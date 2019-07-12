12 июля все любители и профессионалы празднуют День фотографа, с чем мы всех и поздравляем! Фотография – это уникальное явление, ведь на фотоснимках можно запечатлеть происходящие события, красивые места, любимые лица, моменты, которые никогда больше не повторятся… К тому же для кого-то фотография – это не просто увлечение, а ещё и профессия и даже искусство. К таким людям можно смело отнести владимирского фотографа Юлию Таеву. В нашем блиц-опросе она раскрывает свои профессиональные секреты и рассказывает, что самое главное в фотографии и о чем мечтают фотографы.

Мой путь в фотографию

– Юля, сейчас многие хотят стать фотографом? Как и где этому можно научиться?

– Есть различные курсы и фотошколы, но я нигде не была. В детстве ходила в фотокружок при школе. Дома была своя фотолаборатория в ванной (если вы понимаете, о чем я) и пленочный фотоаппарат.

– Когда у тебя появилась в руках фотокамера?

– В детстве, потом фотокамеры разные были, менялись.

– Чем пользуешься в обработке – «Фотошопом» или «Лайтрумом»? На что фотографируешь: Nicon, Sony, Canon, Olympus?

– Сейчас фотографирую на Canon. Обрабатываю фотографии с помощью «Лайтрума» и «Фотошопа».

– Что больше любишь цвет или черно-белые снимки?

– Черно-белые снимки.

Со взрослыми работать труднее

– Какой совет ты можешь дать начинающим фотографам?

– Самое главное – практика! И, ребята, цените себя! Если вы творческие, то вы творческие. Если вы коммерческие, то не работайте за еду, цените свой труд.

– Что больше всего любишь снимать?

– Выписки из роддома.

– Как не испортить фотосессию?

– Самое главное в фотографии – задержать текущий момент жизни! Запечатлеть на память, какие вы есть. Все остальное – бутафория. Будьте собой, оденьтесь, как вам удобно. Но оденьтесь в одном стиле, чтобы не получилось, что папа в спортивном костюме, а мама в вечернем платье и на каблуках.

– С кем труднее работать? С детьми или со взрослыми?

– Честно? Со взрослыми! Потому что у них есть «нерабочие стороны». У детей все стороны рабочие.

Мечта – снять роды в воде

– Какая у тебя как фотографа есть мечта?

– Я хочу, чтоб у большего количества малышей нашего города были хорошие, живые фото из роддома.

– Если б можно было снять кого хочешь и где хочешь, то кого и где ты бы сняла?

– Интересно было бы снять роды в воде. Кто смелый? Звоните мне!

– Кроме фотографии, что еще есть интересного в жизни?

– Я худею. И уже похудела на 50 килограммов! Осталось еще 30. Худею в Инстаграм- онлайн, там можно увидеть, что я ем, сколько хожу пешком и как работаю. Кто-то даже говорит, что я блогерю. Наверное, это так.

Елена Середина

Фото Юлии Таевой