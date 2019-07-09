России и Польше нужен мир. Хватит, навоевались!

Статистика – вещь упрямая. Историки зафиксировали, что за свою многовековую историю Россия, которая вела много войн, больше всего воевала не с Турцией, не с Германией или со Швецией, а с Польшей – целых 20 раз, начиная со времен Киевской Руси и кончая XX веком. Причем изначально именно польские князья и короли пытались захватить русские земли и установить свой порядок на Руси.

От Киевской Руси до Смутного времени

В 1018 году польский князь Болеслав I помогал русскому князю Святополку Окаянному, убившему трех своих братьев, в том числе причисленных к лику святых Бориса и Глеба, захватить Киевскую Русь. В 1380 году будущий польский король и литовский князь Владислав II (Ягайло) был союзником татарского темника Мамая, выступившего на Русь, спешил к нему на помощь и лишь талант полководца московского князя Дмитрия Донского не позволил войску Владислава-Ягайло соединиться с ордой Мамая на Куликовом поле, где темник был разбит на голову в Куликовской битве.

В начале XVII века во время Великой Смуты польский король Сигизмунд III захватил Москву и значительную часть Русского государства, пытаясь посадить своего сына Владислава на русский трон. Несколько лет бесчинствовали поляки в России, и лишь ополчение Минина и Пожарского вышибло вон польскую рать, хотя попытки взять реванш поляки предпринимали вплоть до 1618 года, в том числе осаждая Москву. Воспользовавшись слабостью Русского государства той поры, польско-литовское государство Речь Посполитая захватила значительную часть русских, украинских и белорусских земель (в том числе русский город Смоленск), борьба за возврат которых началась уже в середине XVII века, причем поляки неоднократно выступали против России, сообща с войсками крымского хана.

Три восстания

Неудивительно, что став сильнее Московское царство, а потом и Российская империя обеспечивали безопасность своих западных границ и не были заинтересованы в сильной Польше, которая не раз угрожала самому существованию русского государства. Однако, даже вступая в польские пределы русская армия никогда не позволяла себе тех бесчинств, которые творили поляки в пору Великой Смуты. Тем не менее, известны три польских восстания в 1794, 1830 и 1863 гг.

В первых двух случаях повстанцы массово убивали захваченных врасплох русских солдат и офицеров, причем нападали даже на женщин и детей из числа русских.

После распада Российской империи во время Гражданской войны, воспользовавшись тем, что Советская Россия вела войну на нескольких фронтах, поляки в 1920 году вновь выступили против нашей страны в союзе с украинскими националистами Петлюры и даже захватили Киев, однако были отбиты. Они, тем не менее, оставили за собой Западную Украину и Западную Белоруссию.

Что было перед войной

Вплоть до 1939 года польское правительство проводило откровенно враждебный курс по отношению к СССР. На польской территории нашли приют эмигранты всех мастей, в том числе активные противники советской власти, оттуда организовывались пограничные провокации и засылались в Советский Союз эмиссары различных разведслужб.

Неудивительно, что в сентябре 1939-го, когда гитлеровская Германия напала на Польшу, СССР вовсе не был заинтересован в том, чтобы гитлеровцы подошли впритык к западной границе, которая и так проходила на рубеже, который поляки удержали за собой во время Гражданской войны с Советской Россией в 1920-м. И когда 17 сентября польское правительство бежало в Румынию и польское государство фактически перестало существовать, то в Западную Украину и Белоруссию вступили советские войска, обеспечивая защиту местных жителей, в том числе многочисленного еврейского населения, от немецкой армии.

Попытки нынешних предвзятых исследователей объявить СССР агрессором наравне с Германией – не что иное, как намеренное искажение фактов.

При этом необходимо помнить о том, что накануне Второй мировой войны Польша неоднократно отвергала предложения СССР о союзе против гитлеровской Германии. Более того, еще в 1934 году был заключен пакт Пилсудского – Гитлера, по которому Польша фактически стала союзником нацистской Германии, стремясь участвовать в разделе Чехословакии. Именно тогда в Варшаве с почетом принимали Геббельса и Геринга. И в 1938 году при поддержке Третьего Рейха Польша действительно оккупирована часть территории Чехословакии – Тешинскую Силезию, Ораву и Спиш. Очевидно, тогдашнее польское руководство было готово выступить и против СССР в союзе с гитлеровцами, но жестоко просчиталось.

