Какие цветы модно дарить летом?

Лето – это время не только выпускных и свадеб, но и романтических свиданий и встреч. Наш эксперт – администратор-флорист цветочного салона Надежда Зарипова расскажет, какие цветы в моде летом, какие можно подарить мужчине и как продлить жизнь букету?

Легкость прежде всего!

Летом предпочтительно дарить легкие, нежные, воздушные букеты. Классические цветы можно дополнить полевыми цветами, плодами, ягодами. Летние букеты обычно небольшие, они чаще всего оформляются под ленту и без упаковки.

Цветы в Россию везут с плантаций Кении, Эквадора, Голландии, Израиля. Можно достать любой цветок в любое время года! Подснежники или подсолнухи зимой – это уже не проблема, помощь героев сказки «Двенадцать месяцев» не нужна.

Есть цветы, популярность которых не зависит от времени года: розы, лилии, хризантемы, альстромерии, герберы. Гиацинты актуальны зимой и весной. А вот гортензия, ромашки, васильки, подсолнухи, пионы, эустома, маттиола, дельфиниум – летние цветы.

Да, гортензию можно встретить в магазинах цветов и весной, и осенью, но именно с мая по июль она самого хорошего качества. Сезон пионов тоже в июне-июле. И букет пионов, например, для невесты или любимой – беспроигрышный вариант. Пионы дышат нежностью и цветом, их аромат ненавязчивый и приятный. Эти цветы символизируют влюбленность, любовь и богатство.

Не розой единой

Розы, как и хризантемы, пользуются постоянным спросом. Их преподносят как знак внимания, часто дарят на юбилеи, корпоративные и личные праздники. Есть клиенты, которые покупают цветы чаще, чем раз-два в год, они всегда просят что-нибудь особенное. Потому что каждый раз отдавать предпочтение розам скучно. Хотя мужчины в своем большинстве редко знают, что хотят. Они просят подсказать, посоветовать, собрать букет на свой вкус. Нам, флористам, всегда хочется порадовать и удивить. Мы стараемся расспросить о человеке, узнать повод, чтобы предложить что-то интересное.

Как-то к нам в салон пришла девушка выбирать букет для бабушки, которой исполнялось 100 лет! И хотя девушка была ограничена в средствах, мы ей собрали оригинальный букет. Радует, что к нам в салон заглядывают мальчики и девочки разных возрастов. Они покупают цветы (иногда просто розу) своим мамам, бабушкам, сестренкам. И не только на 8 Марта, а просто так. И если покупателей в салоне цветов много, мы стараемся детям уделить побольше внимания, как-то вне очереди их обслужить. Радостно видеть, что с малых лет мальчишки учатся быть джентльменами.

Мужской и свадебный букеты

У нас нередко в салоне просят собрать мужской букет. Кстати, в Европе нет гендерного разделения для цветов. В России мужскому букету свойственны вертикальные линии, белые, красные, бордовые, фиолетовые, синие тона. В них используются растения с толстыми стеблями и крупными цветками. Это может быть монобукет, например, из ирисов (они символизируют отвагу). Мужские цветы – амариллис (символ неприступности), бамбук (символ стойкости и долголетия), антуриум (символизирует мужское счастье).

Свадебные букеты – пастельные, нежные. Мы готовы обыграть цветами основной подарок. Если вам известна тематика свадьбы, мы подберем под нее букет. Недавно собирали букет на свадьбу из лаванды, смотрелся он очень мило.

Аспирин неактуален

Летом жарко, поэтому я всегда советую на праздник, свадьбу дарить цветочную композицию в корзинке или коробке. Дело в том, что в коробке растения стоят во флористической губке (оазисе), пропитанной водой. Тогда они долго остаются свежими. Такие цветочные подарки жених и невеста всегда забирают с собой.

Если вам подарили букет, дома обязательно сделайте свежий срез наискосок и поставьте в вазу. Налейте побольше холодной воды! Естественно, на кухне, где работает духовка, плита, им не место. Вместо аспирина положите в вазу кризал (это подкормка для срезанных цветов). Кризал смягчает воду, тормозит преждевременное увядание цветов.

Пакетик кризала стоит всего 10 рублей. Кризал намного эффективнее аспирина, который народ любит добавлять в вазу для свежести цветов. Еще в ход идут спрайт, солевой или лимонный раствор, марганцовка. Но все просто: меняйте почаще воду (гортензии и розы на ночь можно положить в ванну с холодной водой), используйте кризал, и букет будет долго радовать вас.

Елена Середина

Фотографии из архива Надежды Зариповой