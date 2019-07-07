Соборная площадь – сердце Владимира

Соборная площадь — исторически сложившийся центр Владимира. Названию своему она обязана расположенным поблизости Успенскому и Дмитриевскому соборам. Впрочем, сходство названия со словом «сбор» также неспроста. Издревле по большим церковным праздникам на торжественный молебен сюда приходили многотысячные толпы горожан и крестьян из окрестных деревень. Во времена монголо-татарского нашествия, польской интервенции, войны с Наполеоном здесь собиралось ополчение.

Через Соборную проходила печально знаменитая «Владимирка», по которой каторжане шли в Сибирь. Их провожали владимирцы, подавали милостыню, говорили ободряющие слова на дальнюю дорогу. Над уходящими каторжанами в знойные летние дни висела густая туча пыли, всю Соборную покрывали бугры и ямы, хотя и называлась она парадным плацем. Только в 1891 году площадь была выровнена и вымощена булыжником.

Под Рождество здесь возводили ледяные горки, а на весенних праздниках их заменяли качели. На площади сжигали чучело Масленицы и выступали заезжие труппы цирковых артистов. Свою силу и молодечество демонстрировали участники кулачных боёв: купеческие сыновья, мещане и гимназисты. Летом иногда давали представления и кочующие цыгане с медведем.

На плацу проводились учения солдат квартировавших в городе полков. Здесь же они принимали присягу. Посмотреть на них сбегались мальчишки со всего города. Приходили и взрослые люди. Эту постоянную толпу народа на площади в годы первой российской революции использовали в своих целях местные социал-демократы. Здесь они условливались о встрече с революционно настроенными солдатами.

С июля 1917 года на Соборной площади Владимира по ночам происходили бурные митинги. После революции она была переименована в площадь Свободы. По ней зашагали ноябрьские и первомайские демонстрации. Во время Великой Отечественной войны с центральной площади города на фронт уходили воины на защиту отчизны. В феврале 1942 года из Владимира выступил 222-й стрелковый полк, сформированный из ополченцев владимирской земли. Он участвовал в Сталинградской битве и внёс свою долю в победу над врагом. О его участии в войне свидетельствует мемориальная доска, размещённая на фасаде «Центра культуры и искусства на Соборной».

В 1991 году площади было возвращено прежнее название. Сейчас ее облик формируют старинные здания городской думы, банка и Дворянского собрания, а также памятники Ленину, Рублеву и монумент в честь 850-летия Владимира. Но главным украшением Соборной, как и прежде, является смотрящий на нее Успенский собор.

Жемчужина белокаменного зодчества

Успенский собор был построен по указу великого князя Андрея Боголюбского из белого тесаного камня в 1158-1160 гг. По замыслу зодчих, храм должен был стать самым большим и красивым на всей Руси. И действительно, по размерам он выше Софийского собора в Киеве и Новгороде. Строили собор лучшие специалисты того времени. Есть сведения о том, что в его возведении участвовали и каменщики императора Фридриха Барбароссы, присланные во Владимир по просьбе великого князя.

В XII-XIV веках Успенский собор стал первопрестольным – именно тут русские князья венчались на великое княжение. В некрополе собора похоронены великие владимирские князья Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, его сын Юрий, древнерусские писатели Серапион Владимирский и епископ Симон. В 1408 году собор был расписан иноками московского Андроникова монастыря Андреем Рублевым и Даниилом Черным.

За время своего существования храм неоднократно подвергался нападению, его поджигали, пытались разрушить, реконструировать, но он выстоял и сохранил свой первозданный облик до наших дней. Единственное видимое сегодня изменение появилось у Успенского собора в 1810 году, когда по проекту архитектора Алексея Вершинского была построена колокольня высотой 56 метров. Выполнена она в стиле классицизма с псевдоготическими элементами, однако ее архитектурный образ вполне сочетается с собором. В 1862 году собор и колокольню соединили небольшим теплым храмом Георгия Победоносца по проекту губернского архитектора Николая Артлебена, что, впрочем, вида не испортило.

