Верю – не верю: 10 удивительных фактов о библиотеках Владимира

Первое упоминание о библиотеке в городе Владимира датируется 1209 годом. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Среди достопримечательностей Владимира середины XIX века упоминалась библиотека мужской гимназии. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Основой для создания первой публичной библиотеки в губернском Владимире стала коллекция книг известного поэта Владимира Бенедиктова. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

В 1837 году владимирскую публичную библиотеку, занимавшую несколько комнат на первом этаже Дворянского собрания, посетил император Николай I. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

При губернской управе существовала особая библиотека, которая почти не тратила денег на пополнение книжных фондов. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Предшественницей нынешней областной научной библиотеки была частная библиотека Анны Калачевской на улице Никитской, которую посещал в том числе и организатор первых марксистских кружков в России и Владимире Николай Федосеев. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

В 1931 году в г. Ярославле образован библиотечный техникум, который в 1933 г. был переведен в город Владимир. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Всего 2 года понадобилось на принятие проекта и строительство нового здания областной научной библиотеки на улице Дзержинского, 3. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Первая бесплатная детская библиотека во Владимире была открыта в 1906 году в Народном доме Общества трезвости, в котором сейчас располагается кукольный театр (ул. Гагарина, 5). Верю Не верю Правильно! Неправильно! -