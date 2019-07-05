100 лет назад с лесными пожарами боролись чекисты

Вторая половина нынешнего июля обещает быть жаркой. А это значит, во Владимирской области снова возникнут пожароопасные ситуации. Как ежегодно случается, в борьбу с огнем вступят лесоохрана, МЧС. Почти 100 лет назад, летом 1920 года, на владимирской земле тоже было жарко. И не только по погодным условиям. Советская Россия была ослаблена гражданской войной, и польское правительство Пилсудского решило, что для реализации идеи великой Польши «от моря до моря» время самое подходящее.

Польский фронт требовал от Советской власти великого напряжения сил. Но боевые действия на фронте – это только видимая часть войны. «Тотальный шпионаж», изобретение германского Генштаба, вошел в широкую практику еще перед Первой мировой войной, и польская разведка не была исключением. Диверсии в тылу противника были частью боевых действий.

Борьба со шпионажем – это задача чекистов. Поэтому и был направлен во все губернии приводимые ниже циркуляры (орфография и пунктуация документов сохранены). Но к обстановке политической добавились сложные погодные условия. Еще, как выяснилось, и «человеческий фактор».

Документ 1

Телеграмма

Владимир Губчека

МСК ВЧК

Циркулярно. Точным сведениям имеющимся ВЧК польское командование приказало своим шпионам в России взорвать мосты на Волге, чтобы мешать переброске красных частей, снаряжения и продовольствия, взорвать склады продовольственные, военные, поджигать леса, учреждения и прочее. Предписываем немедленно за личной ответственностью предчека и начотделов совместно Губкомами Губисполкомами и прочее принять действительные меры истреблению шпионов и недопущению их дьявольских замыслов. Получение телеграммы и принятых мерах немедленно телеграфируйте.

№ 14384 Всечрезвычайком. Президиум.

Документ 2

Телеграмма

Владимир Губчека

МСК ВЧК

Президиум ВЧК предлагает Вам представлять сводки о всех пожарах, возникающих губернии к седьмому, пятнадцатому, двадцать первому и тридцатому числу каждого месяца по следующей форме: по порядку. Город, уезд, село и т.д. Что горело склад, сооружение, учреждение. Начало и конец пожара. Количество уничтоженного имущества. Причины возникновения пожара. Что было предпринято по охране и тушению пожара. Результаты расследования причин возникновения пожара. Мог ли пожар угрожать каким-нибудь складам государственного значения в особенности военным и каким именно. Эти сведения должны аккуратно доставляться к указанным срокам в президиум ВЧК под ответственность Председателя ГЧК, которым надлежит собирать эти сведения от Политбюро, кроме этого принять меры к точному учету и регистрации всего личного состава всех складов и учреждений имеющих государственное и особенно военное значение причем обращать особое внимание на комсостав и администрацию и вновь или недавно поступивших работников. Надлежит в точном порядке выяснить какова охрана военных складов мостов и прочее, численность политнадежность и пр. Результаты сообщать ВЧК.

Зам.Председателя ВЧК Ксенофонтов

Секретарь ВЧК Уралов.

10 июня 1920 года.

Документ 3

Приказ

Президиума Владимирской Губернской Чрезвычайной Комиссии

№ 1

11-го июня 1920 года

Всем Политбюро Владимирской Губернии

Приказывается вам под личной ответственностью заведующих Политбюро представлять Президиуму Губчека сводки о всех возникающих пожарах в уездах к 3-му, 12-му, 18-му и 27-му числам каждого месяца по следующей форме: 1) № по порядку, 2) город, уезд, село и т.д., 3) что горело: склад сооружение, учреждение, 4) начало и конец пожара, 5) количество уничтоженного имущества, 6) причина возникновения пожара, 7) что было предпринято по охране и тушению пожара, 8) результаты расследования причин возникновения пожара, мог ли пожар угрожать каким-либо складам государственного значения в особенности военным и каким именно.

Если в течение указанных периодов пожаров не будет, извещать президиум, что пожаров нет.

Председатель Владимирской Губернской Чрезвычайной Комиссии

Заведующий Секретно-Оперативным отделом

Секретарь.

