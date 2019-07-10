На Вишневый Спас предлагают стричь, рисовать и собирать ягоды

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Вишневое раздолье - в воскресенье в центре
Во Владимире в ближайшее воскресенье пройдет масштабная развлекательная программа «Вишневый Спас» со множеством мастер-классов и бесплатных конкурсов. Главные бесплатные действа – на Спасском холме. Начало в 11.00.
Алина Ведехина, начальник управления культуры Владимира:
– В этом году мастера сувениров обещают удивить. Будут тарелки, магниты, изделия хендмейда, украшения и игрушки. Обещают еще и большие панно вишневые и текстиль. Будет снедь, не только пирожки, но и другие блюда из вишни. С дегустацией.
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Детям - на Козлов вал
Большая программа подготовлена для детей. Батуты и аттракционы решили разместить на Козловом валу. Будет работать вишневый ростомер. Узнать свою высоту или длину в вишнях – это что-то новенькое.
Алина Ведехина, начальник управления культуры Владимира:
– Захватываем Козлов вал для детской анимационной программы. Очень надеемся, что небесная канцелярия будет к нам в этом году благосклонна. Но Вишневый Спас мы проводили и в плюс 30, и в плюс 8 за все эти 8 лет.
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Богатый выбор ягод - за деньги
Праздник «Вишневый Спас» будет интересен всем тем, кто желает купить и попробовать свежую ягоду из садов области. Вполне легальная продажа развернется в самом центре города. А, заплатив за вход в Патриарший сад, можно наесться вдоволь ягод прямо с дерева и куста.
Наталья Литвинова, замначальника управления культуры Владимира:
– Всяческие ягоды будут продавать в палатках. Будут привезены специально к празднику. Вишня плодоносит. Птицы поедают великолепную вишню в Патриаршем саду. Доживет ли она до выходных? Думаю, что и попробовать все ягоды в Патриаршем саду при входе можно будет.
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Топором побреют, бесплатно подстригут
К празднику «Вишневый Спас» неожиданно, но очень охотно присоединились барберы. Всю растительность на голове и на лице обещают приукрасить совершенно бесплатно. Стилисты и парикмахеры приглашают всех посмотреть и поучаствовать в преображении на малой смотровой площадке на Спасском холме.
Наталья Литвинова, замначальника управления культуры Владимира:
– В этом шатре бесплатно можно получить консультации, сделать укладки, косички. Это «Магир клаб», наши партнеры. С 11.00 начинается барбер-шоу. Называется «Топором не значит топорно». Стрижка топором, ножом. Все будет стилизованно. В стиле викингов, средневековья. Это наши давние партнеры. Будет весело, интересно.
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Патриарший сад встретит концертами
Патриарший сад подключается к празднику «Вишневый Спас». Вход платный: 150 рублей для взрослых, 100 – для студентов и пенсионеров, 50 – для детей. Там будет богатая концертная программа, а также средневековый показ мод. Фонтаны на время мероприятий закроют. Взамен обещают хороводы с песнями.
Анна Тумановская
Видео и фото “Призыв ТВ”
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