Двенадцати парам вручили медали в День семьи, любви и верности

12 супружеским парам из Владимирской области, прожившим более 25 лет в браке, вручили медали «За любовь и верность». Торжественная церемония состоялась 6 июля в Муроме, где проходили основные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности. Памятная награда учреждена оргкомитетом праздника. За 11 лет его проведения медали получили более пятисот семей региона. Всего в этом году награды вручили 7 тысячам пар в 45 странах мира.

В праздничные дни в Муроме традиционно создаются новые семьи.

6 июля в городе на Оке сыграли 10 свадеб. Еще 15 вступят в законный брак непосредственно 8 июля, в День семьи, любви и верности. Кстати, среди них только три муромские пары. Остальные – будущие супруги из Нижегородской, Московской, Челябинской и Калужской областей.





Несмотря на дожди, тысячи людей собрались в субботу в Муроме. Вечером набережная Оки, где проходил концерт ко Дню семьи, любви и верности, была заполнена зрителями. Вечер вели Игорь Николаев и его супруга Юлия Проскурякова. На сцену вышли Алексей Глызин, Марк Тишман, Александр Панайотов, Александр Малинин, Анастасия Спиридонова, Сергей Волчков и другие звезды российской эстрады. Завершился вечер праздничным салютом.

Елена Пляскина

Фото пресс-службы администрации Владимирской области