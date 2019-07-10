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Полезные приложения для бюджетного путешествия

Что необходимо продвинутому туристу?

  1. Что необходимо продвинутому туристу?

    Летом все стараются уехать в отпуск, посетить другие страны, другие города, но сделать это максимально экономично и удобно. В этом неоценимую помощь вам окажут специализированные сайты и приложения для смартфона. Мы составили список наиболее полезных. 

  2. Для экономии на проживании

    Couchsurfing Travel App

    Это приложение позволяет найти друзей, у которых можно бесплатно переночевать дома. Оно работает по всему миру.

    Workaway.info

    На этом сайте вы найдете и работу, и ночлег. Его база данных охватывает более чем 135 стран по всему миру.

    Фото: hsl.guru

  3. Для заказа авиабилетов

    Aviasales

    Самое популярное приложение для быстрого поиска недорогих  авиабилетов.

    KAYAK

    В этом приложении есть все: авиабилеты, отели, авто! Главное, что все это можно привязать к планировщику в телефоне. То есть у вас всегда будут напоминания. Кстати, на этом сервисе можно выбрать наиболее дешевые билеты. 

    Фото: lifehacker.ru

  4. Для бронирования жилья

    Booking

    Самый большой сервис по бронированию жилья во всем мире. Можете снять гостиницу, квартиру, дом – все, что угодно. 

    Trivago

    Здесь вы также можете найти жилье. А главное – сравнить цены на них в режиме онлайн.

    Airbnb

    Здесь чаще всего появляются какие-то частные объявления о съеме квартир или домов. Отличный вариант для тех, кто не пользуется услугами туроператоров.

    Фото: booking.com

  5. Для поиска экскурсий

    Tripster

    Приложение, которое поможет вам найти гида из местных. Который лично для вас устроит экскурсию. Также с помощью этого сервиса можно получить ответы на самые волнующие вопросы перед поездкой.

    izi.TRAVEL

    А это онлайн-гид в вашем телефоне. Перед поездкой можно скачать все нужные маршруты и выбрать самые интересные достопримечательности.

    Фото: blog.travelpayouts.com

  6. Для самостоятельного прокладывания маршрутов

    Sygic Travel

    Это удобный планировщик, который сам вам предложит популярный туристический маршрут. Для этого ему не нужно даже подключение к сети. Просто скачайте нужный вам город заранее. Там будет всё необходимое, начиная от расчёта времени пешей прогулки до прогноза погоды.

    Citymapper

    Сервис для отслеживания общественного транспорта в любом городе мира.

    MAPS.ME

    Самое просто и удобное приложение, в котором загружены карты с достопримечательностями, которые сами построят вам маршрут на машине, пешком или общественном транспорте.

    Фото: root-nation.com

    Юлия Митина

    Заглавное фото: zen.yandex.ru
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