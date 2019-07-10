Что делать ребенку, если он потерялся в городе

В разгаре летние каникулы и отпуска. Дети отправляются с родителями путешествовать или, наоборот, остаются одни дома и отправляются гулять без взрослых. И вполне вероятны неприятные ситуации. Ребёнок может потеряться, заблудиться, сесть по ошибке не в «свой» автобус или троллейбус. Волонтёры поискового движения «Лиза Алерт» нарисовали карточки на тему, как дети должны вести себя в данном случае. Покажите ребятишкам эти рисунки, да и сами запомните эти советы.