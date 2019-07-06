Татьяне Голиковой хорошо бы уехать из Москвы. Лучше во Владимир

Если Татьяна Голикова переедет во Владимир, то это будет первый шаг в решении проблемы, о которой она сама же и сказала на конгрессе по новым ориентирам городской политики. Почему во Владимир? А почему бы нет?! Не все горожане будут этому рады, понимаю, но ради общероссийского блага потерпим, ладно? Что касается самой проблемы – удивительно не то, что она есть, а то, что на неё, наконец, обратили внимание. Вице-премьер заявила, что численность малых городов России сократилась за 15 лет на полтора миллиона человек. Думаю, цифра занижена, но и она впечатляет. Основной причиной сокращения Голикова назвала отток жителей в мегаполисы. Я бы назвал это «третьей волной миграции».

Первая началось за десяток лет до рождения самой Татьяны Алексеевны, во второй половине 1950-х, когда молодёжь стала массово покидать села. Правда, переезжали больше в райцентры, но сути это не меняет. Город сулил нормированный рабочий день (а не как в деревне – от восхода до заката), широкий выбор профессий, стабильную зарплату (а не колхозные «палочки»), культурный досуг и в перспективе – пенсию, в то время как селянам государство крутило под нос шиш.

Вторая волна – с 1980-х по сию пору. Жители райцентров двинулись в областные столицы. Я сам из таких. Масса моих знакомых, приехавших учиться во Владимир с периферии, сейчас здесь. Наши мотивы отличались от мотивов колхозников. «Велика Россия, а отступать некуда…». Позади были города с мёртвой экономикой, застывшими предприятиями и отсутствием работы. Рынок сам расставит всё по местам, твердили реформаторы. Он и расставил. Текстильную отрасль уничтожили – нерентабельна, и Собинка, Камешково, Вязники, Карабаново со множеством других городов и посёлков лишились «кормильцев». Фабрики встали. Замещающих производств не было.

Сейчас райцентры кое-как оправляются от этой катастрофы. Но ведь прошло четверть века. Ау!

Теперь идёт третья волна. Для поколения Y, а тем более Z даже Владимир и подобные ему города – болото. Что уж говорить о райцентрах! А манит, конечно, Москва. И тут самое время подкинуть дерьма на вентилятор, чтобы выразить чувства провинциала к столице при условии, что он так и не сумел стать частичкой «резиновой». Но я направлю вентилятор в другую сторону. В том, что Москва сегодня превратилась в монстра, оттягивающего большую часть ресурсов страны – финансовых, научных, культурных, просто человеческих виноват не город как таковой. А люди, в силу решений которых Первопрестольная чудовищно расползается вширь, теряя суть, дух и лицо самой Москвы.

Ведь та Москва, которая олицетворяет для россиян столицу, та Москва, которую мы с детства знаем по учебникам и книгам великих писателей, та Москва, которая связана с именами выдающихся деятелей культуры, науки, искусства, та Москва, где происходили поворотные события нашей истории – она небольшая. Она, в общем-то, в пределах Садового кольца и местах, к нему примыкающих. Дальше – советский и постсоветский новострой, а ближе к МКАД и за ней современные высотки, с Москвой коррелирующиеся чисто географически. Они могут стоять где угодно – хоть во Владимире, хоть в Челябинске, опять же, не характеризуя исторический облик этих городов. Но они растут в Москве, множатся, как грибы.

Одновременно с этим происходит уничтожение старого города. «Новые известия» опубликовали материал «Чёрная книга» Собянина: за 7 лет в Москве снесено 159 памятников».

Города не появляются сами собой, они сами по себе не растут и не умирают. Их существование определяется целесообразностью, то есть человеческими потребностями. Они появляются у торговых путей. Вокруг производств. При месторождениях полезных ископаемых. И так далее. Это ж экономическая география, чего я тут умничаю? В СССР к вопросу равномерного размещения производительных сил, комплексного развития экономики подходили очень серьёзно. Но и тогда Москва «выпячивалась», расширялась, вбирала в себя провинцию, хотя, конечно, не так, как сейчас, поскольку свободного рынка жилья не было, и лимита потому и называлась лимитой, что её ограничивали. Однако тогдашний рост хотя бы логически объясним, ведь в Москве строились предприятия, запускались новые производства, в конце концов, людей просто надо было расселить из коммуналок в отдельные квартиры. А сейчас, извините. Москва предприятия выводит за город.

