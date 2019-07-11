Каникулы в Испании: на джипе в горы и купание с тунцами

В Испанию кто-то едет с детьми на море и в парк развлечений «ПортАвентура», кто-то в гастрономическое путешествие, а кто-то бродить по музеям, улочкам и магазинам. Я попыталась за две поездки совместить приятное с полезным, и вот что из этого вышло.

Когда ехать и где жить?

В Испании школьные летние каникулы начинаются в 20-х числах июня, а новый учебный год – с 10 – 20 сентября (в каждой области учеба стартует по-разному). А это значит, что в парке развлечений «ПортАвентура», куда едут со всей Европы, очередей летом будет еще больше (по 30 минут – 2 часа в очереди на один аттракцион), подросший ценник в отелях, толпы на пляжах. Я ездила с семьей в конце июня и в сентябре. В июне – начале июля мне не повезло, море было холодное (испанцы говорят, что такой кавардак с погодой бывает редко), а в сентябре я смогла накупаться вдоволь.

Оба раза я отдыхала на побережье Коста-Дорадо, на северо-востоке Испании, в Каталонии, недалеко от Барселоны. Салоу – самый популярный курорт, а Камбрильс находится чуть дальше и славен рыбными ресторанами. Выбирая отель, ищите тот, где отдыхают испанцы. В Салоу я жила в европейском отеле для русских, немцев и англичан, в Камбрильсе – в отеле для испанцев. Да, испанцы шумные, эмоциональные, но именно в испанском отеле я полюбила местную кухню (паэлью, морепродукты, тапас, гаспачо) и познакомилась с испанской культурой (выступления артистов фламенко, песни, гитара). В европейском отеле тоже весело, но не так вкусно и колоритно.

Выбирая полупансион и пансион, сравнивайте цены, иногда разница в двухразовом и трехразовом питании всего в 2-3 тысячи рублей. Взять пансион выгоднее, так как в кафе и ресторанчиках ужины или обеды обойдутся вам намного дороже. И будьте готовы, обедая и ужиная в отеле, платить отдельно за воду и вино. Если у вас маленькие дети, то, конечно, вам спокойнее будет в апартаментах. В отелях до глубокой ночи не спят, веселятся, пьют, гуляют и шумят.

Пока не заработали новые правила выдачи шенгенских виз с 2020 года, Испания щедро выдает шенген на полгода (при первой поездке) и на год-два (при последующих). Единственное «но»: в этом году Испания ужесточила требования к получению шенгенской визы: теперь от туриста нужно подтверждение финансового обеспечения в 90 евро (раньше было 75 евро) в день. И это связано с повышением минимальной зарплаты в Испании до 900 евро. По закону суточная норма финансового обеспечения на одного иностранного туриста в день должна составлять не менее 10% от минимальной оплаты труда.

«ПортАвентура»: там кипит адреналин

С сентября парк развлечений работает до 22.00, а летом – до 24.00 Вечером в парке перед закрытием можно увидеть парад сказочных героев, салют. И в течение дня можно посмотреть различные выступления. От парка до Салоу и Камбрильса ходят автобусы. С пятницы по понедельник посетителей больше, чем обычно. В понедельник не работает большинство музеев, поэтому туристы делают выбор в пользу парка. На выходные приезжают семьи с детьми из Испании, Португалии, Франции. Каталонцы так вообще покупают сразу годовой абонемент (255 евро для взрослых и 214 евро для детей) и катаются в парк всей семьей на уик-энд почти каждую неделю.

«Ferrari Land» – тематический парк в «ПортАвентура», который открылся в апреле 2017-го. Там есть 5 аттракционов, работает музей Ferrari, шоурум с болидами, симуляторы. Аквапарк «Caribe» с разными водными горками и зонами. И, конечно, сам парк «ПортАвентура» с аттракционами, кафе, магазинчиками (6 тематических зон: Средиземноморье, Китай, Полинезия, Мексика, Дикий Запад и детская страна Сезам). В китайской части парка находится аттракцион «Хвост дракона» (8 петель, по которым несутся вагонетки со скоростью 100 километров в час) и «Шамбала» – самая высокая американская горка в Европе (78 метров). В мексиканской части работает аттракцион «Полет Кондора» со свободным 90-метровым падением.