Городская дума для пионеров и дружбы

Возведение здания городской думы в древнерусском стиле было начато в 1906 году по проекту Якова Ревякина, через год оно было завершено. Деньги на строительство в сумме 36 тыс. рублей были собраны местным купечеством. Кроме учреждений городского управления, в здании были отведены помещения для сиротского суда, мещанского управления и общества взаимного страхования. Нижний этаж сдавали под торговые заведения за 1600 руб. в год.

Свою основную функцию здание выполняло на протяжении десяти лет. После революции здесь осуществлял свою работу городской Совет народных депутатов. В тридцатых годах прошлого века с южной стороны основного здания возвели двухэтажную пристройку. С 1948-го по 1985 год здесь размещался городской Дворец пионеров. Вся его отделка была подчинена детской тематике, было много скульптур – Сталина, Ленина в годы детства, пионеров с горнами, сказочных зверей. Но, пожалуй, самое яркое впечатление у детей оставляло стоящее у входа чучело взрослого бурого медведя, попавшее сюда после революции из местного ресторанчика.

В 2008 году постройку реконструировали. Теперь это Дом дружбы, который предназначен для приема иностранных гостей. К их услугам предлагаются комфортные гостиничные номера, концертный зал и помещение для переговоров.

120 лет на том же месте

10 апреля 1864 г. министр финансов направляет владимирскому губернатору уведомление о том, что разрешает открыть банковское отделение в «губернском городе вверенной Вашему Превосходительству губернии». До 1873 года отделение Госбанка находилось в здании Присутственных мест, затем арендовало дом купца Александра Паркова. С 1897 года начинается строительство собственного здания напротив Успенского собора, в которое Владимирское отделение Госбанка переехало в 1900 году. Там получили квартиры управляющий, контролер и бухгалтер. Комнаты управляющего располагались на первом этаже, по проекту здания там располагались 4 спальни, гостиная, кухня, ванная, комната для платья. Помещения при входе занимали приемная и сберегательная касса.

После революции 1917 г., в условиях «военного коммунизма» и попыток перейти к безденежному хозяйству, Государственный банк единственный раз в своей истории был упразднен. С переходом же к «новой экономической политике» и частичным возвратом к нормам рыночного хозяйства он был восстановлен декретом ВЦИК от 12 октября 1921 года как единый кредитный, расчетный и кассовый центр страны. Владимирское отделение Госбанка вновь заработало с 1922 года.

Очень многие заемщики не могли вернуть кредит деньгами и предлагали варианты расчета продукцией. Отделение было вынуждено заняться самостоятельной реализацией продукции. Само по себе это не было для него новым видом деятельности. Но если до революции Госбанк имел дело главным образом с хлебом, каракулем, сахаром, то теперь его помещения заполнились дровами, мукой, кровельным железом, гвоздями, соляркой и т.п.

В годы Великой Отечественной войны банковская деятельность была направлена на удовлетворение нужд экономики военного времени, установление жесткого контроля за распределением наличных денег. До Владимира военные действия не дошли, поэтому Владимирское отделение на протяжении всего военного времени работало в режиме обеспечения тыла, мобилизации сил, организации бомбоубежища и светомаскировки.

В послевоенное время работа Госбанка шла в русле все большего огосударствления, планового кредитования промышленности и сельского хозяйства. Владимирское отделение, как и другие подразделения Госбанка, включилось в социалистическое соревнование «с целью укрепления мощи социалистической Родины».

Обитель дворян, культуры и офицеров

Здание бывшего Дворянского собрания является ярчайшим представителем архитектуры позднего классицизма во Владимире. История этого места началась в 1820 году, когда Дворянское собрание приобрело для своих нужд дом купца Петровского. Купленный с торгов двухэтажный особняк в 1825-1827 гг. был перестроен по проекту известного московского архитектора Василия Дрегалова.

На первом этаже располагался обширный вестибюль, приемная, присутственная депутатского собрания, библиотека и подсобные помещения. На втором этаже находился зал для собраний, гостиная, столовая и буфет. Этажи связывала широкая парадная белокаменная лестница, имеющая три пролета. В XIX веке здание Дворянского собрания выполняло функцию общественного культурного центра города. В нем проводились различные мероприятия, устраивались приемы, концерты, балы.

