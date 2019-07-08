Целебные источники Шумака: ищите тайны долголетия в горах

Если вы устали от цивилизации, то всегда можно найти варианты, чтобы отдохнуть с комфортом и восстановить силы. В нашей стране много уникальных мест, и одно из них располагается в Бурятии. Это долина реки Шумак в Восточных Саянах.

Лучше гор могут быть только горы

Долина реки Шумак располагается на высоте 1558 метров над уровнем моря, в одном из ущелий Восточных Саян. Вы сможете увидеть и вершины гор, на которых в июне ещё лежит снег, и горную речку, перекатывающуюся по камням и ежегодно меняющую русло, и высокие кедры, и карликовую берёзку, прячущуюся в ягеле, и горные цветущие луга…

Чистая вода, свежий воздух, ароматы цветов и горных трав, неумолчный шум воды – уже это благотворно действует на расшатанные работой и цивилизацией нервы. А ещё на Шумаке нет Интернета и телефонной связи, так что ничего не будет отвлекать вас от созерцания гор, которые всегда выглядят по-разному. Поэтому отдыхающие на Шумаке вспоминают подзабытую уже радость неспешных бесед с живыми людьми вместо лихорадочной переписки в мессенджерах.

На территории турбазы живут несколько бурундуков и две белки, которые почти не боятся людей. А если вы догадались взять с собой семечки, то их можно рассыпать на крыльце, и тогда эти забавные зверьки будут вашими постоянными гостями. Иногда к турбазе выходят изюбри – благородные олени, и они тоже подпускают к себе достаточно близко.

Условия проживания

На турбазе предлагают поселиться в небольших домиках с печным отоплением. Оказалось, что топить печь – это не такая простая задача, но с ней вполне можно справиться. Поленья, разгораясь, почти сразу начинают трещать, печь уютно гудит и постепенно прогревается. Потом разогретые кирпичи будут отдавать накопленное тепло всю ночь.

Еду готовят в столовой на всех отдыхающих. Кормят много и вкусно. Домики соединяются со столовой и другими помещениями деревянными настилами-тротуарами. Это, с одной стороны, упрощает жизнь во время дождя (а они там случаются регулярно), с другой – позволяет уберечь от вытаптывания уникальные растения.

Для желающих в 7 утра организуется йога, за дополнительную плату можно записаться на массаж или сходить в баню. Есть на территории базы и шаман, но я, будучи убеждённым атеистом, к нему ни разу не обращалась.

Будьте здоровы

Но Шумак славится не только нетронутой природой. Совсем недалеко от турбазы расположены источники с уникальной по составу минеральной водой. Я убедилась в этом сама: вода из двух небольших минеральных родничков, бьющих совсем рядом, на расстоянии 20-30 сантиметров, отличается и по вкусу, и по температуре. На довольно небольшой территории расположены около ста минеральных источников, и каждый из них от чего-то лечит. Есть источники для сердца, желудка, почек, печени, излечения от головной и зубной боли, восстановления нервной системы…

Если верить местным легендам, то из этих источников пил сам Чингисхан. Если вы критично настроены, то можете просто послушать истории людей, которые приезжают сюда не первый год. Например, один довольно бодрый дедушка уверял нас, что 9 лет назад не мог ходить и его привезли сюда дети. Теперь он бывает на Шумаке ежегодно.

Я сама так и не смогла определиться, что же у меня не в порядке (ни на что не жалуюсь), поэтому выбрала «Источник молодости» и родник «От 1000 болезней». Посмотрим, как это на меня повлияет :)

Можно купаться в минеральной ванне – естественном углублении, куда стекает вода из всех источников, а можно принять радоновую ванну, которая располагается на другом берегу Шумака. Конечно же, я не смогла обойтись без дозиметра! Замеры показали, что радиационный фон у радонового источника повышен, но так и должно быть. Уровень радиации на берегу варьируется от 0,80 до 0,92 микрозиверта в час. Для сравнения – в самолёте на высоте 10-11 километров уровень радиоактивности примерно 2,94 микрозиверта в час, а летим мы в нём несколько часов. Так что не бойтесь радона! Радоновые ванны рекомендуют при болезнях опорно-двигательного аппарата, нервных расстройствах и других болезнях. Главное – не погружать в воду область сердца и сидеть в радоновой воде не более 10 минут.

Походы

Для разнообразия досуга на турбазе предлагают экскурсии. Надо сказать, что ходить по горам гораздо сложнее, чем по городским тротуарам, – сил тратится гораздо больше. Один километр подъёма равен по затраченным усилиям пяти километрам обычного пешего маршрута по равнинной местности. Поэтому, если вы собрались на экскурсию, будьте готовы к нагрузкам и рассчитывайте свои силы. Обязательно берите с собой не только кроссовки для горных походов, но и резиновые сапоги – они и выручат вас при переходе речек, и спасут от многочисленных ручьёв, пересекающих тропинку.

Я побывала и на водопаде Серебряная Лента, и сходила к Золотым озёрам, и полюбовалась Золотым ручьём, но главное, что я вынесла из всех этих мини-путешествий – надо регулярно тренироваться! В городе не отдаёшь себе отчёта в том, насколько мало мы двигаемся, и в том, что это пагубно влияет на весь организм. Хочешь быть здоровым – двигайся как можно больше!

Как добраться

Путешествия по родной стране – это не всегда дёшево, в первую очередь, из-за её размеров. Сначала нужно долететь до Иркутска, а это примерно 4300 километров. Покупайте билеты на самолёт заранее, выбирайте вариант «туда-обратно» и делайте это на сайте авиакомпании. Эти простые правила помогут вам сэкономить на перелёте. Чтобы отдохнуть на Шумаке с комфортом, нужно заказать один из вариантов проживания на базе отдыха «Шумак». В стоимость включён перелёт на вертолёте (это примерно 1 час времени), проживание и трёхразовое питание, а также три бесплатные экскурсии по окрестностям. Цена зависит от комфортности проживания и от сезона, подробнее можно посмотреть здесь.

Есть предложение и для опытных походников. Автодороги на Шумак нет, а ближайший населённый пункт – это Нилова пустынь в 60 километрах от турбазы. Можно пройти этот маршрут в сопровождении проводника. Путь займёт три дня – дневные переходы по 20 километров и две ночёвки. Это дешевле, чем полёт на вертолёте, но подойдёт только тренированным туристам.

Местная экзотика

Путь на Шумак лежит через Иркутск. В Иркутске вы можете попробовать бурятский вариант хинкалей – позы, или буузы. Их отличительная особенность – сочный бульон внутри. Начинка может быть из самого разного мяса. Я, например, однажды ела позы с мясом буйвола. Смело можно пробовать байкальскую рыбу. Правда, вылов омуля сейчас запрещён, чтобы восстановить его популяцию, но вам предложат и хариуса, и сига, и более привычных щуку, леща и окуня. Из сладостей рекомендую конфеты местной фабрики с кедровыми орехами и чай, в который можно добавить сушёный саган-дайля (он же рододендрон Адамса).

Радуйте себя, вносите разнообразие в свою жизнь, путешествуйте со вкусом!

Наталия Фельдман

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