Любой, кто интересуется детективной литературой, знает, что следователь или сыщик никогда не довольствуется одной версией. Чекисты – не исключение. Версия «польского шпионажа» хотя и рассматривалась, но, в конце концов, была отвергнута как несостоятельная. Зато выявились другие факты.

Необходимое пояснение: в те годы ведомств, подобного Лесоохране или МЧС, не существовало. Техническое оснащение тоже соответствовало времени, о пожарной авиации, десантниках со средствами пожаротушения и прочих привычных нам чудесах техники вряд ли кто-нибудь мог даже мечтать. Тушение лесных пожаров и профилактические мероприятия в виде очистки лесов от валежника лежали на местных властях и населении еще с дореволюционных времен. Железная дорога – другое дело, очистка полосы отчуждения вдоль железнодорожного полотна лежала на железнодорожных властях. При исключительно паровозной тяге опасность возникновения пожара при засоренной полосе отчуждения велика.

Командированные на пожары сотрудники Владимирской ГубЧК выявили в некоторых волостях халатное отношение к профилактике и тушению пожаров как местных Советов, так и железнодорожных властей, что нанесло значительный урон хозяйству губернии. Но простой констатацией фактов чекисты не ограничились, а взяли на себя организацию борьбы с пожарами и сами в этом деле участвовали.

Документ 4

РСФСР ВЛАДИМИРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, саботажем и преступлениями по службе 14/VII дня 1920 г. № 7203 Губ.гор.Владимир В Президиум Владимирской Губернской Чрезвычайной Комиссии

При сем препровождаю доклад Уполномоченного по общим делам тов. Федорова о пожарах лесов принявшие за последнее время грандиозные размеры, прошу обратить самое серьезное внимание и обсудить вопрос о дальнейшей борьбе с подобным пожаром, с своей стороны могу сообщить следующее: что все зависящие меры принимаются, но за неимением такого кадра работников, который мог бы на каждый случай пожара выезжать на место пожара и принимать какие-либо меры. Не представляется возможным в виду того, что пожары приняли грандиозные размеры чуть ли не в каждом уезде и в нескольких местах, что сообщается телеграммами хотя и на местах принимаются меры и довольно энергично как то Политбюром, начальниками милиции выезжают на места и для тушения привлекают местное население. Все же считаю выезд на места представителю губернии в более важные места необходимым обличенных полным полномочием для принятия тех или других хотя бы в случае надобности репрессивных мер, а так как кадра работников 6-7 человек которые должны специально работать в этой области нет, то с своей стороны предлагаю обсудить столь важный вопрос совместно с Губисполкомом и Губкомом, где необходимо выделить 6-7 человек ответственных товарищей работать специально по ликвидации пожаров, совместно можно выдвинуть одного товарища от Чека, если же выделить от Чека больше, то может отразиться страшно на дела Чека, так как и кроме указанных пожаров масса дел разного рода преступлений ни в коем случае не требующих отлагательств. Прошу срочно обсудить этот больной и важный имеющий крупное государственное значение вопрос не требующий ни минуты отлагательств.

Документ 5

От Уполномоченного по общим делам и бандитизму тов. Федорова

14 июля 1920 г. №360

Доклад

Доношу, что за период отчетного времени возникновение лесных пожаров по имеющимся в делопроизводстве сведениям на территории Владимирской губернии выражается в нижеследующем:

В Суздальском уездлескоме сгорело дров 580 пог.саж, 2,25 куб и мелкого лесу в количестве десятин неизвестно.

Во Владимирском Гублескоме 87 кубов дров и несколько десятин лесу разного.

В Гороховецком уезде обгорело шпальных брусьев кряжей 266 шт, разваленных 224 шт для 4 кантовых брусьев кряжей 186 шт шпал 47 брусьев 4 кантовых 75 шт (154) п.с. двухкантовых 27/133 п.с. телеграфных столбов 12 фут 35 шт и 15 фут 26 шт дров 200 п.с. 12 куб сажен 117 неразработанных сваленных кряжей.

В Судогодском Уездлескоме сгорело круглого лесу 1160 шт столбов 115 шт слег 150 шт дров 282 п.с. и материала в неразработанном виде 1115 шт.

