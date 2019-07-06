Какие выплаты могут получить молодые, многодетные и малоимущие семьи?

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Что полагается уже сейчас
С 1 января 2020 года обещают увеличить пособие по выплате пособий с 1 года до 3 лет. Вместо 50 рублей будут выплачивать 10 000 рублей! Ждем и надеемся, что это действительно будет так. А пока мы решили напомнить молодым и многодетным родителям, на какие выплаты они могут рассчитывать уже сейчас. В этом нам помогли сотрудники Управления социальной защиты по городу Владимиру.
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При рождении ребенка
Право на ежемесячную выплату предоставляется при соблюдении следующих требований:
– ребенок рожден не ранее 1 января 2018 года;
– заявитель и ребенок являются гражданами Российской Федерации;
– размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения – 15937,50 рублей.
Размер ежемесячной выплаты – 9911 рублей.
Какие документы нужны, чтобы получить эту выплату?
– Свидетельство о рождение ребенка.
– Документы, подтверждающие принадлежность заявителя и ребенка к гражданству Российской Федерации.
– Сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.
– Документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя.
Сроки назначения и выплаты
Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях – со дня обращения за ее назначением.
Денежные средства выплачиваются только 1 год.
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Семьям военнослужащих
Вне зависимости от дохода семьи военнослужащих имеют право на:
– единовременное пособие беременной жене военнослужащего – 27680 рублей;
– ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего – 11863 рубля;
– ежемесячное пособие на детей погибших военнослужащих – 2377 рублей;
– ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха на детей военнослужащих погибших, ставших инвалидами в связи с вооруженным конфликтом на территории Северного Кавказа – 25196 рублей.
Малоимущие военные семьи также получают ежемесячное пособие на детей военнослужащих срочной службы – 683 рубля.
Справка: для того, чтобы получить статус малоимущей семьи в 2019 году, доход на одного члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума региона, в котором проживает семья. Во Владимире это 10207 рублей.
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Многодетным семьям
1. Единовременная денежная выплата (независимо от дохода семьи):
– на второго ребенка – 4531 рубль;
– на третьего и последующих детей – 9059 рублей;
– при рождении двойни – 15095 рублей;
– при рождении тройни – 110250 рублей.
2. Ежемесячная денежная выплата на ребенка до достижения им возраста трех лет в размере 8977 рублей семьям с 3 и более детьми, среднедушевой доход которых не превышает среднедушевые денежные доходы населения области.
3. Областной материнский (семейный) капитал в размере 60776 рублей на третьего или последующего ребенка, родившегося после 1 октября 2011 года.
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Малоимущим семьям с детьми
Государственная социальная помощь на основании социального контракта – до 66156 рублей.
Такая выплата возможна малоимущим семьям только один раз на:
– поиск работы;
– прохождение профподготовки;
– осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
– ведение личного подсобного хозяйства;
– устранение последствий пожара, стихийных бедствий в жилых помещениях, являющихся постоянным местом жительства.
Материальная помощь в связи с газификацией жилья, принадлежащего на правах собственности – до 24154 рублей.
Выдается малоимущим семьям по ходатайству органов местного самоуправления или семьям, имеющим ребенка-инвалида.
Справка: для того, чтобы получить статус малоимущей семьи в 2019 году, доход на одного члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума региона, в котором проживает семья. Во Владимире это 10207 рублей.
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Куда обращаться
Заявление о назначении выплаты и документы подаются в отдел социальной защиты населения по месту жительства либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Юлия Митина
Заглавное фото: lifefamilyfun.com
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