Щурово городище: место для отдыха с детьми

Щурово городище расположено в Суздале, ул.Коровники, 14. Нужно зайти в гостиничный комплекс (название иногда меняется, местные знают это место как “Горячие ключи”, сейчас это “Азимут Отель Суздаль”) и купить билеты на стойке администрации. Для детей до 6 лет вход бесплатный, для всех остальных без экскурсии – 300 рублей, с экскурсией – 350 рублей. Для индивидуальных туристов экскурсии проводятся в выходные в 12.00 и 14.00, в будни и для организованных групп по предварительной записи. Записаться можно по телефону +7 (49231) 2-38-18.

Хорошего отдыха!

Елена Пляскина

Фото “Призыв.ру”