Кроме этого от 10, 11, 12, 13 июля сего года по полученным телеграфным сведениям о лесных пожарах в следующих уездах:

в Юрьевском, в Городищенской, Симской и Мирославской волостях идут сильные лесные пожары размеры в настоящее время неизвестны, в Судогодском, в разработках Храповицкого горит лес размеры не известны от которого загорелись склады.

В Покровском, в Слободской волости от лесного пожара взорван склад, кроме леса горит болото, размеры не известны.

В Муромском в Липецком лесничестве пожаром охвачена площадь около 400 десятин, какой лес горит неизвестно.

Добавляю, что по вышеуказанному меры приняты, всеми Политбюро и начмилиции на предмет тушения и срочного выяснения причин возникновения пожаров.

Главная причина возникновения пожаров со своей стороны полагаю:

Неосторожное обращение с огнем местного населения и команд производивших заготовку топлива и лесных материалов. Плохой надзор лесной стражи в виду того, что последняя состоит из 2/3 инвалидов и нетрудоспособных лиц, кроме этого вся лесная стража занята полевыми работами как крестьяне и надлежащий надзор вверенных им участков отсутствует.

В силу вышеизложенного прошу Вашего ходатайства перед Коллегией Губчека о создании специального временного органа по борьбе с лесными пожарами, как имеющие государственное значение.

Документ 6

Заведующему Секретно-Оперативным Отделом Владимирской Губернской Чрезвычайной Комиссии От уполномоченного по общим делам и бандитизму

«3» августа 1920 года

Доклад

С 15-го августа сего года по особому на то распоряжению на лесные пожары были командированы сотрудники в следующие уезды: в Муром командирован тов. Ананко, который до настоящего времени в Муроме, результаты командировки будут сообщены дополнительно.

В Черусти и Заколпье выехали уже 7 дней 2 сотрудника. В Ямском Бору работает два сотрудника, 25 красноармейцев ВОХРа и 5 конных. В Судогду выезжали два сотрудника, пожар был ликвидирован, сотрудники возвратились, происходит судебное расследование, результаты будут сообщены дополнительно. В Покров был командирован 1 сотрудник, на месте произвел судебное расследование и за халатное отношение к тушению пожара привлекаются к законной ответственности Уездисполком, следствие продолжается. За непринятие мер к тушению пожара в Ямском Бору были арестованы председатель и секретарь Волисполкома. Мера пресечения вышеозначенным изменена освобождены согласно телефонного сообщения тов. Дробинина, следствие произведено, дело направлено в Чрезвычайную Тройку. За отказ за тушение пожара в Ямском Бору привлекаются к ответственности два селения Ямско-Слободской волости, обвинительный материал отослан в Чрезвычайную Тройку. По полученным в делопроизводстве сведениям, что в Богословской волости некоторые селения отказывались от тушения пожаров на предмет этого выезжают сотрудники. Результаты будут Вам сообщены дополнительно.

Уполномоченный по общим делам и бандитизму Федотов.

Документ 7

Заведующему Секретно-оперативным отделом от Уполномоченного по общим делам и бандитизму

«11» августа 1920 года

РАПОРТ

При сем препровождаю доклад сотрудников особых поручений тов. Ксенофонтова и Аверьянова кои были командированы 30 июля с.г. на лесные пожары в трех пунктах: ст.Черусти, Заколпье и Нечаевская из прилагаемых при сем документов видно, что означенные тов[арищи] проявили столько энергии и своей собственной инициативы, что пожар первоначально принимавший грандиозные размеры имея Государственное значение был в течение 6-ти дней ликвидирован. В силу чего прошу возбудить ходатайство перед Коллегией Губчека о выдаче означенным тов[арищам] вознаграждения безусловно заслуживающим кои дадут понять остальным отсталым товарищам понять, что труд и проявление собственной полезной делу революции инициативы вознаграждается. О последующем распоряжении прошу меня уведомить.

Уполномоченный по общим делам и бандитизму Федотов.

