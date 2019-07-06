Какие выплаты могут получить молодые, многодетные и малоимущие семьи?

1. Единовременная денежная выплата (независимо от дохода семьи):

– на второго ребенка – 4531 рубль;

– на третьего и последующих детей – 9059 рублей;

– при рождении двойни – 15095 рублей;

– при рождении тройни – 110250 рублей.

2. Ежемесячная денежная выплата на ребенка до достижения им возраста трех лет в размере 8977 рублей семьям с 3 и более детьми, среднедушевой доход которых не превышает среднедушевые денежные доходы населения области.

3. Областной материнский (семейный) капитал в размере 60776 рублей на третьего или последующего ребенка, родившегося после 1 октября 2011 года.