Исполнилось 300 лет со дня рождения последнего потомка Ковровых

Второй по численности населения город Владимирской области Ковров получил свое название по средневековым владельцам тех мест князьям Ковровым. Ковровы — одна из ветвей стародубской княжеской династии, потомки младшего сына великого князя Владимирского и Суздальского Всеволода III Большое Гнездо Ивана Всеволодовича Стародубского.

Живший во второй половине XV — первой трети XVI веков внук стародубского князя Федора III Федоровича Василий Андреевич Кривоборский получил прозвание Ковер. Происхождение этого прозвища до сих пор окончательно не выяснено. По одной из легенд он якобы захватил дорогой ковер у некоего татарского хана, по другой, более реалистичной версии прозвище Ковер означает незначительность удела этого князя согласно старинной поговорке «Ничего нет, кроме ковра». Это что-то вроде, мол, все потеряно, кроме чести, так как дорогой восточный ковер считался тогда одной из фамильных реликвий, наряду с драгоценной утварью и оружием. Именно Василий Ковер стал родоначальником князей Ковровых.

Город в честь целого рода

Василий Ковер, который вошел в отечественную историю как первый наместник московского князя в Великой Перми, владел селом Рождествено на берегу реки Клязьмы. Он там и был похоронен в 1531 году. Село получило свое первоначальное название по местному храму в честь Рождества Христова. По преданию, записанному еще в первой половине XIX века, первую по времени Христорождественскую церковь в тех местах срубил зверолов Василий Елифанов по приказу владимирского князя Андрея Юрьевича Боголюбского еще во второй четверти XII столетия.

В XVI веке село Рождествено по своим вотчинникам князьям Ковровым получило второе название и некоторое время писалось, как село Рождественское, Коврово тож. А в следующем XVII веке более краткое имя стало единственным. Так появилось село Коврово, которое по воле императрицы Екатерины II в 1778 году при учреждении Владимирского наместничества и Владимирской губернии стало уездным городом Ковровом.

Незамеченный юбилей

Род князей Ковровых в мужском поколении пресекся в середине XVII столетия на прапраправнуках Василия Ковра и на своей малой родине уже в XIX веке оказался почти позабыт. В наше время эти князья и вовсе стали в Коврове почти легендой, подробности о которых знают лишь немногие исследователи.

И уж совсем незамеченным прошел нынешний исторический юбилей, непосредственно связанный с князьями Ковровыми, точнее с их потомками по женской линии, последнему из которых исполнилось 300 лет со дня рождения. Дело в том, что последние князья Ковровы — сыновья жильца Федора Петровича Коврова Иван, Андрей и Михаил умерли, не оставив мужского потомства. Поэтому единственными наследниками данной ветви рода оказался сын суздальского дворянина Ивана Дмитриевича Ошанина, женившегося на дочери князя Федора Петровича Коврова – княжне Анастасии Федоровне Ковровой. И.Д. Ошанин был профессиональным ратником-кавалеристом и при первом царе из династии Романовых Михаиле Федоровиче служил «на коне с пищалью с саблею».

Наследником Ивана и Анастасии Ошаниных сначала стал их старший сын и племянник Ф.П. Коврова Василий Иванович Ошанин, находившийся на ратной службе при царях Алексее Михайловиче и Федоре Алексеевиче. А потом — внук Александр Васильевич Ошанин, служивший при царях Федоре Алексеевиче и Петре Великом. А.В. Ошанин оказался единственным известным на сегодняшний день прямым потомком князей Ковровых, пусть и по женской линии. Его дядя Артемий Иванович Ошанин, младший сын Ивана Ошанина и княжны Анастасии Ковровой, принял иноческий постриг в Чудовом монастыре в Московском Кремле с именем Авраамия и потомства не оставил.

Обитатели сычевской усадьбы

Александр Ошанин из прежних многочисленных княжеских вотчин унаследовал часть сельца Новоселки в тогдашнем Суздальском уезде, близ нынешнего Коврова, и сельцо Сычево Владимирского уезда в приходе храма Любецкого Успенского монастыря. А. В. Ошанин, участник Северной войны со Швецией, больших чинов не выслужил. При Петре Великом их давали весьма скупо, сам царь до конца жизни числился лишь артиллерийским капитаном. Выйдя в отставку, Александр Васильевич доживал свой век в своем «дворянском гнезде» в сельце Сычево.

Последним обитателем сычевской усадьбы из рода Ошаниных стал сын А.В. Ошанина Дмитрий Александрович Ошанин — правнук последней княжны Ковровой и последний по времени известный прямой потомок князей Ковровых. Д.А. Ошанин родился в 1719 году — ровно 300 лет назад. В молодости он учился в основанной Петром Великим Инженерной школе в Санкт-Петербурге, готовившей, прежде всего, военных инженеров для российской армии. Но из-за полученной в результате несчастного случая травмы оказался негоден к военной службе и вышел в отставку. До конца своих дней он писался «инженерного корпуса отставной ученик» и жил помещиком средней руки в Сычево, деятельно занимаясь управлением своими имениями.

