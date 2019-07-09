Верю – не верю: 10 удивительных фактов о библиотеках Владимира

Первое упоминание о библиотеке в городе Владимира датируется 1209 годом.
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Среди достопримечательностей Владимира середины XIX века упоминалась библиотека мужской гимназии.
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Основой для создания первой публичной библиотеки в губернском Владимире стала коллекция книг известного поэта Владимира Бенедиктова.
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В 1837 году владимирскую публичную библиотеку, занимавшую несколько комнат на первом этаже Дворянского собрания, посетил император Николай I.
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При губернской управе существовала особая библиотека, которая почти не тратила денег на пополнение книжных фондов.
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Предшественницей нынешней областной научной библиотеки была частная библиотека Анны Калачевской на улице Никитской, которую посещал в том числе и организатор первых марксистских кружков в России и Владимире Николай Федосеев.
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В 1931 году в г. Ярославле образован библиотечный техникум, который в 1933 г. был переведен в город Владимир.
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Всего 2 года понадобилось на принятие проекта и строительство нового здания областной научной библиотеки на улице Дзержинского, 3.
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Первая бесплатная детская библиотека во Владимире была открыта в 1906 году в Народном доме Общества трезвости, в котором сейчас располагается кукольный театр (ул. Гагарина, 5).
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С 2011 года библиотеки Владимира принимают участие во всероссийской культурной акции «Библионочь».
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Теги: Библиотека для молодежи, Дворянское собрание, мужская гимназия, Народный дом, областная библиотека
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