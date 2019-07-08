Парки Владимира: развлечения с ограничениями

Почти все карусели рассчитаны на возраст 5-10 лет. Для детей 12-16 лет выбор минимален. На все времена – «Вихрь» в «Дружбе». И всего-то за 50 рублей. «Лавица» – в Центральном парке за 70 рублей, и тут же гигантский батут за 350 рублей. В парках «Загородный», «Добросельский», Пушкина вообще ничего похожего нет. Прогулки – и точка. За острыми ощущениями – на аттракционы в Нижний или Москву. Еще заезжих можно дождаться. Они обычно базируются у «РусьКино» и у «Мегаторга».