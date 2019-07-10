Полезные приложения для бюджетного путешествия

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Что необходимо продвинутому туристу?
Летом все стараются уехать в отпуск, посетить другие страны, другие города, но сделать это максимально экономично и удобно. В этом неоценимую помощь вам окажут специализированные сайты и приложения для смартфона. Мы составили список наиболее полезных.
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Для экономии на проживании
Couchsurfing Travel App
Это приложение позволяет найти друзей, у которых можно бесплатно переночевать дома. Оно работает по всему миру.
Workaway.info
На этом сайте вы найдете и работу, и ночлег. Его база данных охватывает более чем 135 стран по всему миру.
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Для заказа авиабилетов
Aviasales
Самое популярное приложение для быстрого поиска недорогих авиабилетов.
KAYAK
В этом приложении есть все: авиабилеты, отели, авто! Главное, что все это можно привязать к планировщику в телефоне. То есть у вас всегда будут напоминания. Кстати, на этом сервисе можно выбрать наиболее дешевые билеты.
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Для бронирования жилья
Booking
Самый большой сервис по бронированию жилья во всем мире. Можете снять гостиницу, квартиру, дом – все, что угодно.
Trivago
Здесь вы также можете найти жилье. А главное – сравнить цены на них в режиме онлайн.
Airbnb
Здесь чаще всего появляются какие-то частные объявления о съеме квартир или домов. Отличный вариант для тех, кто не пользуется услугами туроператоров.
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Для поиска экскурсий
Tripster
Приложение, которое поможет вам найти гида из местных. Который лично для вас устроит экскурсию. Также с помощью этого сервиса можно получить ответы на самые волнующие вопросы перед поездкой.
izi.TRAVEL
А это онлайн-гид в вашем телефоне. Перед поездкой можно скачать все нужные маршруты и выбрать самые интересные достопримечательности.
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Для самостоятельного прокладывания маршрутов
Sygic Travel
Это удобный планировщик, который сам вам предложит популярный туристический маршрут. Для этого ему не нужно даже подключение к сети. Просто скачайте нужный вам город заранее. Там будет всё необходимое, начиная от расчёта времени пешей прогулки до прогноза погоды.
Citymapper
Сервис для отслеживания общественного транспорта в любом городе мира.
MAPS.ME
Самое просто и удобное приложение, в котором загружены карты с достопримечательностями, которые сами построят вам маршрут на машине, пешком или общественном транспорте.
Юлия Митина
Заглавное фото: zen.yandex.ru
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