Афиша на выходные: дождь – веселью не помеха!

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День семьи, любви и верности 0+
В праздничной программе:
– традиционная ярмарка «Улица мастеров», где гости познакомятся с выставкой декоративно-прикладного искусства, посетят мастер-класс, смогут приобрести праздничную сувенирную продукцию. Также будут открыты аттракционные комплексы и площадки;
– фестиваль «Ладья семейного счастья», где выступят детский ансамбль «Княжеский терем» и клуб исторической реконструкции «Вареж»;
– на интерактивной площадке «Свадьбы народов мира» в сопровождении оркестра волынщиков (г. Москва), группы «Кристалл» (г. Иваново), концертных выступлений других творческих коллективов гости смогут сфотографироваться в костюмах женихов и невест практически со всего света: Японии, Голландии, Шотландии, Эквадора, Белоруссии, стран Африки. Будут и необычные национальные вариации: чукотская, казачья, татарская, кавказская свадьбы;
– тематическая площадка для фотосессий «Цветочный город»;
– площадка «Город детства»;
– награждение лучших семей общественной наградой – медалью «За любовь и верность»;
– концерт с участием звёзд эстрады, который будут вести композитор и певец Игорь Николаев и его супруга Юлия Проскурякова;
– красочный фейерверк.
г. Муром: ул. Московская, ул. Советская, ул. Ленина, набережная Оки
6 июля с 10.00 до 22.00
Вход свободный
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Творческие выходные во Владимире 6+
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Гандикап-турнир по шахматам 6+
Гандикап-турнир по шахматам во Владимире приурочен к Дню семьи, любви и верности.
6 июля с 10.00 до 12.00 запланированы встречи с известными гроссмейстерами России и сеанс одновременной игры. С 12.00 до 19.30 пройдет турнир по быстрым шахматам (рапид) на призы Федерации шахмат и шашек Владимирской области.
7 июля с 12.30 до 17.30 будет проходить Межрегиональный семейный лично-командный гандикап-турнир по системе гроссмейстера Е.А. Васюкова на призы шахматной федерации ЦФО.
Арт-дворец: ул. Северная, 2а
6 и 7 июля
Вход свободный
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Агротуристический фестиваль «Сырмарка» 0+
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«PANORAMA. DAYTIME» 16+
С точки зрения массовости развлечений, лето – идеальная пора. Буквально каждый двор в это время способен трансформироваться в уникальное пространство, где спокойно уживаются сразу несколько тематических зон. Одним из таких 6 июля станет дворик на Ильича. В этот день здесь пройдет очередной сейшн «PANORAMA. DAYTIME», способный объединить любителей хорошей музыки, вкусной еды, желающих найти новых друзей или раритет.
За музыкальную программу будут отвечать: Baster Jazzster, Daniil Vavilov, Supra Selectorz, A11, Aftarain, Yujno_altai, Fri/Sat Nite. Гости смогут принять участие в фотосушке, буккроссинге и обмене пластинками. Утолить голод помогут принесенные с собой блюда или волшебники уличной кухни, которые представят авторские блюда.
Дворик на ул. Ильича, 4
6 июля с 15.00 до 0.00
Цена билета – 100 руб.
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Горохов день 0+
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День балалайки в «Деревне Дуралеевка» 0+
В программе: интересные факты о чудесном инструменте и великих балалаечниках, танцы, развеселые «балакания» и много-много душевной музыки! Гости смогут заглянуть в «деревенскую арт-мастерскую» и стать дизайнером своей балалайки, расписав и украсив деревянную заготовку своими руками. Обладатели «расписной балалайки» станут участниками шуточного конкурса «Поющий инструмент» и посоревнуются за главный приз «Деревни Дуралеевка».
Одним из главных событий станет выступление специального гостя – виртуозного мастера игры на балалайке Сергея Малёнкина. Кульминация праздника обещает быть яркой и весёлой. Гостей ждёт большое хороводное действо под балалаечные наигрыши. В течении праздника гости смогут погулять по живописной деревне, сделать необычные фото с арт-объектами и приобрести тематический сувенир на память.
Парк «Загородный»
7 июля в 12.00
Вход свободный
Татьяна Лысова
Заглавное фото: муром24.рф
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