Промзону из столицы выдавливают – не комильфо. Воздух портит, место занимает драгоценное, шумит…

Говорить о том, что россияне массово прут на «постоянку» в Москву за удовлетворением культурных потребностей, тоже не приходится. Это можно сказать про очень небольшую часть людей (да вы своих знакомых вспомните, ставших москвичами – много среди них заядлых театралов или завсегдатаев картинных галерей?). В итоге нынешний стремительный рост огромнейшего города можно объяснить только одним – наличием «бабла», крутящегося в Москве. Там сконцентрированы финансовые потоки страны. Но даже как деловой и финансовый центр нынешняя Москва – чрезмерна. Её существование нелогично. И, возможно, пагубно для страны

Два года назад председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов разработал проект «Доктрины размосквичивания». И передал его «наверх». Он предложил перенести столицу страны за Урал. Это привлекло внимание некоторых новостных сайтов, что-то нелестное ответил автору проекта Собянин – на том пока дело и встало. Ну, правда, в соцсетях идею пообсуждали, но вообще больше отнеслись к ней как к шутке. А зря. Там очень толковые мысли.

– Московский регион вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения. Кроме того, национальное развитие акцентировано лишь на 15–25 российских мегаполисах, в которых проживает свыше 50% россиян, – отметил Юрий Крупнов в одном из интервью. – Они живут в 7-10 раз скученнее, теснее и этажнее, чем англичане и немцы.

Не буду пересказывать суть доктрины – вот ссылка, если хотите, почитайте. Там, кстати, не упоминается такой нюанс, как безопасность столицы – с точки зрения обороны. А это важно. Я, честно говоря, всё, что связано с милитаристской тематикой, не слишком перевариваю. То есть демонстрация летящих ядерных ракет меня в восторженный трепет не приводит. Но даже своим слабым военно-тактическим рассудком понимаю, что место, где сосредоточено всё управление страной, где находится 25% населения, и подлётное время к которому составляет считанные минуты – очень удобная мишень. Да, да, слышал, защитный пояс, всё такое, и тем не менее…

А теперь ближе к Татьяне Голиковой, а то мы как-то про неё забыли. Неудобно, право. Действительно, люди уезжают из малых городов в мегаполисы. И, как верно заметила Татьяна Алексеевна, преимущественно в Москву. Это опасная для нашей страны тенденция. Хотя бы с той точки зрения, что прежде провинция могла восполнить человеческие ресурсы за счёт превышения рождаемости над смертностью, а теперь глубинка вымирает (что также отметила Голикова в своём выступлении). Это вызов, как теперь модно говорить. И отвечать на него надо оперативно. Лучше всего – своим примером. Перенос столицы – дело серьёзное (хотя Россия и это проходила, получив новый импульс развития). Но перенос отдельных структур управления государством вглубь России – а? Кто сказал, что нельзя?

При нынешних средствах связи, наверное, не придётся копать траншею от Владимира до Москвы под секретный кабель. Как-нибудь так обойдёмся – «воздушно-капельным путём».

В своё время переехал Конституционный суд РФ в Питер – никто особо не переживал. Теперь бы Минздрав или Минтруд, которые Татьяна Алексеевна курирует, во Владимир перетащить. Можно подальше, но пока хотя бы так. Покажем всей стране: ребята, не Москвой единой! Да и чиновникам столичным неплохо увидеть жизнь за МКАДом. По больницам пройтись. В очередях при поликлинике потолкаться… Уезжает народ, надо что-то делать. И ведь не только в Москву уезжает, не только в российские мегаполисы. Я тут про четвёртую волну вспомнил, только, говоря о ней, к слову «миграция» префикс «э» надо ставить. Ну да, это про заграницу. Но про неё не будем. Об утечке мозгов Татьяна Алексеевна ничего не говорила, так что это тема отдельного очень грустного разговора.

Николай Лившиц

Фото: cdnimg.rg.ru