Какие пособия и льготы положены многодетным семьям?

Совсем недавно мы делали полезный для всех мам материал про выплаты при рождении ребенка. Сейчас мы еще больше решили углубиться в эту тему и рассмотреть, какие выплаты и льготы положены многодетным семьям.

Многодетной принято называть семью, имеющую троих и больше детей, возраст которых не более 18 лет. Если вы относите себя к данной категории, то материал ниже будет крайне полезен для вас!