Любители цветов делятся фото очередного чуда этого лета. Георгины зацвели раньше срока почти на месяц! Опытные садоводы сходятся во мнении: причина всему – июньская жара. Тогда температура превысила норму на 6 – 8 градусов. Растения среагировали мгновенно: сначала дачники раньше времени собрали урожай огурцов, а теперь яркие осенние георгины радуют любителей прекрасного в середине лета.

– Такое наблюдаю впервые! Самые ранние цветения георгин до этого были в конце июля, – поделился с “Призыв.ру” автор фото.

Елена Пляскина

Фото: deilo.ru