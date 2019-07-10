На Вишневый Спас предлагают стричь, рисовать и собирать ягоды

Во Владимире в ближайшее воскресенье пройдет масштабная развлекательная программа «Вишневый Спас» со множеством мастер-классов и бесплатных конкурсов. Главные бесплатные действа – на Спасском холме. Начало в 11.00.

Алина Ведехина, начальник управления культуры Владимира:

– В этом году мастера сувениров обещают удивить. Будут тарелки, магниты, изделия хендмейда, украшения и игрушки. Обещают еще и большие панно вишневые и текстиль. Будет снедь, не только пирожки, но и другие блюда из вишни. С дегустацией.