Документ 8

Заведующему Секретно-Оперативным Отделом

От 30-го июля 1920 г. мандат за № 4797 Ксенофонтов и Аверьянов были командированы по служебным делам для ликвидации пожаров и мобилизации рабочих по намеченным 3-м пунктам ст.Черусти, Заколпье и Нечаевская, прибывши к месту своего назначения 1-го августа станция Заколпье, где узнали грандиозный пожар и немедленно приступили к мобилизации рабочей силы в ближайших местностях Григорьевской волости где были нами мобилизованы до 700 чел. и отправлены к разъезду Золотковскому где горел склад лесных заготовок железкома и где пришлось отстоять большую часть материалов.

Сгорело всего около 500 круглых бревен и также был принадлежащий лесопильный завод, который не пострадал благодаря рабочих и нашей энергии и был пожар частью ликвидирован в дальнейшем справились, как обстоит дело около станции Черусти, где горела поверхность сухой травы вблизи железной дороги и мы в свою очередь дали распоряжения обрыть канавами около железной дороги, что и не угрожает ж.д. Владмилиция узнав наш приезд комиссар тов. Буилов от которого получили распоряжения что горит Мезиновское болото вблизи станции Нечаевская разъезд Ильичев и угрожает заготовке торфа и прочих материалов и поселку, где требовались рабочие не менее 600 ч. Немного думая, отправились в Бутылицкую волость где нам Волостной совет пошел навстречу и были нами мобилизованы около 800 чел. И сразу двинули к месту пожара, где и пришлось спасти. На редкое достояние и участвовали сами при пожаре 2-е суток до ликвидации его, за что получили благодарность за нашу доблестную работу.

Сообщаем: возложенную на меня Ксенофонтова и Аверьянова обязанность выполнили точно и тоже местные власти шли нам навстречу и волостные советы за данные нам участки. Главные угрожающие пожары ликвидированы, местами продолжаются, горит поверхность травы в лесах не угрожающей опасности торфяным и лесным заготовкам железкомов. К ликвидации последних меры приняты нами по уезду мобилизованные рабочие остались на местах. К чему прилагаю удостоверение за подписями Комиссара железкома и администрации Мезиновского торфяного болота, о нашей неустанной работе. О возникновении пожаров в лесах загорались от неизвестности, вблизи железных дорог горит от паровозов. За дальнейшее возникновение пожаров не ручаемся.

1920 г. Август 5 дня. Сотрудники: Ксенофонтов, Аверьянов

Документ 9

Выписка из журнала заседания коллегии Владимирской губернской чрезвычайной Комиссии

13 августа 1920 года

Присутствовали тов. Панков, Богаревич, Тимохин, Рагозин, Эдельман

Слушали: рапорт уполномоченного по Общим делам т. Федорова о вознаграждении сотрудников Ксенофонтова и Аверьянова за проявленную ими деятельность по ликвидации лесных пожаров.

Постановили: тов. Ксенофонтову и Аверьянову выдать в награду по серебряным часам о чем объявить в приказе по Комиссии.

По прошествии почти века с той поры можно, конечно, сокрушаться по поводу жестких репрессивных мер к нежелающим тушить пожары. Однако чрезвычайные ситуации разрешаются только чрезвычайными же мерами, иных способов человечество еще не придумало. В данном случае важно другое: Владимирская ГубЧК в сложной ситуации 1920 года выступила не только и не столько в качестве «карающего меча революции», но как организатор и непосредственный участник ликвидации стихийного бедствия. И справилась с этой задачей успешно.

Спустя 52 года Владимирскому управлению КГБ снова придется направлять своих сотрудников на борьбу с лесными пожарами в области. Но это уже совсем другая история…

Справка

Аверьянов Силиверст Андреевич, 1887 г. р., уроженец с. Оликово Владимирского уезда Владимирской губернии. Участник Первой мировой войны, рядовой. Член РКП(б) с февраля 1918 года. В ГубЧК работал с 1919-го по 1921 год.

Ксенофонтов Илья Иванович, 1884 г. р., уроженец д. Ивлево Владимирской губернии. Участник Первой мировой войны, мл. унтер-офицер, сапер. Член РКП(б) с сентября 1918 г. В ГубЧК с 1919-го по 1921 год.

Политбюро (политическое бюро) – созданный в уездах в марте-апреле 1920 года при уездных управлениях милиции аппарат взамен упраздненных уездных ЧК.

Андрей Крушельницкий

Фото из архива УФСБ по Владимирской области и drahichyn.1reg.by