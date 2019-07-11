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Какие пособия и льготы положены многодетным семьям?

Краткая памятка для родителей с 3 и более детьми

  1. Краткая памятка для родителей с 3 и более детьми

    Совсем недавно мы делали полезный для всех мам материал про выплаты при рождении ребенка. Сейчас мы еще больше решили углубиться в эту тему и рассмотреть, какие выплаты и льготы положены многодетным семьям. 

    Многодетной принято называть семью, имеющую троих и больше детей, возраст которых не более 18 лет.  Если вы относите себя к данной категории, то материал ниже будет крайне полезен для вас! 

    Фото: osnmedia.ru

  2. Выплаты многодетным семьям во Владимирской области

    1. Единовременная денежная выплата при рождении третьего и последующих детей, а также двойни (тройни):

    – на третьего и последующих детей  – 9059 рублей;

    – при рождении двойни – 15095 рублей;

    – при рождении тройни – 110250 рублей.

    2. Ежемесячная денежная выплата на ребенка до достижения им возраста трех лет – 8977 рублей.

    3. Областной материнский (семейный) капитал. Он выдается на третьего или последующего ребенка, родившегося после 1 октября 2011 года, – 60776 рублей.

    Более подробную информацию об этих выплатах вы можете прочитать здесь.

    4. При достижении третьего и последующего ребенком возраста трех лет появляется новая выплата – 8977 руб.

    О ней более подробно указано здесь.

    Фото: vix.com

  3. Выплаты многодетным малообеспеченным семьям

    1. Ежегодная выплата на школьную форму – 1815 рублей.

    2. Ежемесячная выплата на питание и проезд школьникам – 1203 рубля.

    3. Ежемесячная выплата на лекарства детям до 6 лет – 119 рублей.

    4. Ежемесячная скидка на содержание детей в ДОУ – 381 рубль.

    5. Ежегодная компенсация на твердое топливо в жилых помещениях, не имеющих центрального отопления, – 2623 рубля.

    6. Ежемесячная денежная компенсация оплаты коммунальных услуг и вывоз твердых бытовых отходов – 50%.

    7.  Дополнительное ежемесячное пособие на каждого ребенка – 86,6 руб. (с 4 и более детьми).

    Малообеспеченными являются семьи, чей доход на одного члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума региона, в котором проживает семья. Во Владимире это 10207 рублей.

    Фото: lawr.ru

  4. Льготы многодетным семьям не в денежной форме

    Всем родителям с тремя и более детьми, независимо от  дохода, положены следующие льготы:

    1.  Внеочередной прием детей в дошкольные образовательные организации.

    2. Бесплатное посещение один раз в месяц детьми государственных и муниципальных кинотеатров, театров, музеев, выставок, парков культуры и отдыха.

    3. Налоговые льготы. Один из родителей в многодетной семье имеет скидку в размере 50% от уплаты транспортного налога в отношении одного зарегистрированного на него легкового автомобиля с мощностью двигателя не более 250 лошадиных сил.

    Фото: muzeiblagovar.ru

  5. Дополнительные меры поддержки многодетных семей

    Органы местного самоуправления дополнительно предоставляют многодетным семьям:

    – бесплатные земельные участки в собственность для ИЖС;

    – древесину по договору купли-продажи для ИЖС до 200 куб. м;

    – социальную выплату на строительство, реконструкцию жилья (при наличии собственных средств – 65% стоимости жилья).

    На получение вышеперечисленных мер поддержки имеют право:

    1. Семьи, нуждающиеся в жилых помещениях и постоянно проживающие во Владимирской области не менее 3 лет, имеющие 3 и более детей до 18 лет, проживающих с ними, независимо от их имущественного положения;

    2. Семьи, постоянно проживающие во Владимирской области не менее 3 лет, имеющие 8 и более детей до 18 лет, проживающих с ними, и не менее 35% расчетной стоимости жилья (или) детей в возрасте до 23 лет (при условии их обучения в образовательных организациях общего, профессионального или высшего образования), независимо от их имущественного положения и обеспеченности жилыми помещениями;

    3. Семьи, постоянно проживающие во Владимирской области не менее 3 лет, в случае рождения трех и более детей одновременно, независимо от их имущественного положения и обеспеченности жилыми помещениями.

    Фото: vk.com/@dioavo-mnogodetnym-080519

  6. Бесплатный семейный отдых на море

    Еще одна приятная новость: в отделе социальной защиты по месту жительства можно подать заявление на семейный отдых в Краснодарском крае или Крыму на берегу Черного моря. Правда, придется подождать своей очереди в течение года, иногда чуть больше. Отдохнуть могут дети старше 7 лет и один из родителей.

    Фото: emc21.ru

    Юлия Митина

    Заглавное фото: planperemen.org
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