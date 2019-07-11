Река Шумарь пробила путь в тоннель

Среди множества речек Владимирской области Шумарь едва ли не единственная, на которой имеется всего один мост, да и тот без таблички. А ещё она уникальна тем, что протекает по туннелю железнодорожной насыпи. В старину её называли Шумара, а теперь название изменилось. И ещё из разряда любопытного: исток этой реки находится в городе Вязники. Точнее, в его южном микрорайоне Нововязники, который не так давно был отдельным поселком.

Длина Шумари составляет 28 километров

Из Вязников похожая на ручеек речка устремляется в южном направлении, оставляя на правом берегу деревни Сосенки и Хотиловку. Потом вбирает в себя небольшой приток с громким названием Прут (тезку большой южной реки) и пересекает посыпанную щебнем грунтовку, ведущую к деревне Каменово. На этой лесной дорожке имеется практически не обозначенный на картах железобетонный мостик – единственная автомобильно-пешеходная переправа через Шумарь, где, впрочем, название реки никак не обозначено.

В километре южнее этой переправы Шумарь пересекает линию Горьковской железной дороги. В высокой насыпи там железнодорожный туннель, по которому проходила дорога в деревню Кузьмино и далее – в еще более крупную деревню Пески. Однако теперь уровень воды в Шумари поднялся, туннель превратился в канал, и там, где прежде запросто проходили крестьянские телеги, теперь проехать можно лишь на внедорожнике, да и то в хорошую сухую погоду.

За железнодорожной насыпью Шумарь разливается в подобие живописного озерка, причем ее берега сильно заболочены. Неподалеку от того места, где прежде на правом берегу стояло сельцо Веретеньково, в Шумарь впадает речка Трема.

Сегодня Веретенькова уже нет. А когда-то это было известное на всю округу «дворянское гнездо», где жительствовали господа Шимановские.

В 1770-е гг. при Екатерине II там стоял «на суходоле при пруде дом господский деревянный и при нем сад с плодовитыми деревьями», принадлежавший отставному офицеру, ранее служившему в лейб-гвардии Измайловском полку, Василию Матвеевичу Шимановскому. Его сын Виктор Васильевич Шимановский командовал сотней (ротой) во Владимирском ополчении 1812 года, а внук Николай Викторович Шимановский служил на Кавказе адъютантом при наместнике генерале А. П. Ермолове, был знаком с Александром Грибоедовым и Денисом Давыдовым, а также со многими декабристами.

Еще парой километров ниже по течению на правом берегу реки Шумарь стоит деревня Васенино. Дальше почти на целый десяток километров вплоть до самого устья никаких населенных мест по берегам Шумари нет. Она течет почти строго на юг, а близ устья отклоняется к юго-востоку. Берега ее повсюду заболочены и поросли почти непроходимым сосново-березовым лесом.

Примерно за два с половиной километра до места своего впадения в реку Суворощь, правый приток Клязьмы, на берегах Шумари начинается огромное и совершенно непроходимое кочковатое с бочагами темной воды Чертово болото, поросшее осиной и ольхой. Поэтому отследить устье Шумари возможно лишь с Суворощи – прямо с воды. К тому же этих устьев целых два: перед впадением в Суворощь Шумарь разделяется на два рукава, которые соединяются с Суворощем в трех километрах друг от друга. Впрочем, восточный рукав, кажется, более полноводный, а западный – зарастающий.

По Шумари в ее среднем и нижнем течении проходит граница Вязниковского и Гороховецкого районов.

Западный берег – вязниковский, восточный – гороховецкий. На нынешнем гороховецком берегу примерно километрах в трех от Чертова болота находится бывшее сельцо Михайловское, где вплоть до 1917 года располагалась усадьба помещиков Булыгиных. Именно там провел детство герой Первой мировой войны, известный поэт Павел Булыгин, окончивший свою жизнь в далеком Парагвае в Южной Америке.

Вот на такие воспоминания наводит невеликая речка Шумарь, почти без мостов, зато с единственным «водным» туннелем на всей Горьковской железнодорожной магистрали.

Николай Фролов