Дорогая цена освобождения

О том, кто и как сражался с нацизмом во время Второй мировой войны можно много не говорить. Именно СССР выдержал основную тяжесть борьбы с прежде непобедимым Третьим Рейхом, захватившим большую часть Западной Европы. И освобождение от ужасов нацистской оккупации было оплачено жизнями сотен тысяч советских воинов.

При освобождении Польши Советская Армия потеряла 477 295 человек убитыми, 1 миллион 636 165 человек ранеными.

Кроме того, наши потери составили 2811 самолетов, 2966 танков, 3960 артиллерийских орудий, 7605 автомобилей, 10 бронекатеров и подводную лодку. Было израсходовано более 69 тысяч вагонов боеприпасов, почти с 27 с половиной тысяч тонн авиабомб. Уцелевшие от расправ гитлеровцев, не погибшие во время массовых облав, казней заложников и в концлагерях поляки в 1944 году ликовали, когда их территорию освобождала Советская Армия. И это тоже исторический факт. Как и то, что победа досталась Советскому Союзу очень дорогой ценой.

И еще факт: сотни тысяч поляков во время Второй мировой войны служили в рядах Вермахта (только пленных поляков в немецкой форме было взято более 120 тысяч человек), подразделения Армии крайовой и Народове силы збройне открыто действовали в союзе с гитлеровцами против белорусских партизан и Советской Армии. На базе двух полков Народове силы збройне была сформирована эсесовская бригада «Святого креста», воевавшая вместе с немцами вплоть до мая 1945 года и укрывшаяся затем в американской оккупационной зоне. Тысячи поляков служили в созданной гитлеровцами «синей полиции», обеспечивавшей «новый порядок» в оккупированной гитлеровцами Польше. И когда сегодня в Польше крушат памятники советским воинам-освободителям, называя при этом их оккупантами, иначе как кощунством и потерей исторической памяти эти действия не назовешь.

Варшавская трагедия

Не выдерживают критики и заявления о том, что СССР повинен в поражении Варшавского восстания в 1944 году. Оно было инспирировано руководством Армии крайовой, которое стремилось захватить польскую столицу до подхода советских войск. Однако антисоветски настроенные польские командиры не рассчитали свои силы. И когда после первоначальных успехов они стали терпеть поражения от опомнившихся немцев, то вынужденно обратились за помощью к той же Советской Армии, которую ненавидели.

Но перед тем советские войска длительное время вели большое наступление, понеся серьезные потери (о них уже говорилось выше), истощив людские и материальные ресурсы. А так как ранее необходимость помощи Варшаве и сама возможность там антинацистского восстания с советским командованием не обговаривалась, то рвануть с места в карьер советские танки тогда не могли. Понадобилось время для того, чтобы привести в порядок войска, снабдить их всем необходимым, и потом продолжать наступать. В итоге Варшава была освобождена Советской Армией. Русофобы говорят, что слишком поздно. Однако раньше ни у кого иного не получилось, в том числе у американцев, англичан и самих поляков.

Современный поворот

Сегодня всяческие обвинения против СССР и нынешней Российской Федерации с привлечением различных исторических материалов со стороны нынешних польских властей – не что иное, как путем передергивания фактов попытаться отвлечь собственный народ от нынешних внутренних проблем в стране и обосновать антироссийскую политику, больше выгодную США и их союзникам, чем самой Польше. Организация торжеств по случаю 80-летия начала Второй мировой войны в Варшаве без участия России – еще один шаг в том же русофобском направлении.

Попытки поставить сокрушивший Третий Рейх СССР на одну доску с нацистами – это создание проблем в отношении России с Евросоюзом и нагнетание антироссийской истерии.

Историю надо оставить историкам. А раз так суждено, что Польша и Россия расположены рядом друг с другом, то этим странам, очевидно, пора налаживать нормальные отношения. Ученые насчитывают 20 войн между поляками и русскими в течение десяти последних веков. В нынешнем XXI веке 21-й войны между Польшей и Россией быть не должно. Причем не «горячей», ни «холодной», потому что ни полякам, ни русским любая война не нужна, как не нужны и исторические спекуляции.

Андрей Кормильцев

Верхнее фото: mtdata.ru