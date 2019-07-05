Афиша на выходные: дождь – веселью не помеха!

Гандикап-турнир по шахматам во Владимире приурочен к Дню семьи, любви и верности.

6 июля с 10.00 до 12.00 запланированы встречи с известными гроссмейстерами России и сеанс одновременной игры. С 12.00 до 19.30 пройдет турнир по быстрым шахматам (рапид) на призы Федерации шахмат и шашек Владимирской области.

7 июля с 12.30 до 17.30 будет проходить Межрегиональный семейный лично-командный гандикап-турнир по системе гроссмейстера Е.А. Васюкова на призы шахматной федерации ЦФО.

Арт-дворец: ул. Северная, 2а

6 и 7 июля

Вход свободный