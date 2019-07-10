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Что делать ребенку, если он потерялся в городе

Инструкция для детей и взрослых в картинках

  1. #Безвредныесоветы от «Лиза Алерт»

    В разгаре летние каникулы и отпуска. Дети отправляются с родителями путешествовать или, наоборот, остаются одни дома и отправляются гулять без взрослых. И вполне вероятны неприятные ситуации. Ребёнок может потеряться, заблудиться, сесть по ошибке не в «свой» автобус или троллейбус. Волонтёры поискового движения «Лиза Алерт» нарисовали карточки на тему, как дети должны вести себя в данном случае. Покажите ребятишкам эти рисунки, да и сами запомните эти советы.

  2. Кричи громче!

  3. Кто такие безопасные взрослые

  4. Позвони родителям!

  5. Заветный пароль

  6. Нужная остановка

  7. Никуда не убегай!

  8. Кондуктор и водитель вам в помощь!

    Заглавное фото: riamobalashiha.ru 
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