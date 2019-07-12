Куда пойти с ребенком в дождливую погоду?

Водопад, джакузи и бочка с водой на голову – то же, что и на улице, только весело и приятно. Водный зал “Мадагаскар” – единственное место, которое работает круглый год и принимает всех без справок. Лучше записаться заранее, но можно прийти и по звонку, предварительно узнав, сколько народу записано на текущий день. В будни с 10.00 до 14.00 действует скидка: 400 руб. – взрослые, 200 руб. – дети). А так обычная цена для ребенка до 10 лет – 300 рублей, для взрослого – 600 рублей за два часа. Шлепанцы, нарукавники, купальники, полотенца – все нужно брать с собой.