бабушки с дедушками смогут отдохнуть, пока детки веселятся.
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Батутные поскакушки влетают в копеечку
Во Владимире работают три батутных центра: “Полет”, “Яркопарк” и “Good batut”. Последний самый новый и наиболее демократичный по цене и акциям. Но все равно стоимость их “кусается”: 300-400 рублей в будние дни за час и 400-500 рублей в выходные. Есть “счастливые часы”, когда цены снижают вдвое. За предложениями можно следить в группах в соцсетях. Кроме батутов, там еще есть скалодромы и поролоновые ямы. Час проходит молниеносно, а делать в батутном центре больше нечего. Либо продлевать, либо выходить на поиски новых развлечений.
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Горшки, 3D-очки, вкусные букеты
Самый беспроигрышный вариант – мастер-классы. Интересно, познавательно, продолжительно. В Центральном парке открыт Дом художников. Можно сделать букеты из сладостей, глиняную кружку, слайм, куклу, мыло. В центре Владимира есть центр “Эврика”, где проводятся мастер-классы по 3D-рисованию, а в Доме пряника можно сделать свой пряник или шоколадную конфету. Цена – от 250 до 400 рублей. Недешево, но все материалы закупает мастер.
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Кино научное и бесплатное
В прокате летом идет много мультфильмов и детских фильмов. Утром можно посетить “Киномакс_Буревестник” и “РусьКино” вполне бюджетно – 100 рублей за билет. А есть возможность и вообще не платить. В общественной организации “Милосердие и порядок” по выходным показывают мультики по утрам и фильмы для детей после обеда. Совершенно бесплатно. Еще и в кафе перед фильмом можно посидеть. Счет не сравним с барами в коммерческих кинокомплексах. Единственный минус – социальный кинотеатр не работает в июле. Научные фильмы показывает для детей центр “Эврика”. Есть и 3D-формат.
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Коньки не имеют сезона
Для катания на коньках погода не имеет значения. Теперь владимирцы имеют возможность выбирать катки под крышей. Это ледовые дворцы “Полярис” и “Владимир”. Массовое катание проводится и в будни, и в выходные. 100-150 рублей за час катания без проката коньков. Родители могут подождать на трибунах, вход – 50 рублей. В каждом комплексе есть парковка, кафе, пингвины для малышей и платная заточка коньков.
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Дождь снаружи - дождь внутри
Водопад, джакузи и бочка с водой на голову – то же, что и на улице, только весело и приятно. Водный зал “Мадагаскар” – единственное место, которое работает круглый год и принимает всех без справок. Лучше записаться заранее, но можно прийти и по звонку, предварительно узнав, сколько народу записано на текущий день. В будни с 10.00 до 14.00 действует скидка: 400 руб. – взрослые, 200 руб. – дети). А так обычная цена для ребенка до 10 лет – 300 рублей, для взрослого – 600 рублей за два часа. Шлепанцы, нарукавники, купальники, полотенца – все нужно брать с собой.
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Лото, домино, горки и качели
Детские центры в торговых комплексах – находка для родителей, желающих сделать покупки для всей семьи. В «Мегаторге» – «Джунгли», в Торговых рядах – «Фокус-покус», в «Копеечке» на “Добросельской – «Жирафик», в «РусьКино» – «Маленькая страна». Везде работают аниматоры. Тут есть настольные игры, горки, качели, телевизор с мультиками. В будни дешевле, в выходные – дороже. В одних комплексах платят за час, в других – за целый день. В выходные в детских центрах не протолкнуться.
Анна Тумановская
Фото “Призыв.ру”
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