Имена павших и живых объединили на одном мемориале

Мемориал, посвященный участникам Великой Отечественной войны, расширили в деревне Мишнево. В довоенные времена это была одна из самых больших деревень в Камешковском районе. Но мемориал там открыли лишь в 2017 году. Сначала были указаны только имена не вернувшихся с фронта. А сейчас указан полный список сражавшихся с фашистами жителей деревни.

Мемориал появился во многом благодаря энергии местной старосты Александры Васильевны Косоноговой – коренной жительницы деревни. Отличие мишневского памятника от многих других – на нём не только указаны имена героев, но и даны подробные биографические справки по каждому. Есть номера воинских частей, где служили бойцы, их воинские звания и награды, а также перечислены фронты, где воевали мишневцы. Кроме того, отныне на памятнике можно видеть и фотографии фронтовиков – те, какие сумели найти.

Мемориал в Мишнево – это иллюстрированная книга памяти в камне.

– Мы искали эти фотографии в течение двух лет, – поделилась Александра Васильевна. – Собирали у потомков и родственников воинов, как у тех, кто живет в деревне сейчас, так и у тех, кто здесь не живет. Всего нашли фотографии 32 человек. Эта кропотливая работа, конечно же, не завершена. Фотоснимков многих мишневцев, которые воевали в 1941-1945 гг., к сожалению, найти пока не удалось. Но мы надеемся, что их еще удастся отыскать. Тогда, может быть, и изображения на памятнике дополним. Отдельная благодарность Владимиру Вячеславовичу Павлову – ковровскому предпринимателю с местными корнями, который стал спонсором этого благого дела. Его предки – родом из Мишнево, а дед был первым председателем мишневского колхоза имени Чапаева.

Обновленный мемориал в Мишнево торжественно открыли, когда там проходил очередной праздник пастушьего рожка. Теперь неутомимая мишневская староста хочет устроить посреди деревни, где теперь проходят праздники пастушьего рожка, навес из полимерных материалов с лавочками и столиками. По ее задумке этот уголок мог бы стать центром местной общественной жизни.

Николай Фролов

Фото автора. На главном снимке – староста деревни Мишнево А. В. Косоногова у расширенного мемориала фронтовикам Великой Отечественной войны