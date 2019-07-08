Медицину можно оздоровить на местах

Медицина – отрасль больная. Но привести её в чувство можно. О том, как это сделать, автор «Бредешка» узнал у главы администрации Собинского района Александра Разова. Очень неординарный взгляд на застарелую проблему.

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