Я рискнула из «страшных и быстрых каруселей» прокатиться лишь на аттракционе «Стампида» в Диком Западе: деревянные горки, по которым движутся два состава, взлеты, падения и перевороты на протяжении километра на скорости 70 километров в час. И мне этого хватило сполна! Больше всего мне понравилось в детской зоне «Сезам», просто у меня плохой вестибулярный аппарат и укачивает даже в лифте. Дочь за два посещения парка покаталась почти везде. Кстати, детей строго меряют по росту. Даже если не хватает сантиметра, не пропустят, на некоторые аттракционы вход от 110 или 120 см, на «экстримы» – от 140 см.

Билеты можно купить у гидов, в кассах парка, в Интернете. Будьте осторожны, не приобретайте билеты с рук. Нас предупредили, что сканируется уже использованный билет, штрих-код переносится на поддельный билет. И потом печатаются билеты со старыми штрих-кодами, естественно, вас не пускают в парк турникеты, но никто не будет разбираться, придется платить вновь.

Есть несколько вариантов билетов: на 1, 2, 3 дня, с посещением аквапарка и тематического парка «Ferrari Land» (информацию о билетах смотрите здесь). Например, билет на 3 дня – 3 парка стоит 95 евро (взрослый – с 11 до 59 лет) и 83 евро (детский с 4 до 11 лет и для пожилых с 60 лет). Через Интернет дешевле: 76,5 евро (взрослый) и 66,6 (детский). Билет на 1 день в «ПортАвентура», купленный через Интернет, стоит 50 евро (взрослый) и 44 (детский), в кассах – 52 и 46 евро. До июня 2020 года на билет в «ПортАвентура» на один день действует акция: принеси 3 наклейки от «Кока-колы» или 3 пакетика от мармеладок или чупа-чупса и получи скидку в 20 евро на билет. Ищите мармеладки с наклейкой «ПортАвентура» и экономьте.

Барселона: гулять – не перегулять

Конечно, один день в Барселоне – это ничто. В Барселоне надо гулять хотя бы неделю. И многие так делают: 3-4 дня исследуют Барселону, а потом едут дальше на море, в парк развлечений или по стране. Мы успели одни глазком посмотреть Испанскую деревню. Это музей создан в 1929 году. К Всемирной выставке воссоздали дома из разных регионов Испании. Конечно, архитекторам пришлось помотаться по 1 600 городам и деревням, чтобы отобрать образцы для подражания. На первых этажах работают различные кафе и лавочки. По выходным дням и праздникам на площади в деревне проводятся концерты, фестивали, дискотеки. А когда-то на площади снимали финальные сцены из фильма «Парфюмер»: где герой в конце фильма кидает в толпу платок. В реальности площадь в несколько раз меньше, чем в кино.

Увидели собор Святого Семейства (Саграда-Фамилия). Увы, чтобы попасть внутрь, надо очередь отстоять часа на 2-3. Да, Гауди был гением. «То ли человек играет в Бога, создавая такие шедевры, то ли Бог играет человеком, рождая в его голове подобные замыслы», – не помню, кто сказал такое про Гауди, но подмечено верно. Увы, Гауди погиб под колесами трамвая недалеко от собора. Его чуть не похоронили как нищего, лишь случайно в морге опознали великого архитектора. А собор строится уже больше века. Великую китайскую стену и египетские пирамиды возвели и то быстрее.

Поездили, походили по улочкам. Опять же краем глаза полюбовались Рамблой (знаменитой улицей в Барселоне) и на саму Барселону с горы Монтжуик. Были в океанариуме, где есть тоннель с рыбами, идешь по дорожке и рассматриваешь огромных акул и рыб. Океанариум в Питере и Мюнхене мне понравился больше. Посмотрели Волшебный фонтан, который не впечатлил. Сотни людей кричат, музыку не слышно, ничего особенного. В Салоу поющий фонтан не хуже: с подсветкой, музыкой, лазерным представлением и нет толпы.

