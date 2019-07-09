Лисенок зашел в гости

Рыжий зверек забрел в гости к жительнице Камешковского района. Хозяйка участка услышала странные звуки на улице и вышла во двор. Сначала она подумала, что покой сельской жизни нарушил ежик. И только потом заметила маленького лиса. Он был сильно напуган и хотел есть. Сердобольная хозяйка угостила зверя. После чего животное забралось под машину и легло спать. Женщина переживает, что на лисенка может накинуться пес. Через социальные сети она обратилась к зоозащитникам. Может быть, кто-нибудь заберет лиса или поможет вернуться ему в лес. Главное, чтобы животное не болело бешенством. Тогда любой контакт с ним может быть смертельно опасным.

Полина Тарбеева

Фото группы “Подслушано Ковров” в “ВКонтакте”