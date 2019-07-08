Сериал “Угрюм-река” превратил Суздаль в северный город

Съемки нового сериала для Первого канала прошли в Суздале. На три дня город-музей стал съемочной площадкой проекта Юрия Мороза “Угрюм-река” по роману Вячеслава Шишкова. Задействованы были три локации: Спасо-Евфимиев монастырь, центр у Торговых рядов, где воссоздали городской парк, и площадка в районе дома № 3 по улице Варганова. На один день берег Каменки превратился в торговые ряды по продаже лодок и пушнины. Судя по фото, которыми поделился один из участников съемочного процесса Сергей Кузнецов, “торговали” там и рыбой.

Многим жителям Владимирской области повезло, они прошли кастинг в массовку и стали частью масштабного съемочного процесса. Счастливчикам довелось видеть работу таких звезд отечественного кино, как Александр Балуев и Юлия Пересильд. Второй этап съёмок в Суздале запланирован на ноябрь-декабрь 2019 года.

Какие еще фильмы снимались в Суздале, смотрите в программе “Точка на карте”.

Елена Пляскина

Заглавное фото Александра Варламова

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