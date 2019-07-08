Парки Владимира: развлечения с ограничениями

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Семейный отдых в будний день
Во Владимире работают шесть парков отдыха и развлечений – пять муниципальных и один частный (у «РусьКино»). Находятся они в разных районах города, что, согласитесь, весьма удобно. Ведь отдых в парке – доступный и бюджетный вариант для буднего дня. Дети помладше тянутся на игровые площадки, постарше – на карусели и к месту проката транспортных средств. Выбор, казалось бы, приличный. Но, к сожалению, у всех городских парков имеются ограничения: по времени работы, цене и возрасту.
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Понедельник – день тяжелый
Большинство парков не включает карусели в понедельник и вторник. Директора объясняют, что после интенсивного использования в выходные дни их отправляют на техническое обслуживание. Но и в другие будние дни карусели работают только после обеда. И, самое важное, всего до семи вечера. Мамы и папы, работающие до шести, должны стремглав бежать в парк, чтобы успеть прокатить свое чадо на «Вихре», «Бумаранге» или «Ромашке». Частники более лояльны к режиму труда и отдыха своих работников. Их аттракционы работают до девяти-десяти вечера.
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От 50 до 350 рублей за поездку
Все карусели, даже пресловутые качели-лодочки, – платные. Муниципальные – по 50-70 рублей, частные – 150-350 рублей. Парки худо-бедно обновляют аттракционы, но частников им не догнать. Батуты – все дорогие. Если в семье двое-трое детей, то поскакушки больше раза в неделю позволят себе немногие. На муниципальные, те, которые по 50 рублей, имеются скидки для многодетных. Об этом надо спрашивать в администрации парка.
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Подросткам некуда податься
Почти все карусели рассчитаны на возраст 5-10 лет. Для детей 12-16 лет выбор минимален. На все времена – «Вихрь» в «Дружбе». И всего-то за 50 рублей. «Лавица» – в Центральном парке за 70 рублей, и тут же гигантский батут за 350 рублей. В парках «Загородный», «Добросельский», Пушкина вообще ничего похожего нет. Прогулки – и точка. За острыми ощущениями – на аттракционы в Нижний или Москву. Еще заезжих можно дождаться. Они обычно базируются у «РусьКино» и у «Мегаторга».
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Переход на платные рельсы
В парки все больше зазывают частников, готовых проводить квесты, строить веревочные городки, открывать прокаты различной техники. Аренда транспортных средств пользуется спросом как среди малышей, так и подростков. В парках «Дружба» и «Загородный» за 100-200 рублей можно покататься на гироскутере, велосипеде, роликах. В Центральном есть другой вид – веломобили, тоже за 150-200 рублей. Частники с гироскутерами и сигвеями заходят и в парк Пушкина. Этого явно недостаточно. Спрос, даже несмотря на цены, есть, а предложений – минимум.
Анна Тумановская
Фото «Призыв ТВ»
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