Поскольку во Владимире вплоть до 1906 г. не имелось специального здания музея, многие экспозиции и выставки устраивались в комнатах Дворянского собрания. 24 августа 1858 г. дворянский дом посетил государь Александр II с царицей Марией Александровной, где они осмотрели выставку сельской продукции Владимирской губернии. 27 апреля 1869 г. в зале собрания выступал с концертом профессор Московской консерватории, выдающийся пианист, композитор и дирижер Антон Рубинштейн.

1 января 1834 года тут была открыта первая публичная библиотека. Она занимала всего лишь две комнаты, книги покупали на пожертвования дворян. Кстати, основу фонда составила библиотека Михаила Бенедиктова, дяди известного поэта. Тут было более 1500 книг на русском и иностранном языках. Посетителями были в основном гимназисты, чиновники и офицеры, но Александр Герцен, будучи во владимирской ссылке, подчеркивал важность библиотеки в жизни города и пытался привлечь внимание к ее нуждам. Несмотря на это, уже в 1840 году библиотека закрылась под предлогом ремонта. В 1841 г. к Дворянскому собранию с восточной стороны было пристроено здание, в которое переехала владимирская мужская гимназия. Зрительно здания Дворянского собрания и гимназии являли собой одно целое, формировавшее и украшавшее главную площадь города сооружение.

В годы Первой мировой войны в доме помещался лазарет для раненых офицеров, который посещала великая княгиня Елизавета Федоровна. После революции 1917 года Дворянское заменило Народное собрание. Расположенный в этом здании зал, как самый вместительный в городе, использовался для различных митингов, партконференций и съездов. В 1927 году здесь прошло историческое выступление Владимира Маяковского.

Во время Великой Отечественной войны в доме размещался военный эвакогоспиталь № 1888. С 1945 года – Дом Красной Армии, переименованный в 1947 году в Дом офицеров Владимирского гарнизона. В 2011 г. здание перешло в муниципальную собственность и было передано управлению культуры и туризма администрации г. Владимира. Сейчас здесь «Центр культуры и искусства на Соборной».

Статуя Свободы, два Ленина и Погодин

К 1 мая 1918 года на постаменте памятника Александру II перед городским банком была установлена статуя Свободы. Поскольку на Сормовском чугунолитейном заводе, куда был сделан срочный заказ, готовой статуи из чугуна не оказалось, пришлось ограничиться гипсовой отливкой. Она представляла собой фигуру невероятной бабищи с совершенно невозможными окороками; в руку ей дали красную электрическую лампочку, а внизу подписали «III Интернационал». Граждане, однако, не могли одолеть этого слова и свободно переделали его в «интерцентрал». Интерцентрал этот простоял весьма недолго: при первых же дождях он раскис, разбух, накренился набок и упал, оставив после себя кучу какого-то серого, безобразного месива.

11 октября 1923 года газета «Призыв» писала: «Статуя «Свободы» против ГФО (Губфинотдела) сейчас похожа на какую-то древнюю женщину. Нужен новый памятник Великой Октябрьской революции, выявляющий борьбу и победу пролетариата и имеющий в своем центре вождя мировой революции – товарища Ленина …» И 5 апреля 1925 года владимирскую статую Свободы сменил памятник В.И. Ленину скульптора А. Котихина, который простоял лишь 25 лет. Ночью 21 июля 1950 года он был заменён на другой — работы скульптора Николая Ивановича Шильникова. Разница между ними состояла лишь в том, что фигура с простёртой вперёд (к Успенскому собору) правой рукой Ленина была заменена на фигуру с рукой, опущенной вниз.

18 сентября 1943 г. во Владимире при большом стечении горожан состоялись торжественные похороны Героя Советского Союза – генерал-майора танковых войск Дмитрия Погодина. На площади Свободы был митинг, на котором выступал комиссар танкового полка. Были солдаты военного гарнизона, залпы из ружей. Первоначально Погодин был похоронен в сквере слева от памятника Ленину. На могиле был деревянный обелиск. Но после настойчивых и неоднократных просьб матери в 1946 году прах Д.Д. Погодина перенесли с площади Свободы на Князь-Владимирское кладбище. Его захоронение взято на охрану как исторический памятник.

