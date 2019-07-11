Шеф-повар из Владимира мечтает о звезде Мишлен

Он приготовил свое первое блюдо в школе, когда мама попросила поджарить картошку. Долго возился на кухне, но без ужина семью не оставил. Сейчас он может подать любое блюдо за несколько минут. До недавнего времени Павел Усачев проводил у плиты почти весь день. Успел стать шеф-поваром. А потом ему предложили возглавить кафе. Войти в бизнес без финансовых вливаний. Как говорит сам Павел, по взмаху волшебной палочки его жизнь кардинально изменилась. Сегодня он управляет одним из самых популярных заведений в городе. Но если надо, всегда готов помочь на кухне. История успеха обычного повара, который мечтает о звезде Мишлен, в программе “Кофе ТВ”.

Полина Тарбеева

Фото и видео “Призыв.ру”