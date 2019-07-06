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Какие выплаты могут получить молодые, многодетные и малоимущие семьи?

Конкретные суммы и условия их получения

  1. Что полагается уже сейчас

    С 1 января 2020 года обещают увеличить пособие по выплате пособий с 1 года до 3 лет. Вместо 50 рублей будут выплачивать 10 000 рублей! Ждем и надеемся, что это действительно будет так. А пока мы решили напомнить молодым и многодетным родителям, на какие выплаты они могут рассчитывать уже сейчас. В этом нам помогли сотрудники Управления социальной защиты по городу Владимиру.

    Фото: vladimir.social33.ru

  2. При рождении ребенка

    Право на ежемесячную выплату предоставляется при соблюдении следующих требований:

    – ребенок рожден не ранее 1 января 2018 года;

    – заявитель и ребенок являются гражданами Российской Федерации;

    – размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения – 15937,50 рублей.

    Размер ежемесячной выплаты – 9911 рублей.

    Какие документы нужны, чтобы получить эту выплату?

    – Свидетельство о  рождение ребенка.

    – Документы, подтверждающие принадлежность заявителя и ребенка к гражданству Российской Федерации.

    – Сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

    – Документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя.

    Сроки назначения и выплаты

    Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях – со дня обращения за ее назначением.

    Денежные средства выплачиваются только 1 год.

    Фото: djankoiadm.ru

  3. Семьям военнослужащих

    Вне зависимости от дохода семьи военнослужащих имеют право на:

    – единовременное пособие беременной жене военнослужащего – 27680 рублей;

    – ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего – 11863 рубля;

    – ежемесячное пособие на детей погибших военнослужащих – 2377 рублей;

    – ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха на детей военнослужащих погибших, ставших инвалидами в связи с вооруженным конфликтом на территории Северного Кавказа – 25196 рублей.

    Малоимущие военные семьи также получают ежемесячное пособие на детей военнослужащих срочной службы – 683 рубля.

    Справка: для того, чтобы получить статус малоимущей семьи в 2019 году, доход на одного члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума региона, в котором проживает семья. Во Владимире это 10207 рублей.

    Фото: archive.vsr.mil.by

  4. Многодетным семьям

    1. Единовременная денежная выплата (независимо от дохода семьи):

    – на второго ребенка – 4531 рубль;

    – на третьего и последующих детей – 9059 рублей;

    – при рождении двойни – 15095 рублей;

    – при рождении тройни – 110250 рублей.

    2. Ежемесячная денежная выплата на ребенка до достижения им возраста трех лет в размере 8977 рублей семьям с 3 и более детьми, среднедушевой доход которых не превышает среднедушевые денежные доходы населения области.

    3. Областной материнский (семейный) капитал в размере 60776 рублей на третьего или последующего ребенка, родившегося после 1 октября 2011 года.

    Фото: arenaprava.ru

  5. Малоимущим семьям с детьми

    Государственная социальная помощь на основании социального контракта – до 66156 рублей.

    Такая выплата возможна малоимущим семьям только один раз на:

    – поиск работы;

    – прохождение профподготовки;

    – осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;

    – ведение личного подсобного хозяйства;

    – устранение последствий пожара, стихийных бедствий в жилых помещениях, являющихся постоянным местом жительства.

    Материальная помощь в связи с газификацией жилья, принадлежащего на правах собственности –  до 24154 рублей.

    Выдается малоимущим семьям по ходатайству органов местного самоуправления или семьям, имеющим ребенка-инвалида.

    Справка: для того, чтобы получить статус малоимущей семьи в 2019 году, доход на одного члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума региона, в котором проживает семья. Во Владимире это 10207 рублей.

    Фото: cnbc.com

  6. Куда обращаться

    Заявление о назначении выплаты и документы подаются в отдел социальной защиты населения по месту жительства либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

    Фото: tass.ru

    Юлия Митина

    Заглавное фото: lifefamilyfun.com
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