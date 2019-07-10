Щурово городище: место для отдыха с детьми

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Отличный вариант для семейной поездки
Щурово городище многие туристы, приезжающие в Суздаль, обходят стороной. Во-первых, об этом уникальном музее живой истории знают не все, во-вторых, находится он в стороне от центра города. При этом место заслуживает внимания, особенно если вы отправляетесь в путешествие с детьми. Почему – расскажем поподробнее.
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Что такое Щурово городище?
Изначально это декорации к фильму “Царь” Павла Лунгина. Картину об Иване Грозном и митрополите Филиппе снимали в Суздале. Было это более 10 лет назад. Для съемок возвели целый деревянный городок. Не выбрасывать же такую красоту! Декорации отвезли в гостиничный комплекс. Они и стали основой музея под открытым небом.
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Трогать можно!
В отличие от музейных объектов Щурово городище приспособлено для отдыха с детьми. Здесь можно не только смотреть, но и бегать, громко разговаривать и даже трогать все. Музей живой истории создан, чтобы гости на практике познавали быт и особенности жизни славян X-XI вв. Для тех, кто любит интерактив, есть различные мастер-классы.
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Контактный зоопарк для детей
На территории Щурова городища есть свой контактный зоопарк для детей. Взрослым тоже можно – шутка. В загончиках можно увидеть собак, северного оленя, коров, коз, лошадей. В хлеву расположились свиньи, в клетках – кролики. Последних даже можно подержать на руках. Детям это нравится больше всего. Малышей вообще не увести.
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Огород, как в средневековой Руси
Сотрудники музея живой истории постарались как можно больше рассказать о быте славян, чтобы гости смогли погрузиться в атмосферу средневековой Руси. Между деревянными жилыми и хозяйственными постройками расположился небольшой огород. Мы там были в начале мая, когда всходы только появились. Но в сезон можно, например, прополоть грядку-другую.
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Как попасть на экскурсию
Щурово городище расположено в Суздале, ул.Коровники, 14. Нужно зайти в гостиничный комплекс (название иногда меняется, местные знают это место как “Горячие ключи”, сейчас это “Азимут Отель Суздаль”) и купить билеты на стойке администрации. Для детей до 6 лет вход бесплатный, для всех остальных без экскурсии – 300 рублей, с экскурсией – 350 рублей. Для индивидуальных туристов экскурсии проводятся в выходные в 12.00 и 14.00, в будни и для организованных групп по предварительной записи. Записаться можно по телефону +7 (49231) 2-38-18.
Хорошего отдыха!
Елена Пляскина
Фото “Призыв.ру”
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