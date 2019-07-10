Полезные приложения для бюджетного путешествия

Couchsurfing Travel App



Это приложение позволяет найти друзей, у которых можно бесплатно переночевать дома. Оно работает по всему миру.

Workaway.info

На этом сайте вы найдете и работу, и ночлег. Его база данных охватывает более чем 135 стран по всему миру.