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Нашествие грибов началось во Владимирской области  

Пост одного фото

Грибы, грибы, грибы – примерно так выглядят сейчас ленты в социальных сетях. Жители Владимирской области активно делятся фотографиями  своего лесного “улова”. Тут и подосиновики, и маслята, и даже белые! Дождливая погода для грибников – настоящая отрада. Тем более что,  судя по фотодоказательствам, грибов действительно много. Особенно часто вести об удачной тихой охоте приходят из Камешковского, Судогодского, Собинского, Юрьев-Польского и Ковровского районов. Только взгляните на эти фото!


Елена Пляскина

Фото группы “Тихая охота по грибы” 

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