При его сычевской усадьбе в середине 1740-х гг. находилось более 20 человек прислуги — дворовых людей. Всего же в начале 1760-х гг. население Сычево состояло из 60 человек, кроме того, Д.А. Ошанин владел и другими имениями.

Дарители и храмоздатели

В 1764 году в процессе секуляризации церковных имений Любецкий монастырь был упразднен, и каменная монастырская Успенская церковь, построенная еще в 1680-е гг., стала приходским храмом села Любец, к которому относилось Сычево. Прихожанином Успенской церкви в Любце Дмитрий Александрович Ошанин был почти всю свою жизнь, исключая лишь время недолгого учения в северной столице. В этом храме среди реликвий хранилась богослужебная книга «Апостол», напечатанная в XVII столетии. Ее подарил в бывший там монастырь двоюродный дед Д А. Ошанина старец Чудова монастыря в Москве Авраамий (в миру Артемий Ошанин) в 1694 или в 1695 году. На этом фолианте он надписал: «дал книгу святый Апостол в дом Пресвятыя Богородицы честного и славного ея Успения в Любецкий монастырь».

В 1778 году был учрежден город Ковров и Ковровский уезд, куда вошло Сычево. Так последний потомок князей Ковровых в канун своего 60-летнего юбилея стал ковровским помещиком. Очевидно, что сам Дмитрий Александрович по обычаю людей своего круга той поры очень хорошо знал свою родословную и прекрасно осознавал, чьим потомком он является. Несомненно, он часто бывал в Коврове и посещал могилы князей Ковровых на старом городском кладбище, где сохранялось даже белокаменное резное надгробие его далекого предка князя Василия Ковра (эти уникальные памятники были снесены в 1930-е годы и, кажется, все уничтожены). Позже, в 1809-1827 гг., именно родственник и фактический наследник Д.А. Ошанина титулярный советник Петр Борисович Ошанин стал главным инициатором и спонсором строительства каменной церкви св. Иоанна Воина «на кладбище князей Ковровых».

Угасание рода

Дмитрий Александрович Ошанин скончался 4 апреля 1796-го в Сычево на 77-м году от рождения и был погребен при Успенской церкви села Любец. Над его могилой была устроена каменная усыпальница. Остатки ее фундамента можно было видеть вплоть до 1970-х гг. неподалеку от западных дверей храма и святых ворот церковной ограды. Сама могила, видимо, была разорена в конце 1930-х гг. после закрытия Успенской церкви.

Родившийся в царствование Петра Великого, Д.А. Ошанин ушел из жизни в последний год правления Екатерины II, соединив своей жизнью разные эпохи. Женат он не был, и потомства не оставил, поэтому и память о сычевском помещике постепенно изгладилась.

Имение Дмитрия Александровича унаследовала его дальняя родственница Прасковья Петровна Владыкина. Ее муж, отставной прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка Иван Михайлович Владыкин, приходился родным братом Александре Михайловне Танеевой — бабушке композитора Сергея Ивановича Танеева. Отцом же Прасковьи Владыкиной был тот самый отставной поручик, а потом титулярный советник Петр Борисович Ошанин, который построил храм на «кладбище князей Ковровых».

В 1819 году И.М. Владыкин умер, а его вдова почти 12 лет жила в Сычево, куда перевела дворовых из другого своего имения сельца Никитинского. В 1831 году она покинула сычевскую усадьбу, а 11 человек своей прислуги из числа дворовых отпустила на волю. Это был по тем временам очень редкий случай. По-видимому, именно тогда, при ликвидации сычевской усадьбы, погиб ценнейший семейный архив Ошаниных-Ковровых, в том числе, возможно, фамильные портреты. После Ошаниной сельцом Сычево владел ее дальний родственник Петр Иванович Николаев, служивший в уланах, а потом занимавший посты вязниковского уездного предводителя дворянства и председателя владимирской губернской земской управы. Но история Ошаниных и князей Ковровых его, скорее всего, не интересовала.

Забытой и заброшенной оказалась и могила Д.А. Ошанина, о которой в 1885 году владимирский краевед Николай Семенович Стромилов писал, что в усыпальнице Ошанина «хранились ветхие деревянные вещи и склад гробов». Впрочем, он же отметил, что любецкие прихожане об Ошанине «хранили добрую память».

Что же касается деревни Сычево, где жил и умер последний потомок князей Ковровых, то она превратилась в дачный поселок, и от старой усадьбы там не осталось и следа.

Николай Фролов

Заглавное фото: zekovnet.ru