У многих испанцев на стекле машины можно увидеть наклейку осла. Муж работает, как осел, то бишь упорно, хорошо и все несет в дом. Если испанка называет мужа ослом, это не ругательство, а похвала.

Если честно, жара, дети и Барселона сочетаются плохо. Осень и весна – идеальное время для экскурсий, уже нет толп туристов, цены на отели и перелет дешевле. Детей можно оставить дома, а самим неспешно бродить по испанским улицам, а потом взять машину или купить билет на поезд и махнуть из Барселоны в Мадрид, Севилью или Валенсию. Когда-нибудь я так и сделаю.

На джипе в деревню и с тунцами в море

Семьей мы побывали на необычной экскурсии. Я про нее случайно прочитала в Интернете, в отзывах на tripadvisure. Называется она «Jepp Aventure». У них есть конкуренты «Джип Сафари» (их экскурсия по времени меньше). Мы выбрали «Jepp Aventure» и нисколько не пожалели. Испанец Джоржи, он же Юрий по-нашему, – великолепный экскурсовод. У него отличное чувство юмора, прекрасное знание русского языка (специально его учил уже взрослым). Он пытался поймать нам кролика, лазил на дерево за огромными шишками, отважно прыгал по горам, пугая нас. А сколько интересного он нам рассказал про каждое растение, дерево. Все пытался нам поймать змею, но змеи, видимо, как знали, и прятались.

Мы побывали в горах в деревушках, больших и маленьких, ездили не только дорогами-серпантинами, но и устьями засохших рек, смотрели на горный водопад, озеро, горы. Это был фантастический день. Мы увидели, как живут обычные испанцы, неприлизанную отельную жизнь. Местные жители, вино, еда, удивительная красота гор. Единственный нюанс – кого укачивает в транспорте, эта экскурсия не для вас и не для маленьких детей.

Еще мы ездили на ферму тунцов. На яхте нас отвезли в открытое море к «аквариумам», огороженным сетями, где выращивают тунцов. Рыба эта огромная (до 3 метров), размером с акулу, но безобидная. Всем выдали спасательные жилеты, маску с трубкой. Тунцов кормили рыбой, они подплывали к людям в море. Я наблюдала с палубы, а муж и дочь разглядывали тунцов в воде. Еще на яхте смотрели фильм про тунцов, пробовали сашими из тунца и фотографировались с капитаном.

Больше самостоятельности

Да, не все испанцы знают английский. Но вас спасут жесты, улыбки и хороший Интернет. Не жалейте на него денег, можно купить местную сим-карту, можно подключить заранее на родине определенный тариф. И вы не потеряетесь, всегда будете знать, куда идти, на чем и как ехать. Мы съездили самостоятельно в Таррагону, его называют самым римским городом Испании. Побродили по улице Rambla Vella, которая ведет к морю, посидели на средиземноморском балконе и просто гуляли по улочкам. Случайно попали на блошиный местный рынок – чего там только не продавалось!

В Реус (испанскую мекку шоппинга) за покупками специально не поехали: не было желания, да и достаточно финансов, чтобы вывозить одежду чемоданами. И оба раза в Испании мы были не в сезон скидок, цены на одежду и обувь не радовали. Очень понравилась Пенискола – милый городок с крепостью и церковью, хранящий тайны тамплиеров и средневековья. Здесь в основном отдыхают испанцы и французы. Мы купили в этом городке ящерку (неживую, рукотворную), вешать ее нужно над дверью, на удачу. Но главное, зачем мы поехали в Пенисколу, – попугаи! Сад (парк) попугаев, где можно кормить их с рук и гладить. Море восторга как у детей, так и у взрослых. Те, кто любит гастрономические впечатления, попробуйте осьминога и каракатицу, в местных ресторанчиках их готовят на гриле, этакое фирменное угощенье города.

В Испанию можно ехать в любое время года. Что ни месяц – так какой-нибудь национальный праздник, карнавал. Если не сезон для купания, то это отличное время походить по музеям, паркам и магазинам. «ПортАвентура» работает даже в ноябре и декабре, но только по выходным. Копите деньги и наслаждайтесь отпуском!

Елена Середина

Фото автора