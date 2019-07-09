Однодневные туристические маршруты по Владимирской области   

Наша область богата красивыми местами и интересными достопримечательностями. Турпоходы или поездки туда организовать легко, быстро, а главное – недорого. Я, Юлия Митина, турист со стажем, могу предложить вам несколько вариантов для небольших пеших или велосипедных походов. Выбирайте маршрут, берите с собой перекус – и в добрый путь!

Мокеевский курган и Монастырские озера

Маршрут рассчитан на длительную пешую прогулку, общая протяженность которой составит 8 км.

Как добраться:

Вам нужно будет доехать до села Давыдово Камешковского района на автобусе. Оттуда есть дорога на деревню Мокеево. Идти предстоит около 4 км в один конец и обратно.

Что посмотреть:

Главная достопримечательность – Мокеевский курган.

Эта большая искусственная насыпь, поросшая травой, чем-то напоминает Козлов вал. Есть версия, что раньше этот холм служил в качестве сигнального, потому что с него можно отчетливо увидеть несколько храмов в окрестностях: монастырь в Спас-Купалище, колькольню церкви в Давыдово и шпиль колокольни Успенского собора во Владимире. Бонусом идут свежий воздух и невероятной красоты луга.

Но это не все достопримечательности этой местности. Если из Давыдово идти в сторону поймы по маленькой тропиночке, то вы придете к потрясающим озерам, которые именуются Монастырскими. По отдельности вы сможете найти их на карте. Это озера Красное, Долгое, Вохра и Войхра.

Цена билета на автобус из Владимира до Давыдово – 62 рубля.

Расстояние – 25,7 км.

Маршрут “Вдоль Нерли”

Это пеший маршрут для опытных туристов. Вы увидите немало красот нашей древней земли и пройдете 24 км.

Как добраться:

До начальной точки (села Кидекша) вы можете доехать на автомобиле или автобусе. Далее ваш путь будет лежать через села Аббакумово, Переборово, Спасское Городище, Барское Городище, Заполицы, Мордыш, Порецкое.

Прямого автобуса из Владимира до Кидекши нет, поэтому берите билет до Суздаля. Стоимость – 98 рублей. А в Суздале делайте пересадку до Кидекши. Это всего 14 рублей.

Расстояние из Владимира до Кидекши – 37,5 км.

Что посмотреть:

В Кидекше стоит один из древнейших белокаменных памятников – церковь Бориса и Глеба. Далее по селам вы увидите старинные церкви и постройки. Это будет своеобразное путешествие в прошлое и настоящее Суздальской земли.

Национальный парк «Мещера»

Отличный велосипедный маршрут можно составить по национальному парку «Мещера».

Как добраться и что посмотреть:

Добраться туда можно на обычной электричке до Гусь-Хрустального. Доезжаете до города с велосипедами, там пересаживаетесь на двухколесный транспорт и отправляетесь в сторону села Эрлекс. Там увидите Троицкую церковь. Она была построена в 1825-1852 годах в стиле позднего классицизма.

После проезжаете до поселка Уршельский. Там обязательно посетите Музей птиц (ул. Интернациональная, 111), а в Тасманском бору посмотрите на медведя.

На территории всего национального парка есть удобства: палатки, веранды, но все это платное. Поэтому, если намерены ими воспользоваться, то стоит заранее заплатить в центральном офисе парка, который находится в поселке Уршельский.

Пригородные поезда из Владимира до Гусь-Хрустального отправляются ежедневно в 8.59. Цена билета – 189 рублей. Обратно поезд идет в 16.12.

Юлия Митина