«Три лентяя» вместо Сталина

В 1940 году как раз на Соборной площади появилась бетонная скульптура высотой более пяти метров с надписью «Иосиф Виссарионович Сталин». Это была серийная копия с памятника Сталину известного скульптора, народного художника СССР Сергея Меркулова. Такие же были установлены у Третьяковской галереи в 1939 году и у павильона СССР на Международной выставке в Нью-Йорке в 1937 году. В 1954 году статую Сталина с площади Свободы ночью убрали. «Отца народов» установили на пересечении улиц Луначарского и Горького (напротив здания Совнархоза). Ноябрьской ночью 1961 года он исчез и оттуда, теперь уже навсегда.

А на Соборной площади началось возведение монумента в честь 850-летия Владимира скульптора Даниила Рябичева, который был открыт 30 октября 1960 года. Тогда еще была общепринятой версия об основании города в 1108 году князем Владимиром Мономахом. Монумент представляет собой усечённую трёхгранную белокаменную пирамиду с вогнутыми внутрь сторонами, где помещены сидящие бронзовые фигуры современного рабочего, древнего воина и зодчего. По замыслу авторов, фигуры олицетворяют прошлое и настоящее города, а высеченные над ними барельефы иллюстрируют важные страницы истории Владимира: его основание, защита от татаро-монголов, строительство тракторного завода и другие. Высота монумента – 22 метра. Фигура воина обращена в сторону оборонительных Золотых ворот, зодчего — к Успенскому собору, рабочего — в восточный промышленный район города. Владимирцы между собой называют этот памятник «Три дурака», или «Три лентяя».

Последний по времени, но не по значению

В августе 1995 года к тысячелетию города Владимира на Соборной площади был открыт памятник Андрею Рублеву. Иконописец, канонизированный в качестве святого на поместном соборе Русской православной церкви в 1988 году, изображён одухотворённым, за работой. Он сидит в простом монашеском одеянии; в правой руке, готовой к движению, у него кисть; левая придерживает поставленную на колено икону. Фигура прекрасна утончённым благородством лица, плавными контурами мягких складок одежды.

Скульптура Андрея Рублева выполнена из бронзы и была изготовлена на Мытищинском заводе высокохудожественного литья. Это последняя работа народного художника России, московского скульптора Олега Комова. Над замыслом проекта Олег Константинович работал 20 лет и был очень рад, что он понравился владимирцам. На церемонии открытия памятника присутствовали вдова скульптора и его сын.

Исчезнувшее в веках

У здания городской думы находилось небольшое белое здание часовни во имя великого князя Владимира. Она была построена и освящена в 1797 г. для сбора доброхотных даяний в пользу Успенского собора, к которому и была приписана. Внутри часовню украшали резной вызолоченный иконостас и плафон, расписанный воспитанником Санкт-Петербургской Академии художеств, уроженцем с. Боголюбово господином Гусевым. Часовня особенно усердно посещалась студентами во время экзаменов, так как считалось, что это помогает успешно их выдержать. Кроме того, за окладом иконы священномученика Антипия в нижней её части находился комок ваты. Если после молитвенного обращения к Антипию взять немного ваты домой и приложить к больным зубам, то боль проходит. Смотритель при часовне возобновлял вату у иконы.

В 1925 г. часовня была снесена, так как «являет собой антигосударственное здание». Существует поверье, что место, где стояла часовня, особое, и верующие люди без необходимости по этому участку Соборной площади стараются не ходить.

При содействии владимирского купца и городского головы Андрея Никитина в 1865 г. было освящено место под строительство водокачки на реке Клязьме, а через год с небольшим вода по трубам уже поступила в фонтан на Соборной площади. Он разместился прямо перед часовней великого князя Владимира. В начале 1901 г., когда перед зданием присутственных мест устраивали парк «Липки», фонтан этот был перенесен туда. Водоснабжение его первоначально обеспечивала водонапорная башня, где сейчас расположена экспозиция «Старый Владимир».

Татьяна Лысова

Фото “Призыв ТВ” и из открытых источников